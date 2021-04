Walldorf. (mk) Die Walldorfer SAP rechnet bei einer Wiedereröffnung der Büros nach der Pandemie offenbar mit einem Ansturm der Mitarbeiter: "Wir wollen nicht alle Leute zurück ins Büro beordern, aber es ist damit zu rechnen, dass es einen riesigen Bedarf geben wird, wenn die Tore wieder geöffnet werden," sagte der Personalleiter der SAP in Deutschland, Cawa Younosi, gegenüber dem Magazin "Business Insider".

Die Mitarbeiter wollten sich endlich wieder sehen und Geschäftsreisen machen. Dabei stehe der Austausch zwischen den Kollegen in den unternehmensinternen Umfragen ganz oben. Auch für die Kreativität könne es sinnvoll sein, wenn man gemeinsam in einem Raum arbeite. Zudem brauche es Zeiten, in denen das Team nicht über die Arbeit spreche, was in Homeoffice-Zeiten schwieriger sei. "Am Ende ist es wichtig, dass sie die Flexibilität und Wahl haben," so der Personaler.

Die Mitarbeiter der SAP dürfen ihren Arbeitsort bereits seit längerem prinzipiell frei auswählen. Wegen der Corona-Pandemie ist die Belegschaft aber bereits seit mehr als einem Jahr durchgehend im Homeoffice. Und das wird auch noch eine Weile so bleiben: Der Softwarekonzern hatte die geltenden Homeoffice-Regelung gerade erst von Mitte bis mindestens bis Ende des Jahres 2021 verlängert.

Die Krise habe zwar viele negative Seiten, sagte Younosi dem Magazin weiter, aber: "Die Pandemie hat es geschafft, die Arbeitswelt zu humanisieren, zu vermenschlichen." In Videokonferenzen hätten die Mitarbeiter auch das Zuhause der jeweiligen Führungskraft kennengelernt, vielleicht auch Kinder oder Haustiere.

Wegen der hohen Belastungen durch die Arbeit im Homeoffice unter Pandemie-Bedingungen hat die SAP für den 27. April einen "Mental Health Day" angekündigt – ein zusätzlicher und bezahlter Urlaubstag für die mehr als 100.000 Beschäftigten weltweit. Das Unternehmen wolle damit "ein Zeichen der Wertschätzung senden", sagt Younosi. Der Tag sei dafür da, innezuhalten, sich zu erholen und achtsam mit sich selbst umzugehen. "Wir müssen nicht wie Roboter funktionieren, wir sind keine Maschinen", sagt der Personaler.

Viele Kolleginnen und Kollegen hätten sich den Montag vor dem "Mental Health Day" am Dienstag frei genommen. Auch er wolle das Wochenende mit der Familie verbringen. Wegfahren sei nicht möglich, da sein Sohn Schule habe. "Aber es macht einen riesigen Unterschied, wenn ich nicht auf Termine achten muss und auch mal einen Tee zu Ende trinken oder ein Nickerchen machen kann."