Sinsheim/Sulzfeld. (cbe) Die Spülbecken aus dem Kompositwerkstoff "Silgranit", die im Sinsheimer Blanco-Werk gefertigt werden, verkaufen sich auch in Corona-Zeiten gut. Mit dieser und anderen Entwicklungen zeigt sich die Firma zufrieden – das wurde bei der virtuellen Jahrespressekonferenz am gestrigen Mittwoch deutlich.

Wer die Blanco-Geschäftsführer nach dem Gewinn im vergangenen Jahr fragt, bekommt traditionell keine Zahl genannt. Kaufmännischer Geschäftsführer Rüdiger Böhle sagt jedoch: "Wir sind mit dem Unternehmensergebnis sehr zufrieden" und spricht von einer "bärenstarken Bilanz". Das Unternehmen habe mit Beginn der Corona-Krise "ganz stark auf die Kosten geachtet". Der Gesamtumsatz sei trotz der Pandemie um 3,1 Prozent auf einen Rekordwert von 408 Millionen Euro gestiegen. 63 Prozent davon wurden im Ausland erzielt.

Die Firma setzt dabei auf Gesamtpakete, die sie als "Soda-Units" bezeichnet. Damit ist neben dem Spülbecken die Armatur, ein darunter liegendes Abfall-Trennsystem sowie eine Trinkwasserveredelung gemeint. Mit letzterer kann Leitungswasser gefiltert, zum Kochen gebracht sowie mit Kohlensäure oder Geschmack versetzt werden. "Trinken wird ein Kernstück", sagt Frank Gfrörer, Vorsitzender der Geschäftsführung. In Zukunft sollen diese "Soda-Units" vom Kunden wie ein Auto konfiguriert werden können.

Mehr als 80 Prozent der Aufträge hätten zum vereinbarten Termin geliefert werden können, berichtet Andreas Ostermann von Roth, Leiter des operativen Geschäfts, und ließ durchblicken, dass der Wert als ausbaufähig betrachtet wird. Zufrieden sei man bei der Auslastung: Alle Werke arbeiteten auf Hochtouren, insbesondere jene, in denen die "Silgranit"-Spülen hergestellt werden. Hier fahre man Sonderschichten an Feiertagen und habe neue Mitarbeiter eingestellt. An mehreren Standorten seien Mitarbeiter im vergangenen Jahr in Kurzarbeit gewesen, hieß es auf Nachfrage. Aktuell sei dies nicht mehr der Fall.

In Sinsheim werde die Produktionskapazität permanent erhöht. Insgesamt flossen über 18 Millionen Euro in Investitionen, in Sulzfeld und Sinsheim sei in Digitalisierung und Automatisierung investiert worden. Projekte wie neue Produktionsleitsysteme und Automatisierung von Fertigungslinien seien umgesetzt worden.

Was die Zukunft des Unternehmens anbelangt, geht Gfrörer von weiterem Wachstum aus. Er spricht von einer "ungebrochenen Nachfrage" im Küchenbereich. Dem gegenüber stünden "dramatische Mehrkosten" im Bereich Logistik, Material, beispielsweise Stahl, und Energie. Eine Preiserhöhung sei für dieses Jahr jedoch nicht vorgesehen. Man wolle stattdessen die Produktivität steigern.

Eine Zusammenarbeit mit der Firma EGO in Oberderdingen ist im Bereich Outdoor-Küchen geplant. Gfrörer wollte sich jedoch nicht weiter dazu äußern.