Von Harald Berlinghof

Mannheim. Die neue Mobilität, de-karbonisiert, elektrisch, mit Carsharing-Modellen und verbesserten ÖPNV-Angeboten ist noch holprig unterwegs - vor allem im ländlichen Bereich. Aber sie wird sich verbessern. Davon gehen alle aus, die sich mit der Transformation unserer Mobilität befassen. Carsharing ist bislang kein so schnell boomendes Geschäft, wie Miriam Caroli von der Stadtmobil Rhein-Neckar AG erklärt. "Wir bewegen uns da in einem Nischenmarkt. Immer noch sind die allermeisten Autos in privater Hand", sagt sie. Die Firma wachse seit 2010 mit rund sechs bis acht Prozent jährlich. Immerhin. 540 Autos hat man auf den Straßen der Region.

Geht der deutsche Technologievorsprung verloren?

Auf der Fachtagung wurden neben der Studie "Mobiles Baden-Württemberg" der Stiftung Baden-Württemberg, die auch von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung unterstützt wurde, weitere Studienergebnisse wie etwa aus dem ELAB2-Projekt, von der IG Metall initiiert, diskutiert. Untersucht wurden in den Studien die Auswirkungen einer Umstellung auf Elektromobilität auf Umwelt und Klima sowie Wirtschaft und Gesellschaft. Insbesondere die zu erwartenden Veränderungen bei den Beschäftigtenzahlen in der "Mobilitätswirtschaft", darunter die Autobauer, sollten abgeschätzt werden.

"Wird die Umstellung auf Elektroautos der deutschen und insbesondere der baden-württembergischen Mobilitätswirtschaft schaden?" Auf diese Frage werden die unterschiedlichsten Antworten gegeben. Viele befürchten, dass der über hundert Jahre erarbeitete Technologievorsprung der deutschen Autoindustrie verloren gehen könnte, weil man die E-Mobilität in Deutschland lange unterschätzt hat. "Man hat die Transformation zum Elektro-Auto verschlafen", sagt dazu Professor Wolfgang Schade, von der M-Five GmbH. "Aber inzwischen ist die Automobilindustrie aufgewacht und ich bin zuversichtlich, dass wir das hinbekommen."

Zu beachten gilt es bei der Hochrechnung der Auswirkungen, dass die Mobilitätswirtschaft mehr ist als die Automobilindustrie. Und um die Sache noch komplizierter zu machen, muss beachtet werden, dass innerhalb der Automobilindustrie die verschiedenen Bereiche unterschiedlich stark betroffen sind. Die Entwicklungsabteilungen sind bereits jetzt von der Transformation er-fasst. Es wird weniger in Richtung Verbesserung des Verbrennungsmotors entwickelt, dafür mehr in Richtung elektrischer Antrieb und Batterie. Das erfordert andere Qualifikationen. Die Karosseriebauer werden weniger von der Transformation betroffen sein, als die Mitarbeiter in der Produktion des eigentlichen Antriebsstrangs. Und die Auswirkungen werden alle vorgelagerten Zulieferer betreffen, aber auch die nachgelagerten Bereiche wie die Verkaufshäuser und die Werkstätten.

Florian Herrmann vom Fraunhofer Institut weist darauf hin, dass es nicht ausreicht, die Technologie-Effekte einer Umstellung auf E-Autos zu berücksichtigen, hinzukommen Produktivitätsfortschritte, die schon immer die Anzahl der Beschäftigten verringert haben. Insgesamt kommt er dabei auf Arbeitsplatzverluste in der Herstellung von Antriebssträngen, die verglichen mit 2017 im Jahr 2030 bei bis zu 53 Prozent liegen könnten. Jeder zweite Arbeitsplatz im Bereich des Antriebsstrangs - heute in Deutschland etwa 210.000 Beschäftigte - könnten im negativsten der untersuchten Szenarien verloren gehen. In der gesamten Autoindustrie in Baden-Württemberg könnten bis 2030 laut Sylvia Stieler vom IMO Institut knapp 75.000 Arbeitsplätze durch die Elektromobilität verloren gehen. Welche Auswirkungen das auf die rund 480.000 Beschäftigten in den Werkstätten und Service-Einheiten haben könnte, sei gegenwärtig schwer zu beziffern.

Mehrbedarf an IT-Spezialisten

Professor Schade wies darauf hin, dass auch die 4,4 Millionen Beschäftigten in Deutschland in Transport und Mobilität (elf Prozent aller Beschäftigten) von dem Wandel betroffen werden. Auch das autonome Fahrzeug wird Arbeitsplätze bei Lkw-Fahrern, Busfahrern, Taxifahrern kosten. Gegenrechnen müsse man allerdings bei den Jobverlust-Zahlen einen Mehrbedarf an IT-Spezialisten, welche die neue Mobilität am Laufen halten. Angesichts dieser Transformation des Qualifikationsniveaus der Beschäftigten warnt Dominik Haubner von der IG Metall, dass die Transformation hin zur Elektromobilität nur gesellschaftlich akzeptiert werde, wenn es gelingt, Strukturbrüche zu vermeiden. Ohne eine Qualifizierungsoffensive in den Unternehmen werde es nicht gehen. "Niemand darf bei diesem Wandel unter die Räder kommen", so der Gewerkschafter.