Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Bernhard Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes, wirbt für mehr Wertschätzung von Lebensmitteln.

Herr Rukwied, die Bauern machen mobil und protestieren gegen schärfere Auflagen beim Umweltschutz. Ist die Geduld der Landwirte am Ende?

Die Landwirte sind verunsichert. Aus ihrer Sicht haben sie die gesellschaftlichen Anforderungen mit Blick auf eine Weiterentwicklung der Landwirtschaft in Teilen schon umgesetzt. Etwa beim Insektenschutz. Es sind auf 230.000 Kilometern fünf Meter breite Blühstreifen angelegt worden. Die Initiative Tierwohl geht in ihre dritte Phase. Da ist schon eine Menge geschehen. Die Landwirte stehen dennoch in der Kritik. Das trifft uns sehr. Viele sagen, das Maß ist voll und wollen das so nicht länger akzeptieren. Die Unruhe und der Unmut sind groß.

Fühlen sich die Landwirte als die Prügelknaben der Nation?

Die Landwirte erwarten zu Recht Anerkennung dafür, dass sie vieles umsetzen, was von ihnen im Bereich Umwelt- und Naturschutz gefordert wird, etwa beim Thema Biodiversität und Tierwohl. Sie haben es satt, ständig kritisiert zu werden. Wir wissen, dass wir in einem Veränderungsprozess sind. Wir wissen, dass dieser noch nicht zu Ende ist. Das sollte zumindest positiv registriert und honoriert werden.

Aber müssen die Landwirte nicht im eigenen Interesse stärker umsteuern?

Sauberes Wasser hat höchste Priorität. Wir haben auch in Deutschland so genannte rote Gebiete. Das sind etwa 20 Prozent. Da müssen wir besser werden, da gibt es Handlungsbedarf. Hier wirkt bereits die neue verschärfte Düngeverordnung. Es braucht aber noch ein paar Jahre, denn Wasser hat ein langes Gedächtnis. Aber die vorgeschlagenen, zusätzlichen Maßnahmen gehen zu weit und sind nicht zielführend.

Und was spricht gegen mehr Insektenschutz?

Insektenschutz hat bei uns eine große Bedeutung. Gerade wir Bauern sind auf Bestäuber angewiesen. Artenvielfalt ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. Da spielt nicht nur die Landwirtschaft eine Rolle, sondern auch andere Faktoren. Wir wollen den kooperativen Naturschutz weiter ausbauen. Es gibt immer mehr Blühstreifen für Insekten. Wir sind an dem Thema dran.

Die EU-Kommission will die Agrarpolitik reformieren und die Mittel deutlich kürzen. Da werden auch die deutschen Landwirte kürzer treten werden müssen, oder?

Der jüngste finnische Vorschlag hätte zur Folge, dass wir eine Kürzung von 1,5 Prozent an Agrarmitteln aus Brüssel hinnehmen müssten. Die sollten noch wegverhandelt werden. Dann hätten wir ein stabiles Agrarbudget.

Die Chance, die Kürzungen zu verhindern, gehen doch gegen Null. Was bedeuten die Abstriche für die deutschen Landwirte?

Der derzeitige Vorschlag bedeutet Kürzungen von 3,8 Prozent in der ersten Säule. In der zweiten Säule käme es laut finnischem Vorschlag zu einer Aufstockung der Mittel - in Summe entspräche dies 98,5 Prozent unseres bisherigen Budgets. Unser Ziel bleibt, 100 Prozent zu erreichen.

Müssen die Verbraucher nicht auch mehr für Lebensmittel bezahlen, wenn sie eine Agrarwende und bessere Qualität wollen?

Ohne Zweifel. Lebensmittel sind mehr wert. Der Wert unserer hochwertigen Produkte spiegelt sich leider im Preis nicht wider. Wir sind bereit, die Tierhaltung weiter umzubauen. Aber ein echter Umbau kann nur dann gelingen, wenn der Verbraucher dies auch entsprechend honoriert und mit seiner Entscheidung an der Ladentheke unterstützt.