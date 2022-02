Von Matthias Kros

Heidelberg. Mit der besonders ansteckenden Omikron-Variante trifft Corona Deutschland momentan so stark wie nie. Das Robert Koch-Institut (RKI) vermeldete am Montag fast 3,5 Millionen aktive Infektionen – darunter viele Arbeitnehmer, die krankgeschrieben sind. Hinzu kommen Ausfälle von Kontaktpersonen, die in Quarantäne müssen und nicht von zu Hause aus arbeiten können. Trotz allem schaffen es die meisten Unternehmen der Region, mit teils verstärkten Hygienekonzepten und Homeoffice den Betrieb aufrechtzuerhalten. Von ähnlichen Szenarien wie beim Autobauer Volkswagen, der in seinem Wolfsburger Stammwerk "aufgrund erhöhter Inzidenzen" an vier Tagen im Februar Schichten streicht, berichten die großen Arbeitgeber in Rhein-Neckar jedenfalls nicht. Kleine Betriebe kommen bei dem aktuell hohen Personalausfall aber schneller an ihre Grenzen als große. Mancher Handwerksbetrieb klagt bereits über Ausfälle.

> BASF: "Wir haben uns umfassend auf Omikron vorbereitet, um die Gesundheit der Mitarbeitenden und die störungsfreie Produktion sicherzustellen", sagt Uwe Liebelt, President European Verbund Sites, BASF SE. So würden beispielsweise Produktionsschichten strikt getrennt oder Reservepersonal in den Schichten vorgehalten. Präsenz-Meetings sind bei BASF außerdem generell auf drei Personen eingeschränkt. "Trotz dieser Schutzmaßnahmen wissen wir aber nicht, wie die nächsten Wochen genau verlaufen werden", so Liebelt. "Denn die Pandemiesituation ist weiterhin dynamisch und fordert von uns ein sehr umsichtiges Agieren." Aktuell gebe es am Standort Ludwigshafen jedenfalls nur in geringem Ausmaß Personalengpässe, fügt eine Sprecherin hinzu. Diese habe man durch entsprechende Personalplanung und Umschichtung bisher bewältigen können.

> Handwerksbetriebe: Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer berichtete kürzlich von "massiven Ausfällen von Beschäftigten in unseren Handwerksbetrieben" und entsprechenden Rückgängen beim Auftragsbestand und Umsatz. Von Personalausfällen sei fast jeder zweite Betrieb betroffen, so Wollseifer unter Verweis auf eine aktuelle Umfrage. Ein gemischtes Bild zeichnet die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. Während manche Betriebe unter krankheitsbedingten Ausfällen litten, seien andere verschont geblieben. Insgesamt bleibe aber zu befürchten, "dass der verhaltene Stimmungsaufschwung, den wir in der Konjunkturerhebung Ende 2021 beim Handwerk in der Region noch feststellen konnten, nur von kurzer Dauer ist".

> Heidelberger Druckmaschinen: Der Krankenstand ist im Jahresverlauf in allen Bereichen insgesamt deutlich angestiegen, vor allem in den letzten Wochen, sagt ein Sprecher der Heidelberger Druckmaschinen AG. Auch die erfassten Fallzahlen an Infektionen hätten deutlich zugenommen. Eine Bedrohung der Produktionsfähigkeit gebe es dadurch aktuell aber nicht.

> ABB: Der ABB-Konzern mit seinen rund 3000 Mitarbeitern in der Region registriert nach eigener Auskunft bislang keinen höheren Krankenstand. "Wir haben zwar steigende Infektionszahlen, sprich Mitarbeitende, die sich privat anstecken", erklärt einer Sprecherin, "aber mit zum Glück milden Verläufen." Seit Pandemiebeginn habe es bei ABB jedenfalls noch keinen Tag gegeben, an dem man die Produktion in erheblichem Umfang habe stoppen müssen. Einen Grund, die bisherigen Schutzmaßnahmen auszuweiten, sehe man deshalb nicht.

> MLP: "Auch wir erhalten derzeit vermehrt Krankmeldungen und auch die Meldungen von positiven Testergebnissen bei Mitarbeitenden steigen", berichtet eine Sprecherin. In der aktuellen Situation helfe es daher mehr denn je, "dass so gut wie alle unsere Beschäftigten in vollem Umfang von zu Hause aus arbeiten können – und dies zum weit überwiegenden Teil auch tun". Die eigenen Beratungsdienstleistungen seien nicht beeinträchtigt, die Nutzungszahlen bei den online durchgeführten Beratungen zeigten große Steigerungen.

> Roche: Einen gestiegenen Krankenstand gibt es beim Pharmakonzern Roche in Mannheim bislang nicht. "Wir können sagen, dass die Inzidenzen der bei uns an Covid-19 erkrankten Mitarbeiter unter dem Durchschnitt der Region liegen", berichtet eine Sprecherin. Vor Ort arbeiteten derzeit aber ohnehin nur die Kollegen, "die es wirklich auf dem Standort braucht, um die Versorgung von Patienten weltweit mit lebenswichtigen Medikamenten und Diagnostika zu gewährleisten". Das sei ungefähr ein Drittel der Belegschaft, also gut 2800 der insgesamt 8400 Beschäftigten. Dadurch sei man "voll lieferfähig", so die Sprecherin. "So konnten wir beispielsweise im Jahr 2021 mehr als 500 Millionen Covid- Tests aus Mannheim in die Welt liefern."

> Freudenberg: Auch im Weinheimer Industriepark des Mischkonzerns Freudenberg ist der Krankenstand zuletzt angestiegen. Das berichtet eine Sprecherin. Produktionsausfälle habe man aber noch keine beklagen müssen, bestehende Hygienekonzepte blieben unverändert.