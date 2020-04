Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Bayern und Baden-Württemberg werden durch die Vollbremsung des wirtschaftlichen Lebens in Deutschland zur Eindämmung der Corona-Pandemie etwas stärker als andere Bundesländer getroffen. Zu diesem Ergebnis kommt das Ifo-Institut in einer Studie, die gestern vorgestellt wurde. Allerdings liegen die Unterschiede in engen Grenzen. Generell kann sich danach keine Region der tiefen Rezession entziehen, die der IWF als die schlimmste seit der Weltwirtschaftskrise vor fast 100 Jahren einstuft.

Die Ifo-Experten dämpfen zudem Hoffnungen auf eine rasche Besserung. "Selbst, wenn die unmittelbaren wirtschaftlichen Beeinträchtigungen nach den jüngsten Beschlüssen der Bundesregierung im Mai weiter gelockert werden, wird es einige Zeit dauern, bis das ursprüngliche Niveau beim Bruttoinlandsprodukt wieder erreicht wird." Allerdings könnte es, wenn es wieder aufwärts geht, in den besonders wirtschaftsstarken südlichen Bundesländern mit ihrem hohen Industriegehalt etwas besser laufen als in anderen.

"Der weitgehende Shutdown des wirtschaftlichen Lebens in Deutschland und die Unterbrechung grenzüberschreitender Lieferketten treffen alle Bundesländer etwa gleich stark", lautet das Ergebnis der Ifo-Studie. Die geringen Unterschiede zwischen ihnen – die westdeutschen werden zumeist etwas stärker als die ostdeutschen beeinträchtigt – hängen in erster Linie mit den jeweiligen Wirtschaftsstrukturen und den Industrieanteilen zusammen.

"Im Gesamtjahr würde je nach Länge der Erholungsphase das deutsche Bruttoinlandsprodukt zwischen 15,2 Prozent und 17,5 Prozent schrumpfen", erläutert der Ifo-Experte Joachim Ragnitz von der Dresdener Ifo-Niederlassung. Die größten Einbrüche dürfte es in Baden-Württemberg mit maximal 18,4 Prozent im laufenden Jahr und in Bayern mit 18,3 Prozent geben. Auch Hessen, das Saarland und Nordrhein-Westfalen sowie die Stadtstaaten Bremen und Hamburg müssen mit Minusraten bei der Wirtschaftsleistung von 17 Prozent oder mehr rechnen. Gleiches gilt für die beiden ostdeutschen Bundesländer Thüringen und Sachsen. Dagegen dürfte der Rückgang in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und in den anderen ostdeutschen Ländern mit Raten zwischen 16 und 17 Prozent geringer sein.

Allerdings warnten die Ifo-Experten vor Überinterpretationen der Ergebnisse. "Die hier vorgestellten Szenarienrechnung berücksichtigt nicht, dass Länder mit einer insgesamt weniger robusten Wirtschaft auch längerfristig negativ betroffen sein könnten." Vielmehr wird unterstellt, dass alle Länder nach Ende des Stillstands in kurzer Zeit wieder annähernd das frühere Aktivitätsniveau erreichen. "Das muss aber nicht überall so sein", warnt das Institut. Mit Blick auf gerade die ostdeutschen Länder wies es darauf hin, dass es eigenkapitalschwachen Firmen schwerer fallen könnte, wieder an ihr früheres Wachstum anzuknüpfen.

Für ihre Studie hatten die Ifo-Experten drei Szenarien durchgerechnet. Sie alle gehen von einer zweimonatigen wirtschaftlichen Stillstandszeit aus. Sie wurde in Deutschland vor rund einem Monat eingeleitet. Für die folgende zweite Phase, die Erholungsphase, unterstellten die Ökonomen ein, zwei und drei Monate.

Die Untersuchung knüpft an eine frühere des Ifo-Instituts an. Darin waren die Kosten der Corona-Pandemie für die deutsche Volkswirtschaft auf bis zu 729 Milliarden Euro veranschlagt worden – und zwar je nach Länge und Tiefe der Rezession. Das könnte mit Job-Verlusten von schlimmstenfalls 1,8 Millionen und Kurzarbeit für bis zu sechs Millionen Menschen verbunden sein.