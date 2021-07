Von Michael Abschlag

Heidelberg. Paul Kirchhof (78) war Staats- und Verfassungsrechtler an der Universität Heidelberg und Richter am Bundesverfassungsgericht. In seinem neuen Buch "Geld im Sog der Negativzinsen" kritisiert er die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) im Gespräch mit der RNZ.

Herr Kirchhof, Sie nennen die Negativzins-Politik der EZB verfassungswidrig. Warum?

Es geht um die wirtschaftliche Freiheit für jedermann. Der Sparer bringt sein Geld zur Bank, um am Ende des Jahres drei Prozent Zinsen zu erhalten und mit dem ersparten Geld ein Haus zu bauen und eine Familie zu gründen. Das gibt dem Einzelnen große Freiheit, der Gesellschaft Stabilität, ist auch wichtig für die Wirtschaft, weil die Banken mit dem Sparergeld besser wirtschaften können als der Geldeigentümer. Die Bürger haben ein Recht darauf, dass ihr Eigentum, auch ihr Geldeigentum, als ökonomische Grundlage individueller Freiheit geschützt wird. Mit der Nullzinspolitik nimmt die EZB diesem Eigentum seine Ertragsfähigkeit, mit der Negativzinspolitik mindert sie die Eigentumssubstanz. Dieser Eingriff kommt einer Enteignung nahe.

Es gab doch immer schon Phasen, in denen die Zinsen niedriger waren als die Inflationsrate.

Niedrigzinsphasen hat es immer wieder gegeben. Das Recht garantiert keine risikofreie Anlageform. Freiheit bleibt ein Wagnis. Doch die Europäische Union darf nicht mit hoheitlichen Mitteln die im Eigentum angelegte Erwerbschance und Wertsubstanz mindern. Vergleichen wir den Sparer mit einem Winzer. Ob dieser seinen Wein verkaufen kann, hängt von seinen Kunden ab. Der Staat garantiert nicht Umsatz und Gewinn. Würde der Staat einen Weinstock aber so beschneiden, dass er keine Trauben mehr produzieren kann, wäre das ein Eingriff in das Nutzungsrecht des Eigentümers. Würde der Staat dem Winzer einen Rebstock nach dem anderen wegnehmen, wäre das eine Enteignung, die entschädigt werden müsste. Negativzinsen gegen Entschädigung aber machen keinen Sinn.

Der Sparer könnte aber auch in Aktien oder Immobilien investieren.

Oft wird auf diese Anlagealternativen hingewiesen. Das widerspricht dem Grundgedanken der Freiheit. Das wäre so, als würde man dem Winzer sagen: "Dann werde eben Bierbrauer!" Oder man würde dem heiratswilligen Anton sagen: "Du darfst zwar die Bertha nicht heiraten, dafür aber die Clara." Die Entscheidungsfreiheit geht verloren. Unsere Verfassung garantiert, dass der Eigentümer sein Eigentum besitzen, verwalten, nutzen und über es verfügen darf. Das Besitzen spielt beim Geldeigentum keine Rolle. Geld ist eine Idee und eine Vertrauensposition, kein Sachgut. Das Verwalten überlässt der Sparer seiner Bank. Auch die Verfügungsbefugnis hat er ihr vorübergehend überlassen. Er will sich nicht ständig Gedanken über die Anlage seines Kapitals machen und die Aktienkurse beobachten. Seine ökonomische Freiheit übt er aus, indem er das Geld seiner Bank anvertraut, um später ein Auto zu kaufen, die Bildung seiner Kinder zu finanzieren, für sein Alter vorzusorgen. Wirtschaftlich bleibt ihm nur die Ertragsfähigkeit und der Wert der Geldsubstanz. Dieser Kerninhalt des Eigentums wird durch die EZB in Frage gestellt. Im Übrigen fordert der Gleichheitssatz, dass die EZB den gleichen Wert des Euro für jeden garantiert, der einen Euro besitzt. Euro ist gleich Euro. Wie es keine Negativdividende bei Aktien geben darf, so ist auch ein Negativzins unzulässig.

Was sollte man denn Ihrer Ansicht nach ändern?

Wir brauchen einen Wendepunkt. Die EZB hält die Zinsen niedrig, damit hochverschuldete Staaten ihre Kredite bedienen können. Doch die EZB muss zu ihrer eigentlichen Aufgabe zurückkehren, die Stabilität des Euro zu bewahren. Ihre Handlungsmöglichkeiten bestehen in der Befugnis, durch Zinspolitik Anreize zu schaffen und zu lenken. Dieses Prinzip marktwirtschaftskonformer Lenkung wird aber verletzt, wenn die EZB ihre Lenkungsbefugnis in eine Herrschaftsbefugnis umwandelt und dem Sparer eine Einlagelast auferlegt, die durch die Banken – ähnlich der Umsatzsteuer – als Verwaltungshelfer überbracht wird. Ein solcher Grundrechtseingriff setzt nach Europarecht wie nach dem Grundgesetz ein Gesetz voraus, das die Exekutive zu diesem Eingriff ermächtigt. Eine solche gesetzliche Ermächtigung besteht aber nicht. Die EZB muss deshalb zu ihrer Kernaufgabe der Stabilitätspolitik zurückkehren, anstatt krisengeschüttelten Staaten zu günstigen Krediten zu verhelfen.

Würde man die Niedrigzins- und Negativzins-Politik beenden, könnte es aber zu neuen Verwerfungen in der Eurozone kommen.

Der Wegfall der Zinsbegünstigungen wäre Anlass, die Strukturen in den Schuldnerländern zu verändern. Wenn Länder wie Griechenland und Italien weit über die rechtlich verbindliche Obergrenze von 60 Prozent Gesamtverschuldung Kredite aufgenommen haben, haben sich die Europäische Union und die Mitgliedstaaten auf Dauer ins Unrecht gesetzt. Darin sind sie alle miteinander vernetzt. Deswegen brauchen wir einen Wendepunkt, der ersichtlich macht, dass alle Beteiligten wieder zum Recht zurückkehren. Nur so schaffen wir Vertrauen und damit die Grundlage unserer Geldwirtschaft. Die Staaten müssen Grundsatzreformen angehen, ihre Verwaltung effizienter machen, ihre Wirtschaftsstruktur erneuern, Arbeitsfreude und Arbeitszeit korrigieren. Es ist gefährlich, Staaten und Menschen an anstrengungslose Einnahmen zu gewöhnen. Das darf nicht zum Normalfall in der EU werden.