Mannheim. (mk) Gegen den allgemeinen Trend in der Corona-Krise hat das Handwerk der Region seine Ausbildungsaktivitäten verstärkt. Mit Stichtag 31. Juli 2021 seien in der sogenannten Lehrlingsrolle der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald insgesamt 937 neue Ausbildungsverträge eingetragen worden, sagte Detlev Michalke, Sprecher der Handwerkskammer, am Dienstag. "Gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres sind dies 195 Verträge mehr – oder auch 26,3 Prozent".

Er führte den deutlichen Anstieg auch auf die schlechten Zahlen des Vorjahres zurück, als in der Pandemie viele Betriebe unsicher waren, was die Ausbildung anging. Allerdings bleibt das Handwerk auch im laufenden Jahr noch unter dem Niveau von 2019, also im Jahr vor Corona, zurück. Hier gab es Ende Juli bereits 1012 neu eingetragene Ausbildungsverträge.

Michalke verwies darauf, dass aktuell noch mehr als 400 freie Ausbildungsplätze in der Online-Lehrstellenbörse der Handwerkskammer gelistet seien. Darunter seien mehr als 50 etwa für das Berufsbild des Elektronikers. Aber auch für andere Berufe würden noch Bewerber gesucht, etwa als Anlagenmechaniker (SHK), Maler und Lackierer oder Metallbauer. "Unsere Mitgliedsbetriebe haben uns in diesem Jahr sehr viel mehr freie Lehrstellen gemeldet als in den letzten Jahren. Das liegt vermutlich auch daran, dass die Unternehmen nicht so viele Bewerbungen bekommen haben wie sonst", so der Sprecher.

Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald vertritt die Interessen der rund 13.300 Betriebe in den Stadtkreisen Mannheim und Heidelberg sowie den Landkreisen Rhein-Neckar und Neckar-Odenwald.