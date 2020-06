Oberderdingen. (rnz) CEO Dirk Schallock hat zu Monatsbeginn mit Chief Operating Officer (COO) Thomas Kohlbauer Verstärkung in der Geschäftsführung der Oberderdinger E.G.O.-Gruppe erhalten. Der 52-jährige hat nach dem Abitur seine Karriere bei der Bundeswehr begonnen. Darauf aufbauend absolvierte er ein Masterstudium Business Administration (MBA) in der Schweiz und den USA. Kohlbauer war in verantwortungsvollen Positionen in den Bereichen Qualität und Vertrieb tätig, bevor er als Geschäftsführer die Brose-Standorte in Japan und England leitete.

In 2015 wechselte Kohlbauer zu "Mahle", wo er der Division Mechatronik mit rund 4500 Mitarbeitern vorstand. Kohlbauer wird bei der E.G.O.-Gruppe für die Ressorts Produktion und "Supply Chain" verantwortlich zeichnen, zu denen die international agierenden Bereiche "Industrial Engineering", "Supply Chain Management" und das Produktionstechnologiecenter sowie zwölf Produktionsstandorte, zusammengefasst in einem Produktionsnetzwerk, gehören.