In zwei neu errichteten Hallen produziert Ühlein künftig Sondergrößen von Industriepaletten hauptsächlich für Kunden aus der Automobilindustrie, der Metallverarbeitung und dem Maschinenbau. Fotos: Martin Bernhard

Von Martin Bernhard

Buchen-Bödigheim. Vor rund zwei Jahren ist das Sägewerk Ühlein bei Bödigheim abgebrannt. Im neuen Werk produziert das Familienunternehmen Sondergrößen von Industriepaletten. Das Industriezelt, in dem man übergangsweise arbeitete, wird demnächst abgebaut.

Der 29. Januar 2017 war für Martin Ühlein zunächst ein ganz gewöhnlicher Sonntag. Als er morgens zwischen 8 und 9 Uhr durch das Heulen von Martinshörnern erwachte, dachte er, die Einsatzfahrzeuge würden auf der L519 weiterfahren in Richtung Seckach. Doch der Lärm blieb. Und so blickte er aus seinem Schlafzimmerfenster: Die Halle seines Sägewerks brannte.

Innerhalb weniger Minuten war er angezogen und stand neben dem Einsatzleiter der Feuerwehr. "Ich dachte, ich verstehe die Welt nicht mehr", erinnert er sich. "Die haben von allen Seiten gelöscht." Viele kleinere Brandherde auf dem Gelände machten den Wehrleuten zu schaffen.

130 Feuerwehrleute waren 26 Stunden lang im Einsatz. Das DRK versorgte in einem Zelt die Helfer. Am Ende war die Halle komplett ausgebrannt. Der Schaden betrug 7,5 Millionen Euro.

Ein erster Experte ging von Brandstiftung aus. Das sah auch Ühlein so. Denn die vielen unabhängigen Brandherde ließen sich seiner Meinung nach nicht durch einen technischen Defekt erklären. Außerdem hielt er es für verdächtig, dass innerhalb weniger Tage drei weitere Hallen und ein Wohnhaus in der Region sowie das Sportheim in Zimmern brannten.

Erster Tatverdächtiger war der Geschäftsführer selbst. Gegen Martin Ühlein wurde ermittelt. "Ich wurde von allen Seiten gelöchert", sagt er. Die Polizei setzte Spürhunde in der Brandruine ein. Wegen des lang anhaltenden Feuers waren keine Spuren mehr zu finden. Ein zweiter Experte ging später von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

Doch die Vertreter der Versicherungsgesellschaften ermittelten weiter. "Der ganze Tisch hier saß voller Herren", sagt Ühlein. Der Sägewerker musste einen vierzigseitigen Fragebogen ausfüllen. "Das war ein Schriftverkehr ohne Ende!" Nach etwa vier Monaten erstattete die Gebäudeversicherung den Zeitwert der zerstörten Maschinen und Gebäude. Nach und nach zahlten auch andere Versicherungen. Doch es stehen immer noch Erstattungen aus.

Produktionsleiter David Ühlein, Geschäftsführer Martin Ühlein und Vertriebsleiter Yannic Wachter (von links) machen aus dem traditionsreichen Sägewerk derzeit einen Produzenten für Industrie-Paletten.

Für Martin Ühlein und seine Familie ging es derweil um die unternehmerische Existenz. Denn die Kosten liefen weiter. Um über die Runden zu kommen, verkaufte er das gelagerte Stammholz, das für einen Produktionszeitraum von drei bis vier Monaten ausgereicht hätte. "Ob ich Hilfe nach dem Brand erhalten habe? In einer solchen Situation hat man niemanden, der einen unterstützt", stellt er fest. Stattdessen standen rasch Außendienstmitarbeiter verschiedener Maschinenfabriken auf der Matte. "Ich hätte schon am Tag nach dem Brand ein neues Sägewerk kaufen können."

Im Jahr 2000 war das Sägewerk schon einmal abgebrannt. Auch damals war die Ursache unklar. Man ging von einer Staubexplosion oder einem technischen Defekt aus. Ein Jahr später weihte die Familie Ühlein ein neues Sägewerk "mit höchsten Standards" ein, wie in der Chronik auf der Firmen-Homepage zu lesen ist. Damals war Geschäftsführer Martin Ühlein 40 Jahre alt, heute ist er 58. Da stellte sich für ihn nach dem Brand zwangsläufig die Frage, wie es weitergehen sollte.

Mit Martin Ühleins Schwiegersohn, dem 28-jährigen Yannic Wachter, steht ein Nachfolger bereit. Allerdings will man künftig schwerpunktmäßig Sonderanfertigungen von Industrie-Paletten herstellen. Mit den genormten Euro-Paletten sei für ein Unternehmen seiner Größe kein Geld zu verdienen. Mit den neu angeschafften Maschinen könne Ühlein dagegen Sondergrößen auf industrielle Weise fertigen. Damit biete er gegenüber kleineren Sägewerken, die ebenfalls Paletten produzieren, einen Kostenvorteil.

Mit den Paletten beliefert das Bödigheimer Unternehmen hauptsächlich Kunden aus der Automobilindustrie, der Metallverarbeitung und dem Maschinenbau. Diese verschicken damit ihre Produkte meist nach Übersee. Das Industriezelt, in dem die Firma Ühlein seit Monaten produziert, wird demnächst abgebaut. Dann wird man ausschließlich in der neuen, 60 Meter langen Halle und in einer weiteren Halle aus Stahl die Paletten herstellen.

Waren im früheren Sägewerk 18 Mitarbeiter beschäftigt, so biete man jetzt 13 Menschen Arbeit. Die Bretter und Kanthölzer für die Paletten bezieht Martin Ühlein deutschlandweit. "Je weiter weg, desto günstiger", stellt er fest. Jetzt schon können wie vor dem Brand Privatkunden Bretter und Kanthölzer bei Martin Ühlein einkaufen.