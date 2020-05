Von Barbara Klauß

Walldorf. Die Kritik, die der ehemalige SAP-Chef Bill McDermott in der vergangenen Woche von Aufsichtsratschef Hasso Plattner einstecken musste, war happig: Zum Teil habe McDermott "technologisch nicht die richtige Entscheidung" getroffen, sagte der Mitgründer des Softwarekonzerns dem "Handelsblatt", manche Unternehmen habe der Manager gekauft, "nur weil sie eine nettere Benutzeroberfläche" aufwiesen. "Für Bill McDermott stand der Wettbewerb ganz oben, für mich immer der Kunde", so Plattner.

Vorwürfe, die McDermott, der SAP fast zehn Jahre lang geführt und zu Europas größtem Softwarekonzern gemacht hat, so offenbar nicht stehen lassen wollte. In zwei Interviews mit deutschen Zeitungen äußerte er sich in den vergangenen Tagen – und betonte immer wieder seine Liebe zu SAP und den 100.000 Frauen und Männern, die für den Konzern arbeiten: "Ich werde immer ein Freund von SAP sein."

"Ich hatte zuvor durchaus in Erwägung gezogen, bis 2026 zu verlängern", sagte der 58-Jährige, der SAP im vergangenen Oktober überraschend verlassen hatte und kurz darauf beim US-amerikanischen Cloud-Unternehmen Service Now anheuerte, im Gespräch mit der Zeitung "Die Welt". "Und ich hätte es wahrscheinlich auch getan, wenn man Dinge bei SAP geändert hätte oder wenn ich sie geändert hätte, denn nichts ist perfekt, bei keinem Unternehmen." Wenngleich er seine Zeit bei SAP immer geliebt habe, wie er hinzufügte. "Und wenn Service Now oder andere Dinge im Hintergrund nicht interessant gewesen wären, wäre ich vielleicht immer noch dort." Die Art seines Abschieds sei darauf ausgelegt gewesen, SAP in maximaler Stärke zu verlassen.

Er habe eine Reihe anderer Optionen gehabt, so McDermott nun. "Letzten Endes wollten mich viele Leute haben." Er habe Aufsichtsratschef Plattner gesagt, dass er seinen Vertrag nicht verlängern werde und SAP deshalb sofort verlassen sollte. Andernfalls wäre er eine "lahme Ente" geworden, von der alle gewusst hätten, dass sie bald geht. Er glaube nicht, dass das für SAP sehr gut gewesen wäre.

Auch Plattner hatte sich in der vergangenen Woche im "Handelsblatt" zum abrupten Abgang McDermotts geäußert: "Er hat ein lukrativeres Angebot mit weniger Komplexität bekommen. Da kann ich nur sagen: Glückwunsch!" Zudem fügte der Aufsichtsratschef hinzu, dass das Verhältnis zwischen Europa und Amerika bei SAP nicht ganz einfach sei – und die europäische Unternehmensführung von einem Amerikaner nicht verstanden würde. "Es war eine erfolgreiche Zeit, wir haben hervorragend zusammengearbeitet", sagte Plattner über den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden. "Außer in den Fällen, in denen er nicht auf mich gehört hat", fügte er lachend hinzu.

Ein Streitpunkt zwischen den beiden war Plattner zufolge die Integration der vielen zugekauften Firmen. So habe der US-Amerikaner McDermott an ein Modell geglaubt, wie es die USA auch politisch repräsentieren – mit viel Eigenverantwortung für die einzelnen Teile. "Das klappt aber nicht auf betriebswirtschaftlicher Ebene eines Unternehmens", so Plattner. Dass die amerikanische SAP-Fraktion so sehr auf die Eigenständigkeit der Neuerwerbungen setzte, wird inzwischen auch als Grund für das Scheitern der Doppelspitze genannt, die auf McDermott folgte: Co-Chefs wurden im Oktober der damals 39 Jahre alte Christian Klein, der aus der Region stammt und sein gesamtes Berufsleben bei SAP verbracht hat, sowie die US-Amerikanerin Jennifer Morgan (49), die den Konzern nach nur einem halben Jahr an der Spitze verlassen musste.

Dazu, dass Plattner die Doppelspitze so schnell wieder auflöste, will sich McDermott nicht äußern. "Es wäre nicht fair", erklärte er, "weil niemand mit mir darüber gesprochen hat und weil ich nicht sicher bin, was zwischen Jennifer Morgan und Christian Klein vor sich ging. Ich bin also kein guter Richter."

"Ich möchte, dass es SAP und allen Leuten bei SAP gut geht", sagte McDermott im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung". "Nur weil ich eine neue Herausforderung in meinem Leben brauchte, heißt das nicht, dass ich SAP nicht immer noch liebe." Er wünsche Hasso und SAP viel Erfolg, fügte er in der "Welt" hinzu. "Ich bin stolz auf das, was wir in meinen 17 Jahren dort erreicht haben."