Von Harald Berlinghof

Mannheim. Will man da etwa das "grüne Band der Sympathie" inhaltlich wieder beleben? Nachdem das Logo der Dresdner Bank nach dem Zusammenschluss mit der Commerzbank im Jahr 2009/2010 verschwunden war, könnte man die gegenwärtige Charme-Offensive der Commerzbank gegenüber ihren Kunden gut und gerne mit dem alten Logo belegen: Viel Sympathie und viele grüne Inhalte sprechen da für sich.

Mit digitalen Kunden-Kontaktkanälen hat man die steigende Beratungsintensität an moderne Bedingungen angepasst. "Die Bank muss da sein, wo der Kunde ist", sagt Muamer Culah, Leiter des Privatkundengeschäfts in der Niederlassung Mannheim. Und er meint damit das Smartphone in der Hosentasche, nicht die Filiale in der Stadt. Man wird deutschlandweit zwölf Beratungscenter, die per Telefon, Video oder Chatfunktion erreichbar sind, aufbauen – eines davon in Mannheim. Und gleichzeitig soll das Commerzbank-Filialnetz mit einem Dutzend Filialen in der Metropolregion stabil gehalten werden. Darüber hinaus bezieht man "grüne Baufinanzierungen und nachhaltige Wertpapiersparpläne" als ökologische Aspekte in die Beratung mit ein.

Jeder vierte neue Wertpapiersparplan investiert bei der Commerzbank in nachhaltige Produkte. Insgesamt ist das Depotvolumen an Wertpapieren bei der Commerzbank, Niederlassung Mannheim, 2021 um 15 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro gewachsen. "Die Deutschen haben ihre vorsichtige Haltung gegenüber Aktien als Wertanlage weitgehende aufgegeben. Und selbst seit Beginn des Ukrainekriegs sehen wir keine Panikverkäufe. Natürlich sind die Kunden besorgt. Das sehen wir in Gesprächen.

Aber wir sehen keine massenweise Abflüsse. Das ist auch unsere Empfehlung", so Culah. "Der Krieg wird nicht ewig dauern. Es werden auch wieder positive Trends erkennbar werden. Wir sind davon überzeugt, dass das Jahr 2022 ein gutes Börsenjahr werden wird", erklärt dazu Franz-Josef Becker Leiter des Firmenkundengeschäfts in der Mannheimer Niederlassung der Bank. Schließlich bedeutet die Geldanlage auf dem Konto bei steigender Inflation auch eine schleichende Geldentwertung. Und die sogenannten Verwahrentgelte, landläufig als Strafzinsen auf große Geldbeträge bezeichnet, tun ein übriges. Man nehme solche Entgelte ebenfalls, handele sie aber mit den Kunden individuell aus.

Jeder vierte Neuabschluss im Kreditbereich zählt inzwischen zur "grünen" Baufinanzierung, die einen Zinsrabatt bei der Commerzbank zur Folge hat. "Die Menschen wollen nicht nur ein Häuschen im Grünen, sondern es auch grün finanzieren", betont Culah. Man sei als Bank auch von der EU angehalten, ökologische Aspekte bei der Kreditvergabe zu berücksichtigen. Neben der Wertpapieranlage sind Investitionen ins Betongold, also in Immobilien, noch immer sehr beliebt. Die Preissteigerungen im Immobilienbereich wurden auch durch Corona nur abgeschwächt, nicht gestoppt. "Und ein Ende ist nicht in Sicht", so Culah.

Insgesamt sei die regionale Wirtschaft mit Ausnahme einiger weniger Branchen gut durch zwei Jahre Pandemie gekommen. Man habe keine Insolvenzwelle gesehen. Mit dem Geschäftsjahr 2021 sei man in der Mannheimer Niederlassung der Commerzbank sehr zufrieden, will eine Dividende ausschütten und prognostiziert für das laufende Jahr ein Konzernergebnis von einer Milliarde Euro, betonen die beiden Bankmanager. Die nachgefragten Kredite der Unternehmen werden zunehmend nicht mehr zur Liquiditätsabsicherung benötigt, sondern für Investitionen. Besonders der Lagerbau komme aufgrund der Lieferkettenprobleme wieder in Fahrt. "Just-in-time war gestern. Das wird auch dauerhaft so sein", glaubt Becker.