Waldbrunn. (pm) "Agil handeln und weltweit als Einheit auftreten", benennt Geschäftsführer Timo Mosca das Erfolgsgeheimnis der Mosca GmbH, die seit 55 Jahren die Welt der Umreifungen als Technologieführer dominiert. Für die nächsten Jahre stehen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und "End-of-Line-Lösungen" im Fokus.

Die Erfolgsgeschichte begann 1966 mit Firmengründer Gerd Mosca im Zwei-Mann-Betrieb und der ersten Verschnürmaschine. Der heutige Hauptsitz in Waldbrunn wurde 1983 geschaffen und bildet seither die Zentrale des weltweit agierenden Unternehmens mit 24 Niederlassungen in 17 Ländern. Das 50. Jubiläum vor fünf Jahren feierten 850 Mitarbeitende – heute sind es bereits 1000. Der Umsatz stieg im gleichen Zeitraum um rund 30 Prozent.

Zum Vorreiter in der Umreifungsbranche wurde die Firma durch ihr Bestreben, in der Suche nach den besten Lösungen für ihre Kunden immer wieder neue Wege zu gehen. "Das geht nur mit hervorragenden Mitarbeitenden und Vertrauen ineinander sowie Vertrauen in die Stärken unseres Unternehmens", betont Geschäftsführerin Simone Mosca. Diese Überzeugungen machen Mosca nach wie vor als Familienunternehmen aus und bilden die Grundlage für eine neue Unternehmensstruktur genauso wie Investitionen in Ausbildung, neue Produkte und Dienstleistungen.

Seit 2018 bestimmt Alfred Kugler als dritter Geschäftsführer neben Timo und Simone Mosca die Unternehmensstrategie entscheidend mit. Er ist seit 2009 in leitender Funktion tätig und verantwortet als erster Geschäftsführer außerhalb der Familie die kaufmännischen und kommerziellen Bereiche Service, Marketing und Vertrieb. "In den vergangenen Jahren konnten wir zudem die Vertriebsstruktur insbesondere mit internationalen Niederlassungen weiter ausbauen", so Kugler. "Allein in den letzten drei Jahren haben wir fünf Tochtergesellschaften gegründet: in Frankreich, Ungarn, Japan, Brasilien und Singapur." Für 2021 stehen weitere Gründungen von Gesellschaften auf dem Programm.

Gestärkt wird die internationale Zusammenarbeit durch die neue Holdingstruktur, in der sich Mosca seit Beginn des Jahres als übergreifende Gruppengesellschaft mit mehreren Tochtergesellschaften aufgestellt hat. "Ob Waldbrunn oder Japan, alle Mitarbeitenden folgen den gleichen Konzepten und Prozessen und betreiben Wissensaustausch", beschreibt Timo Mosca die neue Struktur.

Des Weiteren arbeitete die Firma an der Weiterentwicklung ihrer Marken. Parallel entwickelt man seine eigene Digitalmarke. Mithilfe von digitalen Anwendungen will Mosca die Verfügbarkeit und Nutzung von Umreifungsmaschinen und -anlagen auch in Zukunft optimieren. Dazu gehören automatisierte Nachbestellungen von Verbrauchsmaterialien genauso wie die ortsunabhängige Überwachung von Maschinen- und Anlagenparametern. Um bei End-of-Line-Lösungen weiteren Mehrwert zu bieten, hat Mosca jüngst das spanische Unternehmen Movitec zugekauft und so Stretchwickler mit ins Portfolio aufgenommen.

Nachhaltigkeit hat einen hohen Stellenwert im Unternehmen. Dazu gehören neben umweltverträglicher Produktion auch Mitarbeiterbindung und gut ausgebildetes Personal. Die 2018 gegründete Lernfabrik bildet die gemeinsame Lernumgebung für alle Auszubildenden und Studenten.

Auch für die Zukunft sieht man den Kern des Erfolgs in seinen Mitarbeitern: "Mit unseren gut ausgebildeten und verlässlichen Mitarbeitenden weltweit haben wir in den letzten fünf Jahren viel erreicht und sind bislang gut durch die Pandemie gekommen. In den nächsten fünf Jahren wollen wir gemeinsam die Themen Digitalisierung, Industrie 4.0 und Nachhaltigkeit mit neuen Lösungen für unsere Kunden erfolgreich weiterentwickeln", resümiert Timo Mosca.