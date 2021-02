Heidelberg. (RNZ) Die Schließungspläne der Parfümeriekette Douglas werden auch die Region treffen. "Hiermit bestätigen wir die Schließung der Filiale in der Bahnhofstraße 1 in Weinheim und der Mannheimer Filiale Q1 5-6", sagte eine Sprecherin am Montag auf Anfrage. Beide Filialen würden zum 30. Juni 2021 geschlossen. "Die Filialen in Heidelberg, Heilbronn, Viernheim, Ludwigshafen und Speyer sind von den Schließungen nicht betroffen", fügte sie hinzu. Wie viele Mitarbeiter ihren Job verlieren werden, sagte die Sprecherin nicht. Angaben zu einzelnen Filialen mache man generell keine.

Die größte Parfumkette Deutschlands will fast jede siebte Filiale in der Bundesrepublik schließen. Der Konzern reagiere mit dem Aus für rund 60 der mehr als 430 Filialen auf die immer schnellere Verlagerung der Umsätze ins Internet, hatte Douglas-Chefin Tina Müller am Mittwoch in Düsseldorf angekündigt. Rund 600 der über 5200 Beschäftigen in den deutschen Filialen verlieren dadurch ihre Jobs.

Europaweit schließt Douglas sogar mehr als jede fünfte Filiale – insgesamt rund 500 der bislang 2400 Parfümerien. Betroffen sind rund 2500 der 20.000 Douglas-Mitarbeiter. Die Schließungswelle trifft vor allem Geschäfte in Italien und Spanien. Douglas habe in den vergangenen Monaten das gesamte Filialnetz auf den Prüfstand gestellt, weil immer mehr Kunden online einkauften, berichtete Müller.