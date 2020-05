Von Barbara Klauß

Heidelberg/Wien. Mehr als 10.000 Quadratkilometer Regenwald wurden im vergangenen Jahr im Amazonasgebiet in Brasilien und Bolivien abgeholzt. 30 Prozent mehr als 2018. Zudem gab es 30.000 Brände, dreimal so viele wie im August 2018 und die höchste Zahl seit 2010. Und 2020 könnte für den Amazonaswald noch schlimmer werden, warnte Rômulo Batista, Sprecher von Greenpeace Brasil, kürzlich. "Die Tendenz ist, dass die Zerstörung steigen wird." Unter anderem, weil der neue Präsident Brasiliens, Jair Bolsonaro, Amazonien zur wirtschaftlichen Nutzung freigegeben hat.

Die großflächige Zerstörung des Regenwaldes hat Umweltschützern zufolge dramatische Folgen. Nicht nur für die Ökosysteme vor Ort, sondern auch für das Weltklima. Doch im Kampf dagegen kann nun jeder einzelnen einen Beitrag leisten: zu Hause, auf dem Sofa, mit dem Smartphone in der Hand.

Es geht darum, sich einen Überblick zu verschaffen, wie schnell die Zerstörung in diesem riesigen Gebiet voranschreitet. Das wollen das Softwareunternehmens SAS und das International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) mit Sitz in der Nähe von Wien mit einem gemeinsamen Projekt herausfinden. Dazu setzen sie auf eine crowd-basierte Künstliche Intelligenz: Anhand von Satellitenbildern bewerten Freiwillige den Zustand von Wäldern und helfen so, statistische Modelle zu trainieren und die Entwicklung von KI-Algorithmen zu fördern, die diese Aufgaben künftig automatisch erledigen können. Die Daten werden anschließend Naturschutz- und Regierungsorganisationen zur Verfügung gestellt.

Helfen klicken die Bilder an, auf denen sie den Eingriff von Menschen sehen. Foto: ZG

Die Künstliche Intelligenz ermögliche eine neue Dimension der Forschung, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung: "Systeme ändern sich heutzutage so rasant, dass menschliche Erfahrung, wissenschaftliches Verständnis und herkömmliche Modelle nicht mehr ausreichen, um negative Entwicklungen rechtzeitig aufzuhalten."

Doch: Künstliche Intelligenz benötigt eine riesige Menge an Daten und muss trainiert werden. Dafür setzen SAS und IIASA auf Crowdsourcing. Dabei werden Aufgaben an eine Gruppe von Internetnutzern ausgelagert. In diesem Fall sichten viele Ehrenamtliche – von Studierenden über Berufstätige aus unterschiedlichsten Branchen bis hin zu professionellen Datenwissenschaftlern – Satelliten-Aufnahmen vom Regenwald und beurteilen, ob ein Stück Land unberührt oder von Menschenhand bearbeitet ist.

Dem Helfer wird ein Satellitenbild angezeigt, unterteilt in neun Quadrate. In jedem dieser Felder muss er anklicken: Sieht er eine menschliche Intervention oder nicht? Ist der helle Strich im Wald eher ein Flusslauf oder eine angelegte Straße? Wurde eine Schneise geschlagen? Oder gab es eine Brandrodung?

"Diese Unterscheidung – ist das ein natürlicher Effekt oder ein menschlicher Eingriff – das muss das Bilderkennungsmodell lernen. Dabei helfen wir ihm", erklärt Gerhard Svolba, Analytic Solutions Architect bei SAS. "Dafür brauchen wir eine große Anzahl an klassifizierten Bildern." Bei diesem Projekt sind es 44.000 Bilder aus Satellitenaufnahmen, die das IIASA zur Verfügung stellt. Auf 3382 Bilder haben Helfer bis gestern Nachmittag einen menschlichen Effekt wahrgenommen, auf 7797 nicht. 33.317 Bilder waren noch nicht klassifiziert.

Durch diese Klassifizierung, erklärt Svolba, "wird sukzessive das Bilderkennungsmodell von der IIASA verbessert und kommt irgendwann von einer Genauigkeit von 90 Prozent auf 97 oder 98 Prozent". Dann könne man das Modell in Zukunft auch auf andere Waldgebiete der Erde anwenden. Zudem könnte die Plattform künftig auch für weitere Themen eingesetzt werden. "Zum Beispiel könnte man in Entwicklungsländern schauen, wie sich Armenviertel ausbreiten", so Svolba.

Für den Softwarekonzern SAS, dessen Geschäft im deutschsprachigen Raum von Heidelberg aus geführt wird, sind KI und lernende Algorithmen ein wichtiges Geschäft. Mit SAS-Anwendungen werden unter anderem in der Medizin Video- und Computerbilder automatisiert ausgewertet. Banken oder Versicherungen können dank lernender Algorithmen einzelnen Kunden automatisierte Angebote machen, wie die Deutschland-Chefin Annette Green im Dezember im RNZ-Interview erklärte. Zudem investiere der Konzern viel in soziale Projekte – auch um zu zeigen, dass Analysen und KI nicht nur für Finanzergebnisse und Produktionsabläufe genutzt werden könne. Auch für dieses Projekt in Kooperation mit der IIASA "ist für Software oder Consulting kein Euro geflossen", so Svolba.

Das IIASA, ein unabhängiges Forschungsinstitut, bringt dabei seine Forschungsplattformen zum Umweltschutz ein, SAS die Technologie für KI und Computer Vision, sowie die Crowd, also die Menge der freiwilligen Helfer, die menschliche Intelligenz. Mit dieser "geballten Power", so Albert van Jaarsveld, CEO des IIASA, "bekommen wir aussagekräftige KI-Modelle." Diese, fügt er hinzu, "werden uns bessere Einblicke denn je verschaffen und eine Beurteilung der globalen Umweltveränderungen annähernd in Echtzeit zulassen."

Auch SAS profitiert, über das Engagement hinaus, von dieser Kooperation – "aus methodischer Sicht", wie Svolba sagt. Bei einem Projekt wie diesem könne man auch die eigenen Modelle verfeinern, etwa indem man lerne, mit welchem Bildmaterial der Deep-Learning-Algorithmus gut zurecht komme. So könne auch SAS seine analytischen Modelle verbessern. "Mit jedem neuen Projekt lernt man etwas dazu."

Info: https://www.sas.com/de_de/data-for-good/rainforest.html