Von Matthias Kros

Heidelberg. Um Infektionen innerhalb der Belegschaft zu vermeiden, bieten immer mehr Unternehmen ihren Mitarbeitern freiwillige, kostenlose Corona-Tests an. In der Region gibt beispielsweise der Pharmakonzern Roche all seinen Beschäftigten die Möglichkeit, den selbst entwickelten "SARS-CoV-2-Antikörpertest kostenlos zu nutzen und sich freiwillig und vertraulich auf Antikörper gegen das neuartige Corona-Virus testen zu lassen", wie eine Sprecherin am Montag auf RNZ-Anfrage mitteilte.

Am Standort Mannheim mit seinen etwa 8300 Mitarbeitern biete man schon seit Juli die Blutentnahme und die ärztliche Beratung über den eigenen betriebsärztlichen Dienst an. Die Tests würden anschließend in einem Partnerlabor ausgewertet. Roche zahle dabei alles, "das heißt: weder für unsere Mitarbeitenden noch für das Gesundheitssystem fallen Kosten an", so die Sprecherin.

Das Interesse sei sehr groß, bislang seien mehrere hundert Mitarbeitende getestet worden. "Wir gehen davon aus, dass über die nächsten Monate mehrere tausend Mitarbeitende das Angebot in Anspruch nehmen werden". Der SARS-CoV-2-Antikörpertest von Roche wird teilweise in Mannheim produziert.

In der vergangenen Woche hatte der Autobauer Volkswagen für Schlagzeilen gesorgt, weil er insgesamt zehn Container an deutschen Standorten aufbauen will, an denen bis zu 2400 Corona-Tests pro Tag ermöglicht werden. "Zum Ende der Urlaubssaison steigt das Verbreitungsrisiko", sagte Personalvorstand Gunnar Kilian einer Mitteilung zufolge. Da gleichzeitig die Nachfrage aber wieder anziehe, gelte es, einen neuerlichen Shutdown "unbedingt zu vermeiden". Zuvor hatte der Autozulieferer Bosch freiwillige Corona-Tests bei der eigenen Belegschaft bestätigt.

Die Ludwigshafener BASF, mit Abstand größter Arbeitgeber der Region, steht dem Thema dagegen zurückhaltend gegenüber. "BASF testet die Mitarbeiter nicht auf Corona und plant dies auch nicht", sagte eine Sprecherin des Chemiekonzerns auf Anfrage.

Auch die Heidelberger Druckmaschinen AG bietet in ihrem Stammwerk Wiesloch, wo nach Abschluss der Kurzarbeit wieder rund 5000 Menschen arbeiten werden, "grundsätzlich keine flächendeckenden Tests an". Das sagte ein Konzernsprecher am Montag, fügte aber gleichzeitig hinzu: "In den Fällen, in denen es notwendig ist, zum Beispiel bei Servicetechniker-Einsätzen, bei denen ein Negativ-Nachweis notwendig ist, führen wir einen Test durch". Dazu gebe es einen Abstrich durch den Werksarzt und einen anschließenden Test im Labor. "Zudem haben wir auch ein Isolierzimmer eingerichtet, falls Fälle am Standort auftauchen sollten, könnten diese gleich isoliert behandelt werden", erklärte der Sprecher weiter.

Die Walldorfer SAP bietet ebenfalls keine Tests im großen Stil an. "Wenn ein Mitarbeiter aber in einem Risikogebiet war und dringend zu einem Kunden muss, kann er sich auf Firmenkosten testen lassen", erklärte eine Sprecherin des Softwarekonzerns. Das sei bislang aber noch nicht vorgekommen. "Bei SAP gilt weiterhin die Maßgabe, dass von zu Hause aus gearbeitet werden soll".

Der Industriekonzern ABB, einer der größten Arbeitgeber Heidelbergs, hatte bereits Anfang April damit begonnen, in seinem Heimatmarkt Schweiz auf eigene Faust Corona-Tests bei den Beschäftigten durchzuführen. Die Rede war von regelrechten "Massentests", auch bei Mitarbeitern ohne konkrete Krankheitssymptome. Bei ABB in Deutschland gebe es so etwas aber nicht, betonte ein Sprecher am Montag in Mannheim.

Auch der Wieslocher Finanzdienstleister MLP bietet die Corona-Tests nach eigener Auskunft nicht an. Grund sei, dass ein solcher Test erst zeitversetzt eine Infektion anzeige. Wegen dieses Risikos sei vorgesehen, dass gefährdete Beschäftigte stattdessen 14 Tage von zu Hause aus arbeiten.