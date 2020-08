Von Harald Berlinghof

Heidelberg. Malle oder Male. Urlaubsreisende haben die Wahl. Sie können wählen zwischen Ballermann-Exzess oder tropischem Sandstrand mit Schnorchel-Atoll. Der Strand auf Mallorca am Ballermann ist überbelegt, schadet der einheimischen Bevölkerung und verursacht eine ganze Menge Dreck und Müll. Alles Dinge, die viele Menschen gerne vermeiden würden. Nicht nur in Zeiten von Corona, sondern generell. Die Malediven im indischen Ozean haben dagegen ein Abfallproblem, insbesondere mit Plastikmüll. Und die kulturelle sowie wirtschaftliche Distanz zwischen Einheimischen und Touristen baut dort soziale Barrieren auf. Nachhaltiges Reisen geht anders. Doch der Bundesverband der deutschen Tourismuswirtschaft (BTW) setzt in einer Studie dagegen: Mehr als elf Millionen deutsche Touristen trugen 2012 13,5 Milliarden Euro in Entwicklungs- und Schwellenländer. Und 740.000 Jobs entstanden damit vor Ort.

Aber zunehmend möchten die Menschen in Deutschland und anderswo ihre Freizeit und ihren Urlaub gerne so verbringen, dass sie möglichst wenig Schaden anrichten in Bezug auf die Umwelt und in Bezug auf die Menschen vor Ort. Andererseits müssen ethische Ansprüche an sich selbst zunächst hinter dem Preis zurückstehen. Das bestätigt man auch beim Heidelberger Reisebüro Düsentrieb und dem Heidelberger Reiseveranstalter Geotoura. "Das kommt fast gar nicht vor, dass jemand zu uns kommt und gezielt nach nachhaltigen Reiseangeboten fragt", erklärt Jutta Nierich Geschäftsführerin des Reisebüros Düsentrieb. "Der Trend, dass sich Leute Gedanken machen, was sie mit ihrem Urlaubsverhalten auslösen, ist da", sagt Volker Hensel aus der Geschäftsleitung des Heidelberger Reiseveranstalters Geotoura, der beim bundesweiten Projekt "Forum anders reisen" zertifiziert ist.

"Aber das gute Gefühl des Urlaubers, wenn er eine nachhaltige Reise bucht, ist das eine. Der Preis das andere. Da sind schon 40 Euro Kompensationskosten für einen Linienflug vielen zu viel. Es gibt eine Nachfrage, aber signifikante Marktanteile gewinnt man damit kaum", meint er. Denn der Preis schlägt noch immer die Moral. Das bringt die Reisebranche in Schwierigkeiten. Mit günstigen Reiseangeboten lockt man die Kundschaft, doch die stellt plötzlich Ansprüche an den "Ökologischen Fußabdruck", der so klein wie möglich sein soll.

Nachhaltigkeit im Tourismus bedeutet Rücksichtnahme – auf Umwelt, Klima und Naturressourcen, auf Menschen und ihre Einstellungen, Religionen und Gepflogenheiten. "Wir würden nie Quadfahren im Naturreservat anbieten", meint dazu Volker Hensel von Geotoura. In Unterkünften vor Ort darf keine Ausbeutung geschehen oder sexuelle Belästigung geduldet werden. Insbesondere unterstützen die rund 130 Reiseveranstalter als Mitglieder des "Forum anders reisen" den Schutz von Kindern vor sexueller und kommerzieller Ausbeutung im Tourismus. Große Hotelburgen werden links liegen gelassen, verspricht man bei Chamäleon Reisen Berlin, einem der Vorreiter der Bewegung. Gruppenreisen werden dort mit maximal zwölf Personen absolviert. 70 Prozent des Reisepreises bleiben im Land vor Ort. Die Einhaltung der Kriterien ist bei den Mitgliedern zertifiziert.

Insbesondere die Kreuzfahrtschiffbranche, die seit 20 Jahren einen Boom erlebt, steht in der Kritik. Es ist auf hoher See dieselbe Diskussion wie in der Innenstadt von Stuttgart. Zu viel Feinstaub und zu viele Klimagase. Und auch die Fernreise-Jumbos dieser Welt haben einen schlechten Ruf. Flüge verursachen rund 80 Prozent der CO2-Emissionen im Tourismus. In der Kreuzfahrtschiffbranche hat nach langen Jahren der hemmungslosen Verbrennung des extrem schmutzigen aber als Abfallprodukt der Raffinerien auch extrem billigen Monster-Treibstoffes Schweröl ein Umdenken eingesetzt. Es wird über alternative Antriebe nachgedacht und auch gehandelt.

Doch machen wir uns nichts vor: Reisen hinterlässt – wie das meiste, was Menschen tun – einen ökologischen Fußabdruck. Denn Urlauber nutzen Verkehrsmittel, verbrauchen Strom, und konsumieren vor Ort Waren und Dienstleistungen. Die Welttourismusorganisation UNWTO schätzt, dass der Tourismus für rund fünf Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich ist.