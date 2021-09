Von Harald Berlinghof

Heidelberg/Gaiberg. In zahlreichen Studien wird der ökonomische Verlust berechnet, der sich durch Staus ergibt, in denen die Pendler auf dem Weg von oder zur Arbeit feststecken. Millionen von Pendlern stehen täglich in Deutschland im Stau. Darüber sprechen alle, ärgern sich alle und dafür blechen auch alle. Zusätzlicher Spritverbrauch, Blechschäden oder Verspätungen am Arbeitsplatz spielen dabei eine Rolle. Sozialwissenschaftler sprechen von verlorener Lebenszeit und von Stresserkrankungen, die durch den Ärger im Auto konstatiert werden müssen. Viel weniger häufig wird diskutiert, dass die Fahrt mit dem ÖPNV ebenfalls mit erheblichen, allerdings berechenbaren, verlängerten Fahrzeiten verbunden ist. Die Stressfaktoren aufgrund verpasster Anschlüsse kommen als Belastungsfaktoren noch obenauf.

Der Ort Gaiberg etwa mit seinen rund 2400 Einwohnern, mit zwei Kirchen, aber ohne Kneipe und auch ohne Einkaufsmarkt, liegt auf einer Höhe von knapp 300 Metern nur etwa sieben Kilometer von der Heidelberger Altstadt entfernt. Doch wer kein Auto besitzt, ist vor allem wegen der fehlenden Einkaufsmöglichkeit in einer schwierigen Situation. Der Linienbus, stellt eigentlich keine ernsthafte Alternative zum eigenen Auto dar, wenn es darum geht, schwere Einkaufstaschen nach Hause zu schleppen. Außerdem fährt der Bus nur in großen zeitlichen Abständen. Trotzdem, wer nach Heidelberg möchte, um dort ins Restaurant zu gehen oder ins Kino, der hat ein Angebot, das ihn nach 31 Minuten Fahrzeit für 4,30 Euro (Einzelfahrschein) zum Hauptbahnhof bringt.

Diese direkte Verbindung von Gaiberg nach Heidelberg – auch wenn der Bus zuerst einmal durch Leimen tingelt – gibt es aber nur einmal am Tag. Zu anderen Zeitpunkten werden Fahrten mit bis zu zwei Umstiegen und einer Fahrzeit von maximal über einer Stunde angeboten. Das ist das siebenfache der Reisezeit mit dem Auto, die weniger als zehn Minuten beträgt.

Für jeden, der ein Auto besitzt, fällt da die Entscheidung nicht schwer. Zumal die Reisezeit der wichtigste Faktor ist, nach dem Pendler ihre Entscheidung treffen. Auch der Fahrpreis spielt eine gewisse Rolle. 4,30 Euro für eine einfache Fahrt von Gaiberg nach Heidelberg ist sicherlich nicht kostendeckend für den VRN, aber trotzdem eine Belastung für kleine Geldbeutel. Zum Vergleich: Die Spritkosten für ein Mittelklassefahrzeug auf dieser Distanz liegen bei rund 70 Cent. Mag man die Betriebskosten miteinrechnen, dann endet man irgendwo bei einem Euro pro Fahrt. Selbst wenn man Parkgebühren bedenkt, die aber nicht in jedem Fall anfallen, bleibt man etwa bei der Hälfte des VRN-Preises.

Längere Fahrzeit, höhere Kosten und dann noch Fußwege in Kauf nehmen, ganz zu schweigen von verpassten Anschlüssen und damit verbundenen zusätzlichen Wartezeiten – da kommt ein Sammelsurium an Argumenten zusammen, die das Auto schnell als Favoriten dastehen lassen. Und das Klimaargument wird kleiner. Die Elektromobilität macht dabei Punkte gut, vor allem aber auch der (grüne) Wasserstoff oder so genannte synthetische Kraftstoffe, die den Verbrennermotor des Erfinders Nicolaus Otto (Ottomotor) antreiben können. Im Prinzip kommen dazu alle flüssigen oder gasförmigen Stoffe in Frage, die entzündlich sind. Auch Erdgas oder Methan zählen zu dieser Kategorie und tatsächlich gibt es ja zahlreiche Erdgas-Autos auf unseren Straßen und ein (noch nicht ganz) akzeptables Erdgas-Tankstellennetz. Nicht die ausgereifte Technologie der Wärmekraftmaschine "Verbrennermotor" ist also das Problem, sondern die darin eingesetzten Kraftstoffe.

Beim obigen Beispiel haben wir eine Fahrt von Gaiberg zu einem Oberzentrum der Metropolregion, nämlich Heidelberg, gewählt. Selbst bei dieser Relation läuft es, wie gesehen, im Vergleich zum Auto nicht rund. Noch wesentlich problematischer wird die Angelegenheit, wenn man mit dem ÖPNV von einem kleinen Ort in einen anderen kleinen oder mittleren Ort fahren möchte. Nehmen wir das Beispiel Gaiberg nach Neckargemünd, das ja übrigens gar nicht so klein ist.

Mit dem Linienbus fährt man über den Bahnhof Reilsheim und Bammental 42 Minuten. Die Reisezeit über Heidelberg Südstadt beträgt 1 Stunde und 47 Minuten. Das eigene Auto bringt einen in 13 Minuten über Bammental dahin. Der Bus über denselben Streckenverlauf mit zwei Umstiegen braucht 42 Minuten für eine Distanz von 7,2 Kilometern und entlässt die Fahrgäste 860 Meter vom Ziel entfernt, das wir ausgewählt haben. Für ältere Menschen ein beschwerlicher Fußmarsch. Die Fahrt mit dem ÖPNV über Heidelberg dauert sogar 1 Stunde und 17 Minuten und kostet 7,80 Euro.

Ein letztes Praxisbeispiel soll die Akzeptanzprobleme einer ÖPNV-Mobilität im Vergleich mit dem eigenen Auto sichtbar macht. Von Gaiberg nach Oberzent, wo das berühmte Finkenbach Festival stattfindet, fahren wir mit dem Auto eine knappe Stunde. Die Fahrzeiten mit Bus und Bahn schwanken zwischen 2 Stunden und 17 Minuten bei 3 Umstiegen und drei Stunden 33 Minuten bei vier Umstiegen.

Und die letzte Fahrt zurück nach Gaiberg ins heimische Schlafzimmer geht um 21.10 Uhr in Finkenbach los und dauert tatsächlich dreieinhalb Stunden für eine Distanz von 40 Kilometern. Mal davon abgesehen, dass wir gar nicht zum Festival fahren sollten, wenn wir um 21 Uhr schon wieder den Heimweg antreten müssen.