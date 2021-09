Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Clever, schwungvoll und entspannt fahren. Das ist die Botschaft, die Ulrich Pfeiffer und Anita Löffler unter die Leute bringen wollen. Eigentlich seit 1997, als sie ihr kleines Unternehmen EcoConsult in Plankstadt gegründet haben. Heute haben sie ihren Büro-Standort nach Schwetzingen verlegt und widmen sich von hier aus der ökologischen Sicherheitsfahrweise, die sie vermitteln möchten. Längst haben sie es aufgegeben, Kurse für Privatleute, die sich zu Gruppen zusammen gefunden hatten, zu schulen. Heute gehören vor allem Unternehmen oder Kommunen, die ihre Fuhrparkkosten reduzieren wollen, zu ihren Zielgruppen. Oft bietet man Kurse für die Mitarbeiter auf angemieteten Flächen, die sich bewässern lassen. Der nächstgelegene geeignete Übungsplatz dafür liegt in der Nähe von Kronau. Aber auch auf dem Hockenheimring war man schon präsent und wird es am 13. Oktober wieder sein, wenn man dort Mitarbeiter von Unternehmen schult, die sich im Projekt "Nachhaltiges Wirtschaften Heidelberg" engagieren.

"Eco- und ein Sicherheits-Fahrtraining gehören zusammen", meint Ulrich Pfeiffer. Die Kosten der Unternehmen setzen sich nämlich nicht nur aus Spritverbrauch sowie Reifen- und Fahrzeugverschleiß zusammen, sondern auch die Unfallzahlen und daraus resultierende Reparaturkosten spielen eine wesentliche Rolle dabei. Der Spritverbrauch und der Reifenverschleiß sind aber nicht nur ein Kostenfaktor, sondern auch ein bedeutender Umweltfaktor. Bei der Spriteinsparung konnte Pfeiffer und seine Ehefrau Löffler im Durchschnitt eine langfristige Einsparung von rund zehn Prozent ausmachen. Das habe sich seit 1998 anhand der Daten von rund 60.000 Kursteilnehmern bestätigt.

"Viele glauben aber, dass nach der Umstellung auf die E-Mobilität, das Fahrverhalten keine Rolle mehr spielt beim Energieverbrauch", erklärt Anita Löffler. Im Gegenteil, viele denken, je mehr sie bremsen, umso mehr Energie sparen sie aufgrund der Energierückgewinnungssysteme, die beim Bremsen, ähnlich wie mit einem Fahrraddynamo, Energie erzeugen. Diese Energie wird tatsächlich an die Batterie zurückgeführt. Aber beim Bremsen gewinnt man nur einen Teil der Energie zurück, die man vorher in den Antrieb investiert hat. Ein Energiesparendes Fahren beim E-Mobil muss daher vor allem das sanfte Mitschwimmen im Verkehr im Auge haben.

"Beim modernen Verbrennungsmotor basiert das Eco-Fahrtraining neben einer grundsätzlich niedertourigen Fahrweise auch auf der Schubabschaltung, die einsetzt, wenn man ohne Gas zu geben mit eingelegtem Gang ausrollt. Zum Beispiel vor einer roten Ampel oder vor der Einfahrt in einen Parkfläche. Dann schaltet der Verbrennermotor auf Null-Sprit-Verbrauch. Das geht beim Elektromotor nicht in dieser Form. "Aus diesem Grund und weil man in der Landesregierung die E-Mobilität bevorzugt, wurden Zuschüsse zum Eco-Fahrtraining vor ein paar Jahren gestrichen", bedauert Pfeiffer.

Doch auch beim Spritspartraining für Verbrenner hat man immer darauf hingewiesen, das vor allem der Fahrstil zu einem geringeren Spritverbrauch führt. Mit einem gelassenen Fahrstil, der häufiges Bremsen und Beschleunigen vermeidet, reduziert man aber auch beim Elektrofahrzeug den Energieverbrauch. Dazu gehört auch ein zügiges Fahren durch die Kurven. Denn Bremsen vor der Kurve und Beschleunigen nach der Kurve verbrauchen Energie.

Mit dem richtigen Fahrstil kann man eine deutliche Reichweitenverlängerung erreichen. Pfeiffer spricht von 10 bis 15 Prozent. Aber gerade die begrenzten, knapp kalkulierten Reichweiten bei Elektroautos sind ein enormes Kaufhindernis. Insofern ist ein solches Eco-Fahrtraining auch ein Argument zugunsten von E-Autos. "Das Energiespartraining beim Verbrenner und beim E-Auto ist unsere Beitrag zum Klimaschutz", meint Pfeiffer.