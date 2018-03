Mannheim. (dbe) Die Deutsche Rohstoff AG mit Sitz in Mannheim hat im vergangenen Geschäftsjahr einen Wachstumsschub verzeichnen können. Wie die Firma am Donnerstag mitteilte, stieg der Umsatz nach vorläufigen Zahlen von 9,2 Millionen Euro 2016 auf fast 54 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Der Gewinn beläuft sich nach Angaben des börsennotierten Unternehmens auf 7,7 Millionen Euro, im Vorjahr stand unterm Strich lediglich ein Gewinn von 100.000 Euro.

Laut der Mitteilung hat das Unternehmen liquide Mittel in Höhe von rund 30 Millionen Euro. Die Aktie des Unternehmens reagierte gestern mit einem Plus von rund vier Prozent auf die Zahlen.

Die Deutsche Rohstoff AG entwickelt Projekte im Bereich Rohstoffe und verkauft diese dann. In der Vergangenheit war das Unternehmen im Goldabbau tätig. Derzeit stehen vor allem Öl-Förderaktivitäten in den USA im Vordergrund. Am 7. Mai wird die Rohstoff AG ausführlich über die Zahlen berichten.