Von Daniel Bernock

Wiesloch. Die Wandlung des Finanzdienstleisters MLP trägt Früchte. Vorstands-Chef Uwe Schroeder-Wildberg bezeichnete am Mittwoch in einer Telefonpressekonferenz die ersten neun Geschäftsmonate als die umsatzstärksten seit dem Jahr 2005. Damals hatte das Wieslocher Unternehmen die eigenen Versicherungstöchter verkauft, um sich stärker als unabhängiger Berater zu positionieren. "Vor allem mit dem dritten Quartal sind wir sehr zufrieden", sagte Schroeder-Wildberg. In allen Beratungsfeldern verzeichne das Unternehmen ein Wachstum. Insgesamt legte der Umsatz um fünf Prozent auf rund 460 Millionen Euro zu. Wegen niedrigerer Einmalbelastungen stieg der Gewinn kräftig um 57 Prozent auf 17,4 Millionen Euro.

Uwe Schroeder-Wildberg. Foto: Archiv

Besonders gut entwickeln sich die neuen Geschäftsbereiche, die MLP erst in der jüngeren Vergangenheit etabliert hat. Das stärkste Wachstum gab es im Bereich Immobilienvermittlung. Im Vergleich zum Vorjahr legten die Geschäfte hier nach drei Quartalen um fast ein Drittel zu. Mit einem Umsatz von 14,6 Millionen Euro ist der Bereich absolut gesehen noch relativ klein. MLP habe hier den Vorteil gegenüber klassischen Immobilienmaklern, dass das Unternehmen nicht nur Objekte vermittle, sondern auch gemeinsam mit dem Kunden überlege, ob eine Immobilie überhaupt sinnvoll sei und was es etwa bei den verschiedenen Lagen zu beachten gebe. "Immobilien haben auch Risiken", sagte Schroeder-Wildberg. MLP biete eine umfassende Beratung. In diesen Gesprächen könne auch herauskommen: "Diese Immobilie passt nicht", das unterscheide MLP von klassischen Immobilienmaklern.

Auch die Bereiche Finanzierung und Vermögensmanagement legten in den ersten neun Monaten mit einem Wachstum von 15 beziehungsweise neun Prozent ordentlich zu. MLP habe sich "erfolgreich strategisch weiterentwickelt", sagte Schroeder-Wildberg. Die Umsatzbasis habe sich deutlich verbreitert. Im Jahr 2005 machte der Finanzdienstleister rund 80 Prozent der Erlöse mit dem Geschäftsbereich Altersvorsorge, also vor allem dem Verkauf klassischer Lebensversicherungen. Heute hat sich das gewendet: Aktuell erwirtschaften alle anderen Bereiche 70 Prozent des Umsatzes.

Im dritten Quartal wuchs auch das Geschäft mit der Altersvorsorge leicht um vier Prozent. In der Vergangenheit hatte der Konzern vor allem unter der "Krise" der klassischen Lebensversicherung als Altersvorsorge zu leiden. Wegen des bereits langjährigen Niedrigzinsumfeldes hat die Anlageform an Attraktivität verloren, die Garantieverzinsung ist seit Jahren im Sinkflug.

Die Konsequenz: MLP verkauft kaum noch Lebensversicherungen mit klassischer Garantieverzinsung. Lediglich drei Prozent der Policen hätten eine solche Mindestverzinsung. Die Wieslocher hätten schon früh auf "moderne Garantiekonzepte" gesetzt, so Schroeder-Wildberg. Denn eine Garantie koste immer Rendite.

Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen gestern, wenn gleich "der Respekt vor Risiken" weiter vorhanden sei. Das Digitalgeschäft soll weiter ausgebaut werden. Ein besonderes Highlight in diesem Bereich sei, dass die Sachversicherungs-Tochter Domcura eine digitale Reisegepäckversicherung auf Basis der Blockchain-Technologie entwickelt habe.

In Wiesloch beschäftigt MLP aktuell rund 833 Mitarbeiter, das sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein leichter Anstieg, sagte Schroeder-Wildberg.