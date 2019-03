Die MLP-Zentrale in Wiesloch. Hier arbeiten derzeit 835 Personen, fast 30 mehr als vor einem Jahr. Firmenbild

Von Daniel Bernock

Wiesloch. "Wir sind da, wo wir hin wollten", sagte der MLP-Vorstandsvorsitzende Uwe Schroeder-Wildberg am Donnerstag bei der Vorstellung der Bilanz für das abgelaufene Geschäftsjahr. MLP sei heute ein anderes Unternehmen "ein neues MLP". 2018 sei ein "wichtiges und sehr gutes Jahr" gewesen. Während 2016 im Zeichen von Effizienzprogrammen stand und 2017 der Fokus auf die Trennung von Bank- und Maklergeschäft gelegt wurde, habe der Finanzdienstleister 2018 die Finanzziele erfüllt und kräftig in zukünftiges Wachstum investiert. "Wir haben geliefert", sagte Schroeder-Wildberg.

Die Portfolio-Diversifikation der vergangenen Jahre scheint Früchte zu tragen: MLP sei heute unabhängiger von kurzfristigen Schwankungen. Das zeige sich auch daran, dass das Unternehmen 2018 in allen Bereichen gewachsen sei, so Schroeder-Wildberg. Der Prozess des Wandels sieht er allerdings nicht als abgeschlossen an. "Wir dürfen und werden uns auf dem Erreichten nicht ausruhen." Vielmehr sei eine permanente Veränderung notwendig.

"Wir werden uns nicht ausruhen"

2018 hat das Unternehmen den höchsten Umsatz seit dem Verkauf des Versicherungsgeschäfts im Jahr 2005 erzielt. Auch die Zahl der Berater habe das erste Mal seit 2007 wieder zugelegt. Der Gewinn stieg deutlich, da im Vorjahr Einmalaufwendungen für die Trennung von Bank und Makler angefallen waren.

Problematisch sei allerdings nach wie vor, so Schroeder-Wildberg, die Zurückhaltung der Deutschen bei der privaten Altersvorsorge und der Geldanlage generell. Zudem könnte es Gegenwind von politischer Seite geben: Eine in Berlin diskutierte mögliche Deckelung von Abschlussprovisionen bei Lebensversicherungen bezeichnete der MLP-Chef als "absurden Eingriff" des Gesetzgebers. Die zahlreichen Leistungen eines Beraters - die notwendig seien - könnten nur über eine Provision vergütet werden. Da die politische Diskussion um dieses Thema derzeit allerdings stockt, erwartet MLP vorerst keine Auswirkungen auf das eigene Lebensversicherungs-Geschäft.

Die wichtigsten Kennzahlen der MLP SE im Geschäftsjahr 2018: > Umsatz: 666 Mio Euro (+6%) > Ebit: 46,5 Mio Euro (+23%) > Gewinn: 34,5 Mio Euro (+24%) > Mitarbeiter gesamt: 1722 (+36) davon in Wiesloch: 835 (+29)

Wie stark sich MLP gewandelt hat, zeigt ein Vergleich mit dem Jahr 2005. Während damals 80 Prozent der Provisionserlöse aus dem Bereich Altersvorsorge kamen, waren es 2018 nur noch 34 Prozent.

Besonders starkes Wachstum verzeichneten im vergangenen Jahr die neueren Geschäftsfelder. So legte der Bereich Immobilienvermittlung um fast 44 Prozent zu, der Sachversicherungsbereich um rund zehn Prozent und das Vermögensmanagement um sechs Prozent. Der Bereich Altersvorsorge legte leicht um zwei Prozent zu.

Im Immobilienbereich erwartet MLP auch 2019 weiter gute Geschäfte. Das derzeitige Niedrigzinsumfeld "befeuere" die Kundennachfrage. Der Bereich soll daher "systematisch" ausgebaut werden. Insgesamt soll der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) 2019 leicht zulegen.

Sorgen um die Konkurrenz durch junge, agile Startups in der Versicherungsbranche macht sich MLP nicht. Diese seien in jüngster Zeit auch mit der harten Realität des Geschäfts in Berührung gekommen und hätten daher teilweise ihr Geschäftsmodell ändern müssen. MLP nutze viele junge Firmen als Kooperationspartner. Schroeder-Wildberg sieht daher statt direkter Konkurrenz eher ein "entspanntes Miteinander".