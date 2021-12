Von Matthias Kros

Mannheim. Manfred Schnabel ist Präsident der IHK Rhein-Neckar mit ihren rund 70.000 Mitgliedsunternehmen. Er ist damit auch einer der wichtigsten Interessenvertreter der regionalen Wirtschaft. In seinem Hauptberuf ist Schnabel Geschäftsführer des Elektronik-Fachhändlers Expert Esch.

Herr Schnabel, für die Wirtschaft der Region geht ein weiteres schwieriges Jahr zu Ende. Was bereitet Ihnen mit Blick auf die so wichtige Industrie am meisten Sorgen?

Manfred Schnabel, Präsident der IHK Rhein-Neckar. Foto: IHK

Als exportorientierte Region mit vielen internationalen Verflechtungen leiden wir natürlich unter den Störungen im Welthandel und den Knappheiten bei Rohstoffen. Wir gehen aber davon aus, dass sich das im kommenden Jahr normalisieren wird – vorausgesetzt, wir bekommen die Pandemie in den Griff. Zudem profitieren wir davon, dass unsere Region breit aufgestellt ist und das ganze Spektrum an Industrien bietet. Größere Sorgen machen uns die Preissteigerungen.

Warum?

Wir befürchten, dass sich die Inflation verfestigen könnte durch eine Lohn-Preis-Spirale, also ein Wechselspiel von steigenden Preisen und Löhnen. Wir sollten deshalb – Arbeitgeber wie Gewerkschaften – diszipliniert bleiben. Auch die Europäische Zentralbank täte gut daran, aktiv gegenzusteuern.

Wie treffen die aktuellen Turbulenzen die Unternehmen?

Wir erleben hier eine Zweiteilung. Auf der einen Seite haben wir die Unternehmen, die von den Störungen der Lieferketten betroffen sind. Hier erwarten wir bis zum Herbst 2022 eine Normalisierung. Bis dahin wird sich sicherlich bei vielen Unternehmen der Auftragsbestand weiter erhöhen. Manche Firma ist wegen der Knappheiten aber auch gar nicht so betrübt, weil sich so Preissteigerungen leichter durchsetzen lassen. Dramatischer sieht es auf der anderen Seite bei den Firmen aus, die unter den Lockdown-Maßnahmen leiden, wie die Gastronomie, Teile des Einzelhandels oder die Veranstaltungsbranche. Hier befürchten wir bleibende Schäden, weil sich viele Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter inzwischen anders orientiert haben.

Sie haben deshalb zuletzt kaum eine Möglichkeit ausgelassen, die Corona-Politik scharf zu kritisieren.

Wir sehen hier in der Tat große politische Versäumnisse. Für die Unternehmen ist die aktuelle Situation frustrierend, weil wir eigentlich die richtigen Mittel zur Bekämpfung der Pandemie haben – wie Impfstoffe und die Möglichkeiten der Digitalisierung – aber sie nicht ausschöpfen. Stattdessen konzentrieren sich die Maßnahmen auf die geradezu mittelalterlichen Kontaktbeschränkungen. Zudem lässt sich die Politik mit ihren Entscheidungen immer sehr viel Zeit, während von uns dann erwartet wird, sie sofort umzusetzen.

Aber die Politik kommt Ihnen auch entgegen. Bei der Auskunftspflicht zum Impfstatus von Arbeitnehmern etwa.

Stimmt, das ist eine gute Entwicklung, die allerdings viel zu spät kam. Wir können in den Betrieben jetzt endlich einen offenen Dialog führen und ich glaube, dass wir auch manchen Arbeitnehmer, der bislang einfach keinen Zugang zum Impfen gefunden hatte, dazu bringen konnten, dies jetzt nachzuholen.

Viele Menschen verweigern aber hartnäckig eine Impfung. Ist eine allgemeine Impfpflicht der Ausweg?

Derzeit erleben wir eine Impfpflicht quasi durch die Hintertür, in dem man etwa durch 2G-Regeln Druck auf Arbeitnehmer und Konsumenten ausübt und ihnen das Leben erschwert. Die Politik drückt sich so vor der Verantwortung. Wenn das Impfen als Ausweg aus der Pandemie gesehen wird, dann sollte die Politik diesen Weg auch konsequent gehen und eine allgemeine Impfpflicht jetzt prüfen.

Sind Sie denn für eine allgemeine Impfpflicht?

Als IHK haben wir kein Mandat, uns dazu zu positionieren. Uns geht es vor allem um Klarheit, wir wollen wissen, wie es weitergeht. Aus Rückmeldungen unserer Mitglieder erfahren wir aber, dass eine überwiegende Zahl der Unternehmen für eine solche Impfpflicht ist.

Die Politik bemüht sich ja auch um Hilfe. Zum Beispiel soll es ein Programm zur Aufwertung der unter dem Online-Trend leidenden Innenstädte geben. Wird die Region profitieren?

Mannheim und Heidelberg haben sehr gute Chancen, diese Unterstützung zu bekommen. Allerdings sollten wir aufpassen, dass wir unsere Innenstädte nicht totreden. Mannheim und Heidelberg sind hochattraktiv und brauchen kein Leerstandsmanagement. Wichtiger sind gute Rahmenbedingungen wie ein modernes Mobilitätskonzept und faire Wettbewerbsbedingungen mit den internationalen Internet-Plattformen. Sicher müssen sich durch den Online-Boom Teile des stationären Einzelhandels neu definieren, der Modehandel zum Beispiel. Aber so etwas ist normal. Im Übrigen entfällt rund 40 Prozent des Einzelhandelsumsatzes auf den Lebensmittelhandel. Hier erleben wir aktuell sogar eine Sonderkonjunktur. Ein Abwandern ins Internet ist dort kaum erkennbar.

Etwas freundlicher entwickelte sich bundesweit zuletzt der Ausbildungsmarkt. Gilt das auch für die Region?

Nur allmählich. Die Ausbildung hat sehr gelitten, vor allem die kaufmännischen Berufe. Hier hatten wir 2021 gegenüber 2019 einen Rückgang von fast 22 Prozent, bei den gewerblichen Berufen von rund 13 Prozent. Wir fragen uns, wo die jungen Leute geblieben sind und ob sie nach der Öffnung zurückkehren.

Was muss geschehen, dass sie zurückkehren?

Wir brauchen einfach wieder persönliche Begegnungen, vor allem Berufsorientierung an den Schulen. Hier müssen die Betriebe wieder stärker eingebunden werden. Virtuelle Formate sind da einfach kein Ersatz.