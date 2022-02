Von Matthias Kros

Heidelberg. Neben der Regierung zögert auch die Wirtschaft bei der Einführung einer allgemeinen Impfpflicht. Viele große Arbeitgeber der Region sind zurückhaltend und sehen eher die Politik am Zug. Auf der anderen Seite wächst die Sorge, dass die Folgen einer möglichen Impfpflicht auf die Unternehmen abgewälzt werden könnten.

> SRH: Für den Heidelberger Betreiber zahlreicher Krankenhäuser hat das Thema Impfpflicht eine besondere Bedeutung, da sie Mitte März im Gesundheitswesen bereits eingeführt wird. Dies hatte der Vorstandsvorsitzende Christof Hettich bereits mehrfach kritisiert: "Wir haben uns stets gegen eine Impfpflicht nur für einen Teil der Gesellschaft ausgesprochen, und wir tun dies auch heute", sagte er der RNZ. Wenn eine Impfung gesetzlich verpflichtend werde, dann müsse sie seiner Auffassung nach konsequenterweise für alle Bürger gelten und dürfe nicht ausschließlich denen aufgebürdet werden, die hier ohnehin durch ihre berufliche Tätigkeit gefordert und gefährdet seien. "Vor diesem Hintergrund befürworten wir eine allgemeine Impfpflicht".

Eine Impfpflicht nur für einen Teil der Bevölkerung sei dagegen "ungerecht, unsolidarisch und falsch", so Hettich. "Auch andere Teile der Gesellschaft sollten konsequenterweise einer Impfverpflichtung nachkommen und zum Eindämmen dieser Pandemie beitragen". Gleichzeitig räumt Hettich ein, dass eine Impfpflicht "ein schwerer Eingriff in das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit" sei. Bei einer Einführung gehe es aber nicht nur um die eigene Unversehrtheit, sondern um den Schutz aller, "weil wir durch eine möglichst hohe Impfquote die Schwächsten schützen, Überlastungen im Gesundheitswesen abwenden sowie neue Mutationen erschweren".

> BASF: Prinzipiell offen zeigt sich der größte Arbeitgeber der Region einer allgemeinen Impfpflicht gegenüber: "Grundsätzlich begrüßen wir jede Maßnahme, die dem Gesundheitsschutz unserer Mitarbeitenden dient und sie optimal schützt", sagt eine Sprecherin. Wichtig sei jedoch, dass die Corona-Schutzmaßnahmen "praktikabel an unseren Standorten umsetzbar und für unsere Mitarbeitenden nachvollziehbar sind". Bisher sei man "mit unserem funktionierenden Maßnahmenpaket im Werk Ludwigshafen sehr gut gefahren".

> SAP: Öffentlich will der Walldorfer Softwarekonzern keine Position zum Thema beziehen: Grundsätzlich halte man sich hinsichtlich der Corona-Schutzmaßnahmen an die jeweils gültigen lokalen gesetzlichen Vorgaben und Richtlinien, so ein Sprecher. So setze man etwa die 3G-Regel entsprechend des Infektionsschutzgesetzes vollumfänglich um und kontrolliere entsprechend.

> Roche: Der Pharmakonzern, Mannheims größter Arbeitgeber, ist sich der schwierigen Lage bewusst: "Wir müssen und wollen unsere Mitarbeiter schützen!”, sagt Tim Wörth, Leiter der Medizinischen Dienste bei Roche in Mannheim. Deshalb habe man allen Beschäftigten ein Impfangebot gemacht. "Doch ist es nicht an uns als Unternehmen, uns für oder gegen eine Impfpflicht zu positionieren", so Wörth.

Wichtig seien aber einheitliche Regelungen für alle "und damit eine Gleichbehandlung aller Arbeitnehmer in Deutschland", fügt er hinzu. "Und das bedeutete im Falle einer Impfpflicht eine klare und leicht handhabbare Umsetzbarkeit in unserem Unternehmen". Ob und wie eine allgemeine Impfpflicht eingeführt und umgesetzt werden könne, werde im Bundestag diskutiert und müsse auch dort auch entschieden werden.

> Freudenberg: Zurückhaltend gibt sich der Weinheimer Freudenberg-Konzern: "Die Entscheidung für oder gegen eine Impfpflicht ist keine unternehmerische, sondern eine politische", sagt eine Sprecherin. Für Freudenberg stehe die Gesundheit der Mitarbeitenden an erster Stelle, fügt sie hinzu und verweist etwa auf das laufende Impfprogramm.

> Heidelberger Druck: Der Maschinenbauer mit großem Stammwerk in Wiesloch will sich noch nicht festlegen. "Derzeit liegen keine ausreichenden Informationen vor, wie eine Impfpflicht operativ umgesetzt werden soll, so dass ein wirksamer Vollzug des Gesetzes in angemessener Weise erfolgen kann", erklärt ein Sprecher. Die Vorgabe der Umsetzung der 3G-Regel am Arbeitsplatz habe bereits gezeigt, dass dieses Thema sensibel sei und von der gesellschaftlichen Debatte nicht in das betriebliche Umfeld verlagert werden sollte. "Für die betrieblichen Belange ist eine praktikable und praxistaugliche Regelung wichtig; dies ist derzeit jedoch weder abzusehen noch auf der Basis der vorliegenden Informationen zu beurteilen."

> MLP: Der Wieslocher Finanzdienstleiter hält sich beim Thema Impfpflicht zurück. "Wir als Unternehmen möchten zu einer maximal hohen Impfquote beitragen und haben dazu auch bereits Angebote bei uns im Hause unterbreitet", so ein Sprecher. "Die Meinungsbildung zu einer möglichen Impfpflicht überlassen wir aber den gewählten Abgeordneten im Parlament sowie natürlich den Bürgerinnen und Bürgern. In jedem Fall sollte die Politik die Entscheidung nicht unnötig lang vor sich her schieben."