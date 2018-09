Mannheim. (ger) Der Logistikstandort Mannheim ist weiter im Aufwind. Der internationale Logistikdienstleister "Raben Group" hat nun seine Deutschlandzentrale in einem Neubau im Rheinauer Hafen eröffnet. Nach rund einem Jahr Bauzeit war der würfelförmige Bau am Rheinufer bereits im Frühjahr bezugsfertig.

Nach Angaben von Raben lag die Investition bei 15 Millionen Euro. Damit verbunden ist in der nationalen Firmenzentrale die Schaffung von 20 weiteren Arbeitsplätzen. Insgesamt werden damit auf dem weitläufigen Mannheimer Firmengelände nun 200 Mitarbeiter beschäftigt.

Das Headquarter von Raben Deutschland sei nach Mannheim gezogen, um den Kunden bestmöglich organisierte Dienstleistungen anzubieten. Mit dem Neubau erhielten auch die Mitarbeiter optimale Arbeitsvoraussetzungen. "Von hier aus steuern wir die Entwicklung des deutschen Zweigs unseres Unternehmens in einer der stärksten Volkswirtschaften Europas", kündigte Ewald Raben, Firmenchef der Raben Group, an.

Das in den vergangenen Jahren stark gewachsene Logistikunternehmen kommt ursprünglich aus den Niederlanden und hat inzwischen Standorte in zwölf europäischen Ländern gegründet, mit Schwerpunkt in Osteuropa, vor allem Polen. Insgesamt beschäftigt die Firmengruppe 9500 Mitarbeiter und erwirtschaftete zuletzt einen Umsatz von über einer Milliarde Euro.

In Deutschland gibt es mittlerweile 32 Niederlassungen mit 3000 Mitarbeitern. In Mannheim hat Raben im Jahr 2011 die Sparte für Straßen-Logistik von Wincanton übernommen. Das Unternehmen hatte Jahre zuvor die seit 1910 in Mannheim tätige Firma Rhenania geschluckt. Als Nachfolger bietet Raben Dienstleistungen im Transport sowie Lagerhaltung an. Zur Verfügung stehen auf drei Grundstücken im Rheinauer Hafen rund 20.700 Quadratmeter Lagerflächen, wie Niederlassungsleiter Rafael Kämpfer informiert.

"In Mannheim machen Güter aus der Chemie-, Öl- und Schmierstoffbranche den Schwerpunkt aus", betont Kämpfer. Trotz der direkten Nähe zum Rhein ist das Geschäftsfeld am Standort ausgerichtet auf Transportleistungen per Lkw auf der Straße und nicht per Schiff. Dies sei aufgrund der Vorläuferunternehmen hier so gewachsen, meint der Standortleiter.

Ein Großteil der Güter wird als Stückgut auf Paletten transportiert. Auch Fässer mit Chemikalien werden eingeschweißt in Plastikfolie auf Paletten verpackt. In einer Halle mit Hochregallager können Waren bis zu sieben Stockwerke hoch gestapelt werden.

Neben dem Neubau der Zentrale wurde auch in die Modernisierung der Ausstattung und der Bürogebäude investiert. "Insgesamt stehen 30.000 Paletten-Stellplätze zur Verfügung", nennt Kämpfer eine Zahl. Das Andocken an die Hallen ermöglichen 76 Lkw-Rampen. "Angesichts der verkehrstechnisch hervorragenden Lage Mannheims in der Metropolregion Rhein-Neckar ist der Standort auch für das operative Alltagsgeschäft sehr gut gerüstet. Unsere Zeichen stehen auf Wachstum", zeigt sich Firmenchef Raben optimistisch. Als jüngstes Vorhaben hat Raben in Deutschland zum Jahresbeginn 2018 ein eigenes Stückgutnetzwerk eingeführt. Täglich werden hier 20000 bis 22000 Sendungen umgeschlagen.