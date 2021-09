Von Matthias Kros

Weinheim. Peter Bettermann, langjähriger Chef des Weinheimer Freudenberg-Konzerns, ist tot. Nach Angaben des Unternehmens von Freitag starb er am 19. September im Alter von 74 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit. Martin Wentzler, Vorsitzender des Gesellschafterausschusses von Freudenberg, der die Interessen der rund 300 Nachkommen des Firmengründers Carl Johann Freudenberg vertritt, sagte: "Wir verlieren mit Peter Bettermann eine große Persönlichkeit bei Freudenberg. Seit seinem Eintritt und bis zu seinem Ausscheiden aus dem Unternehmen hat er die Entwicklung von Freudenberg maßgeblich geprägt und gestaltet. Er hat sich um Freudenberg verdient gemacht. Das Unternehmen, seine Mitarbeitenden und die Familie haben ihm viel zu verdanken."

Bettermann war 1994 vom Ölkonzern BP in die Chefetage nach Weinheim gewechselt und übernahm drei Jahre später die Sprecherfunktion der Unternehmensleitung. Die traditionsreiche und eng mit der Region verbundene Freudenberg-Gruppe ist auch heute noch eines der größten deutschen Familienunternehmen und Endverbrauchern vor allem durch die "Vileda"-Haushaltsprodukte bekannt.

Als erster externer Chef der Firmengruppe führte Bettermann Freudenberg viele Jahre erfolgreich. Er dachte stets langfristig, internationalisierte das Unternehmen und eroberte neue Geschäftsfelder wie Spezialchemie, Komponenten für die Luftfahrt oder die Medizintechnik. Das "Handelsblatt" attestierte ihm damals "eine ruhige, besonnene, aber durchsetzungsstarke Art", mit der er sich schnell Anerkennung und den Respekt der inzwischen rund 48.000 Beschäftigten verschafft habe. Und dass, obwohl der studierte Mineraloge und promovierte Jurist auch vor für viele Familienunternehmen unpopulären Entscheidungen nicht zurückschreckte, etwa dem Abbau von Stellen oder dem Verkauf von traditionsreichen Geschäftsbereichen.

2012 übergab Bettermann den Führungsposten bei Freudenberg schließlich an Mohsen Sohi, noch heute CEO der Freudenberg-Gruppe. "Ich kann mir keinen besseren Nachfolger vorstellen", sagte er damals. Sohi würdigte am Freitag ebenfalls Bettermanns Verdienste. "Der Vorstand und alle Angehörigen des Unternehmens wie auch die ehemaligen Vorstandsmitglieder und Weggefährten von Peter Bettermann bei Freudenberg trauern. Mit seiner Autorität, Exzellenz und Expertise, verbunden mit einem hohen ethischen und gesellschaftlichen Anspruch, wurde unter Bettermanns strategischer Führung eine bis heute existierende konzernweite dezentrale Struktur geschaffen, die Internationalisierung weiter ausgebaut und das Portfolio in Richtung technisch hochwertiger Produkte verstärkt. Er führte einen strukturierten Strategieprozess ein und steuerte die Freudenberg-Gruppe mit Weitblick durch die Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2008 und 2009. In Anerkennung und Dankbarkeit verneigen wir uns vor einem eindrucksvollen Lebenswerk."

Tatsächlich galt der in Hagen geborene Bettermann stets auch als eine der größten Unternehmerpersönlichkeiten der Region. Neben seiner Arbeit engagierte er sich intensiv für die Förderung von Wissenschaft und Forschung. So war Bettermann Vorsitzender des Universitätsrates der Universität Heidelberg, Vorsitzender des Vorstandes Förderkreis Wissenschaft und Praxis beim Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim sowie Mitglied des Stiftungsrates des Japanisch-Deutschen Zentrums in Berlin. Darüber hinaus bekleidete er zahlreiche Stiftungsmandate. Unter anderem war er Mitglied im Vorstand der Hertie-Stiftung, Mitglied des Aufsichtsrates der Hertie School of Governance, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Freudenberg Stiftung GmbH und Mitglied im Vorstand des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft.