Von Matthias Kros

Walldorf. Die US-Amerikanerin Jennifer Morgan, die gerade einmal sechs Monate zusammen mit Christian Klein an der Spitze der Walldorfer SAP stand und Ende April nach internen Differenzen ausschied, erhielt eine Abfindung in Höhe von 16 Millionen Euro. Das sagte Aufsichtsratsmitglied Friederike Rotsch bei der Hauptversammlung des Softwarekonzerns am Mittwoch auf die Frage eines Aktionärs. Auch Bill McDermott, Vorgänger von Morgan und Klein, erhielt nach seinem Ausscheiden eine Abfindung, und zwar in Höhe von umgerechnet 3,2 Millionen Euro, obwohl er aus eigenem Wunsch ausgeschieden und umgehend zu dem US-Softwareunternehmen Service Now gewechselt war.

Rotsch leitete die Hauptversammlung stellvertretend für Mitbegründer und Aufsichtsratschef Hasso Plattner, der lediglich eine Videobotschaft aus seinem Homeoffice in Kalifornien schickte. Darin verteidigte er erneut das Ausscheiden Morgans, die als erste Frau an der Spitze eines Dax-Unternehmens gefeiert worden war. Nach dem überraschenden Abgang von McDermott habe er noch gedacht, die Doppelspitze von Morgan mit dem nun allein amtierenden Klein sei das ideale Führungsmodell, sagte der 76-jährige Plattner. "Doch die Diskussionen um die Strategie der SAP sind seit Jahresbeginn langsamer vorangekommen als gedacht".

Auch die Corona-Pandemie habe dazu beigetragen. "Und wir können es uns nicht leisten, uns durch interne Differenzen zu lähmen", so der streitbare Manager. "Zum Wohle unseres Unternehmens und unserer Kunden haben wir deshalb entschieden, dass wir einen einzigen Vorstandssprecher brauchen, der uns durch diese Zeit führt."

Entschieden entgegen trat er Meinungen, Morgan habe gehen müssen, weil sie eine Frau ist. "Wir haben sie nicht wegen ihres Geschlechts in die Rolle befördert", sagte Plattner. "Da ihr Geschlecht keine Rolle bei der Auswahl spielte, durfte es auch keine Rolle bei ihrem Austritt spielen."

Plattner, der noch etwa sechs Prozent der SAP-Aktien besitzt, erneuerte außerdem sein bereits in einem Interview gemachte Angebot, nach länger als geplant an der Aufsichtsratsspitze zu bleiben. "Solange es gewollt ist, mache ich es gerne", sagte Plattner, der eigentlich 2022 abdanken wollte. Doch Corona habe ihn vorsichtiger gemacht. "Wir wollen uns nun die zeit nehmen, bis wir wieder in ruhigeren Gewässern angekommen sind und einen Nachfolger gefunden haben".

Die Hauptversammlung der SAP wurde am Mittwoch wegen der Pandemie erstmals virtuell abgehalten. 6100 Aktionäre verfolgten nach Angaben des Unternehmens die Veranstaltung online und hatten im Vorfeld bereits knapp 100 Fragen eingereicht. Während der Hauptversammlung konnten keine weiteren Fragen mehr eingereicht werden. Damit waren nicht alle Aktionäre einverstanden: gerade die SAP als Softwarekonzern müsse eine virtuelle Aussprache in Echtzeit doch inbekommen, sagte etwa Josef Gemmeke von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger.

Bestimmendes Thema der Hauptversammlung war wie erwartet die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen: Derzeit rechne SAP trotz eines gesenkten Ausblicks in der zweiten Jahreshälfte wieder mit Besserung, bekräftigte Finanzchef Luka Mucic. Was aber die Folgen einer zweiten großen Ansteckungswelle mit Lockdown in vielen Volkswirtschaften wären, wollte er nicht prophezeien. Dazu fehle dem Management die sprichwörtliche Glaskugel. Konzernchef Klein sagte, errechne damit, dass nach der Pandemie nicht mehr Mitarbeiter die Möglichkeit von Homeoffice nutzen würden. Derzeit arbeiten etwa 95 Prozent der Beschäftigten von zuhause aus. Das könne letztlich Auswirkungen auf die Nutzung der Büroflächen in Walldorf haben. Bedarfe könnten sich verschieben