Von Matthias Kros

Walldorf. Die Geschäftsführung der Walldorfer SAP darf in der sogenannten E-Mail-Affäre aufatmen. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg wird gegen den Personalleiter Deutschland, Cawa Younosi, kein Ermittlungsverfahren einleiten. Man habe die eingegangene Strafanzeige zwischenzeitlich geprüft und mit Verfügung vom 12. März von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abgesehen, teilte die Behörde am Mittwoch mit. "Zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Straftat waren der Anzeige nicht zu entnehmen gewesen". Ein Unternehmenssprecher wollte das nicht kommentieren. Der Fall liegt damit nur noch bei Stefan Brink, dem Landesdatenschutzbeauftragten Baden-Württemberg. "Uns liegt eine Beschwerde vor", bestätigte er am Mittwoch. Man bemühe sich die Sache zu klären und habe die SAP deshalb um entsprechende Auskunft gebeten.

Es geht um einen Newsletter, also ein Rundschreiben, das eine SAP-Betriebsratsgruppe, hinter der die Christliche Gewerkschaft Metall (CGM) steht, Anfang März an die Belegschaft in Deutschland verschickt hatte. Darin feiert der Autor unter anderem die angebliche Rehabilitierung eines im vergangenen Jahr gekündigten Betriebsratsmitglieds und begrüßt die vorzeitige Trennung von Personalvorstand Stefan Ries, der die Kündigung unterschrieben hatte. Grund für die Kündigung des Betriebsratsmitglieds waren ebenfalls Newsletter gewesen, die der Betroffene verfasst hatte und mit deren Inhalten die Unternehmensführung nicht einverstanden war. Allerdings hatten die Newsletter auch bei manchem Beschäftigten für Unverständnis gesorgt und der zuständige Ausschuss des Betriebsrats stimmte der Kündigung ausdrücklich zu.

Weil SAP mit dem aktuellen, Anfang März verschickten Newsletter die Persönlichkeitsrechte der betroffenen Personen verletzt, die Grenzen einer wertschätzenden Unternehmenskommunikation überschritten und den Betriebsfrieden gestört sah, nahm die Geschäftsleitung die E-Mail kurzerhand aus dem Verteiler. Zum Schutz des Unternehmens und der Betroffenen habe man das Recht dazu gehabt, zeigte sich das Unternehmen überzeugt. Auch der interne Datenschutzbeauftragte soll zugestimmt haben.

Der Autor des Newsletters konnte die Löschung freilich nicht nachvollziehen und erstattete mit Unterstützung der CGM bei der Staatsanwaltschaft Heidelberg Strafanzeige gegen Younosi. Begründung: Er soll die Betriebsratsarbeit behindert, zu Straftaten angestiftet und gegen das Post- und Fernmeldegeheimnis verstoßen haben.

Dem folgte die Staatsanwaltschaft nun nicht, der Fall ist strafrechtlich damit erledigt. Offen ist damit nur noch die Beschwerde beim Landesdatenschutzbeauftragten in Baden-Württemberg. "Wir haben von SAP noch keine Rückmeldung erhalten", sagte Stefan Brink, der diese Position ausfüllt, am Mittwoch. Für eine Bewertung sei es deshalb noch zu früh. Entscheidender Punkt sei, ob die Geschäftsführung auf die E-Mail-Konten ihrer Beschäftigten zugreifen durfte, da den Mitarbeitern generell erlaubt ist, sie auch privat zu nutzen.

Viel zu befürchten hat SAP aber nicht. Bei Verstößen gegen den Datenschutz fordere man die Unternehmen in der Regel lediglich auf, ihre Praxis zu ändern. Bußgelder seien sehr selten, sagte Brink. Sie können theoretisch bis zu vier Prozent des weltweiten Jahresumsatzes betragen.