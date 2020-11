Von Matthias Kros

Hockenheim/Speyer. Die Hockenheimer Harder Holding des Heidelberger Unternehmers Jürgen B. Harder gehört zu den neuen Gesellschaftern des Flugplatzes Speyer/Ludwigshafen (FSL). Da der Flugplatz in absehbarer Zeit über ein GPS-basiertes Instrumentenanflugverfahren verfüge, "wird dies ein zukunftsfähiger Flughafen – mit potenziellen Möglichkeiten – werden", sagte Harder der RNZ. "Durch die Beteiligung sind wir nah an der Entwicklung und können vielleicht bei dem einen oder anderen Thema unterstützend behilflich sein." Nach Angaben von Flugplatz-Chef Roland Kern soll Speyer Anfang 2022 das Instrumentenanflugverfahren bekommen, mit dem der Flugbetrieb noch sicherer und vom Wetter unabhängig ablaufen kann. Bislang muss in Speyer "auf Sicht" geflogen werden.

Harder ist einer von fünf neuen Gesellschaftern, die mit je fünf Prozent Anteilen in die Flugplatzbetreibergesellschaft (FSL) in Speyer einziehen. Das hatte die IHK Pfalz Anfang der Woche in Ludwigshafen mitgeteilt. Außer Harder sind das die Airside GmbH, die Schmierstoffe für Flugzeuge vertreibt, die Silver Cloud Air, die eigene Jets am Flugplatz stationiert hat (beide aus Speyer), das Bauunternehmen Heberger aus Schifferstadt und die Firma Stadler & Schaaf aus Offenbach/Queich.

Die Harder Holding in Hockenheim errichtet in erster Linie für Großfirmen multifunktionale Hallen und verwaltet sie dann im Anschluss für ihre Auftraggeber. Der Einstieg beim Flugplatz Speyer könnte für Harder dabei nur der Anfang gewesen sein. "Wenn sich die Möglichkeit aus heutiger Sicht ergeben sollte, wäre ich sicherlich auch an einem Ausbau der Anteile interessiert", sagte er. Ob er plane, im Zuge der Beteiligung auch seine eigenen Jets in Speyer zu stationieren, sagte Harder zunächst nicht. Er nutze den Flugplatz Speyer derzeit "gelegentlich" drückte er sich aus.

Hintergrund des Einstiegs der fünf Unternehmen ist das Ausscheiden der IHK Pfalz aus dem Gesellschafterkreis. Die Kammer hatte im Jahr 2000 sogar die Mehrheit übernommen, um dem von der Wirtschaft der Metropolregion gewünschten Ausbau des Flugplatzes in Speyer Anschub zu leisten. Mittlerweile ist die Start- und Landebahn auf 1677 Meter verlängert worden, deutlich mehr als am City Airport Mannheim, der auf (nicht verlängerbare) 1066 Meter kommt. Vorteil Mannheims war lange Zeit das installierte Instrumentenanflugverfahren, das nun aber Speyer ebenfalls erhalten soll. Grundidee beim Ausbau war, dass der Flugplatz in der Domstadt hauptsächlich dem Geschäftsreiseverkehr dienen soll, während Mannheim der Linienverkehr der Rhein-Neckar Air (RNA) vorbehalten blieb. Diese schwächelt aufgrund der Corona-Krise allerdings, die angebotenen Flüge nach Berlin und Hamburg sind bis auf Weiteres ausgesetzt, die RNA fliegt nur noch auf die Insel Sylt.

Nach dem Abschluss der Ausbaumaßnahme des Flugplatzes darf die IHK nun kein Eigentümer an der FSL mehr sein, zuletzt hielt die Kammer noch neun Prozent. Mit dem Einstieg der neuen Gesellschafter seien künftig knapp 75 Prozent der Gesellschaftsanteile in der Hand privater Unternehmen, teilte die IHK weiter mit. "Das zeigt die hohe Bedeutung des Verkehrslandeplatzes für die regionale Wirtschaft", freute sich Kern am Dienstag. Beteiligt am Flugplatz Speyer, der für 2020 trotz der Corona-Krise ein vergleichsweise geringes Minus von 300.000 Euro erwartet, ist nach wie vor auch die BASF, der knapp acht Prozent der Anteile gehören.