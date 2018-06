Von Harald Berlinghof

Wiesloch. Es liegt ein bisschen Wehmut über dem Veranstaltungs- und Kongresshaus Palatin. Da geht wieder einer, der die Heidelberger Unternehmenslandschaft mitgeprägt hat. Manfred Lautenschläger kandidierte gestern nicht mehr für einen Aufsichtsratsposten in seinem Unternehmen MLP. Ein halbes Jahr vor seinem 80. Geburtstag verabschiedet sich der Firmengründer endgültig in den Ruhestand.

Fast ein halbes Jahrhundert hat er die Geschicke des Finanzdienstleisters mitbestimmt. Gestern war Schluss: "MLP ist heute das Unternehmen, das ich mir damals bei der Gründung gewünscht und vorgestellt habe. Wir haben gemeinsam schwierige Phasen durchgemacht, die uns alles abverlangten. Aber die Krisenjahre haben uns reifen lassen", betonte er in seiner kurzen Ansprache an die Aktionäre, die zur Hauptversammlung in den Palatin gekommen waren.

Entstanden war das Unternehmen MLP in einer Kneipe namens Destille in der Unteren Straße von Heidelberg. Erst als GdbR, dann fortgeführt als KG, schließlich als GmbH, Aktiengesellschaft und seit einigen Monaten jetzt als europäische Aktiengesellschaft SE (Societas Europeae). Oft wurde diese Geschichte schon erzählt. Auch die vom Alt-68er Manfred Lautenschläger, dessen Herz links schlug und der sich Zeit ließ mit seinem Jurastudium in Heidelberg. Oder die vom Discjockey und Türsteher, der Geld verdienen musste.

Jetzt geht er also von Bord - mit zwei kleinen Einschränkungen. Mit Matthias Lautenschläger wurde gestern einer seiner Söhne von den Aktionären zum Aufsichtsrat gewählt und Manfred Lautenschläger selbst wurde vom verbliebenen Aufsichtsrat einstimmig zum Ehrenvorsitzenden des Gremiums gewählt. Auch wenn das Amt eher eine repräsentative Funktion hat, so dokumentiert die Wahl doch, dass die Familie Lautenschläger und insbesondere der Firmengründer dem Unternehmen eng verbunden bleiben wird.

Einer, der einige MLP-Hauptversammlungen erlebt hat und sich dort äußerte, ist Markus Kienle, Vertreter der Schutzgemeinschaft der Kleinaktionäre (SdK). Doch selbst er ist nicht lange genug dabei, um die heftigen Auseinandersetzungen zwischen Manfred Lautenschläger als Aufsichtsratsvorsitzender, Unternehmensgründer und Hauptaktionär auf der einen Seite und der SdK-Vertreterin Annliese Hieke auf der anderen Seite miterlebt zu haben.

Nur vom Hörensagen kennt er die heftigen Verwerfungen, die zu Beginn des neuen Jahrtausends auftraten und die bis hin zu juristischen Auseinandersetzungen führten. Das waren jene von Lautenschläger angesprochenen schwierigen Phasen. Der Aktienkurs stürzte ab, das Lebenswerk drohte zu zerbrechen.

Doch MLP hat sich gefangen mit dem neuen Vorstandschef Uwe Schroeder-Wildberg, der nun auch schon 15 Jahre im Amt ist. Heute sind die Herausforderungen andere, wie der Vorstandschef in seiner Rede vor den Aktionären aufzeigen konnte. MLP hat einen guten Jahresabschluss 2017 hingelegt. Die bereits bekannten Geschäftszahlen zeigen ein solides Wachstum. Erlöse plus drei Prozent, Ebit plus 33 Prozent. Ohne Rückenwind an der Zinsfront.

Und mit dem Gegenwind, dass in Deutschland viele Menschen gegenwärtig eine Abneigung gegen langfristige vertragliche Festlegungen haben. Das schadet dem Produkt der Lebensversicherung und hat deshalb in der Sparte der Altersvorsorge zu einem Rückgang geführt. Für das Gesamtjahr 2018 rechnet MLP mit einem stabilen Ebit, das Schroeder-Wildberg als Sockel für weitere Gewinnsteigerungen ansieht. Das erste Quartal 2018 bewertet er positiv. Die Gesamterlöse stiegen um drei Prozent gegenüber dem Vorjahr, das Ebit legte um 13 Millionen Euro zu. Die Dividende für 2017 steigt auf 20 Cent, im Vorjahr hatte es nur acht Cent gegeben.

Ein Jubiläum feiert heute die MLP-Aktie: Vor genau 30 Jahren, am 15. Juni 1988 wurden die Anteilscheine erstmals am geregelten Markt der Stuttgarter Wertpapierbörse gehandelt. MLP war der erste börsennotierte Versicherungsmakler in Deutschland. Der erste Kurs betrug umgerechnet 0,55 Euro, gestern kostete die Aktie rund 5,70 Euro.