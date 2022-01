Von Matthias Kros

Walldorf. Der Walldorfer Softwarekonzern SAP hat im vergangenen Jahr in Deutschland 1518 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen. Die Zahl der Beschäftigten hierzulande stieg damit auf den neuen Rekordwert von 24.462 (Stand Jahresende 2021) an, sagte Deutschland-Personalchef Cawa Younosi am Dienstag der RNZ. Die Einstellungen seien in allen Unternehmensbereichen erfolgt, besondere Schwerpunkte habe es nicht gegeben. Mehr als die Hälfte der neuen Arbeitsplätze (806) entfielen dabei auf die Standorte in der Rhein-Neckar-Region (Walldorf/St. Leon Rot), wo inzwischen 17.464 Menschen für den Softwarekonzern tätig sind. Auch im laufenden Jahr werde die Mitarbeiterzahl weiter steigen, kündigte Younosi an. In welchem Rahmen, das hänge vom weiteren Geschäftsverlauf ab. Derzeit seien in Deutschland bei SAP über 1400 Stellen ausgeschrieben.

SAP-Personalchef Cawa Younosi. Foto: dpa

Die Walldorfer treiben gerade den Ausbau ihres wichtigen Cloudgeschäfts voran. In dieser Datenwolke wird die Software nicht länger auf den Rechnern der Kunden installiert, sondern bei Bedarf über das Internet genutzt. Vorstandschef Christian Klein, für den die Cloud das Maß aller Dinge ist, hatte bereits mehrfach gesagt, dass für diese Transformation größere Investitionen auch in neue Mitarbeiter notwendig seien. Weltweit stieg die Mitarbeiterzahl dadurch bis Ende 2021 um 4985 auf 107.415 an.

SAP wird am Donnerstag bei der Bilanzpressekonferenz über das vergangene Jahr berichten und einen Ausblick auf 2022 geben. Am Abend sollen die Beschäftigten dann bei einer Mitarbeiterversammlung auch erfahren, wie hoch ihre Beteiligung am Erfolg ausfällt. Traditionell setzt sie sich bei dem Softwarekonzern aus mehreren Komponenten zusammen, nämlich dem Bonus, der jährliche Gehaltserhöhung und diversen Aktienoptionsprogrammen. Um letztere zu bedienen, hatte SAP Ende vergangener Woche ein Aktienrückkaufsprogramm mit einem Volumen von einer Milliarde Euro verkündet.

Einen Rekordwert versprach Younosi, was die Bonusausschüttungen angeht, und zwar "sowohl global als auch in Deutschland". Der Bonus wird bei SAP für alle umsatzunterstützenden Rollen gezahlt – also außer Vertrieb und Beratung, und damit für die absolute Mehrheit der Belegschaft. Die Höhe hängt auch vom Erreichen der wirtschaftlichen Ziele ab. Hier hatte der Softwarekonzern in der vergangenen Woche erste Zahlen veröffentlicht, die ein Erfüllen der Prognosen belegen.

Die Höhe der jährlichen Gehaltsrunde dürfte auf jeden Fall den Vorjahreswert übertreffen, der mit durchschnittlich 1,2 Prozent vergleichsweise gering ausgefallen war, was manchen Kritiker auf den Plan gerufen hatte. Üblich sind bei SAP Gehaltsaufschläge von im Durchschnitt 3 Prozent. "Nach der mageren Gehaltsrunde 2021 gibt es hier Nachholbedarf", hatte Klaus Merx, Vorsitzender des Betriebsrates am vergangenen Freitag gesagt. SAP-Vertreter der IG Metall forderten Anfang dieser Woche ein Gehaltsplus von 4,5 Prozent.

Alles in allem würden die zusätzlichen Vergütungen an die Beschäftigten in diesem Jahr weltweit ein Rekordniveau erreichen, versprach Younosi. Das hänge aber nicht mit der Kritik aus dem vergangenen Jahr oder der aktuell so hohen Inflation zusammen. Stattdessen gehe es um eine Anerkennung der geleisteten Arbeit, so Younosi. "Die Mitarbeiter stehen für uns an erster Stelle".