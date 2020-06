Von Barbara Klauß

Nach den Wochen des Stillstands fährt die Wirtschaft wieder hoch, die Büros füllen sich mit Mitarbeitern, die aus dem Homeoffice zurückkehren, in den Werkshallen wird wieder mehr gearbeitet. Dabei ist die Corona-Pandemie noch lange nicht vorbei. Zwar sinkt die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland und gibt es in Heidelberg und der Region kaum noch Infizierte. Doch zeigen Ausbrüche, etwa in Schlachtereien, dass das Risiko nicht gebannt ist. Die Firmen müssen sich etwas einfallen lassen, um es zu minimieren.

"Die Unternehmen erarbeiten gerade alle Sicherheitskonzepte und suchen händeringend nach Lösungen", sagt Patrick Hartmann. Eine solche Lösung bietet sein Unternehmen Compike, das seinen Sitz in Spechbach im Rhein-Neckar-Kreis hat, mit seinem "Compike Social Distance Tracker", der vor sechs Wochen auf den Markt gekommen ist.

Falls sich ein Mitarbeiter mit dem Virus infiziere, sei es wichtig, sämtliche Kontakte, die er innerhalb des Unternehmens hatte, lückenlos nachverfolgen zu können, meint Hartmann. Mit wem war er in der Kantine? Mit wem saß er im Meeting? Die Antworten darauf soll der Kontakt-Tracker liefern.

Es ist ein kleines Gerät, das die Mitarbeiter oder Besucher am Gürtel oder als Umhänger tragen. Mit Hilfe von Funksignalen prüft es, welche Menschen sich über einen Zeitraum von mindestens 20 Sekunden näher als 1,50 Meter gekommen sind. Diese Informationen werden 14 Tage gespeichert. Kommt es zu einer Corona-Infektion, kann passwort-geschützt ausgelesen werden, mit wem der Erkrankte in der Firma Kontakt hatte und denjenigen warnen. So müsste nicht ganze Abteilungen, Bereiche oder Standorte geschlossen werden, sagt Hartmann.

Zudem, erklärt der Gründer und geschäftsführende Gesellschafter, funktioniere der Tracker als Näherungssensor und gebe einen akustischen Alarm, wenn zwei Mitarbeiter den gebotenen Mindestabstand nicht einhalten.

Hartmann betrachtet den "Corona-Tracker" nicht als Konkurrenz zur Corona-App der Bundesregierung, die von SAP und der Telekom entwickelt wurde. Diese App können sich Nutzer auf ihrem Smartphone installieren. Mit ihrer Hilfe sollen Kontaktketten von Corona-Infizierten nachverfolgt werden. Die Zahl der Downloads stieg am vergangenen Freitag auf 13,3 Millionen an, das entspricht 16 Prozent der Bevölkerung. Eine solche Smartphone-basierte Lösung möge auf Landes- oder Bundesebene ausreichend sein, meint Hartmann – aber sie enthalte zu große Lücken für ein Unternehmen. So besäßen manche Mitarbeiter kein Smartphone oder dürften es in bestimmte Bereiche des Unternehmens nicht mitnehmen. Andere hätten Bluetooth deaktiviert oder Befürchtungen wegen des Datenschutzes.

In dem Tracker, den Compike entwickelt hat, sieht Hartmann eine Ergänzung zur App – speziell für Unternehmen. Eine Lösung, die einfach, schnell und pragmatisch sein soll. "Wir wollten vermeiden, dass die Kunden eine neue Infrastruktur aufbauen müssen", so Hartmann. Der Tracker funktioniere autark und nach dem Prinzip Plug and Play – also anschließen und loslegen.

Auch der Datenschutz sei bei der Entwicklung ein wichtiges Thema gewesen, so Hartmann. Daher sei auf dem Tracker nur eine anonyme ID gespeichert und keine personenbezogenen Daten. Auch werden die Tracker nicht lokalisiert. Registriert werde nur, dass ein Kontakt stattgefunden habe – nicht wo, erklärt Hartmann.

Compike ist ein junges Unternehmen. Erst im Mai erfolgte der Marktstart. Doch beschäftigt sich Hartmann schon seit vielen Jahren – unter anderem bei SAP – mit Tracking und Tracing – also der Verfolgung von Personen oder Gegenständen etwa in der Logistik. Mit dem Beginn der Corona-Pandemie "haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir einen sinnvollen Beitrag in der aktuellen Corona-Ausnahmesituation leisten können", so Hartmann.

Dass sie den "Compike Social Distance Tracker" so schnell entwickeln konnten, liegt daran, dass sie auf ein bestehendes Produkt zur Verfolgung von logistischen Gütern zurückgreifen konnten, das Hartmann mit seiner vorherigen Firma bereits mehr als 100.000-fach zum Tracking von Baumaschinen in einem europaweiten Rollout verkauft hat.

Vor sechs Wochen hat Compike angefangen, den Tracker, der von einem Technologiepartner in Magdeburg entwickelt und produziert wird, zu vermarkten. Und die Produktion komme kaum hinterher, sagt Hartmann. Derzeit habe Compike rund 25 Vertriebspartner weltweit. Bei sechs Kunden sei der Tracker bereits im Einsatz, darunter auch Dax-Konzerne. "Die Lösung kommt gut an", sagt Hartmann. Zudem sei der Tracker kein Wegwerfprodukt. "Nach Corona kann der Kunde die Tracker beispielsweise auch für die Automatisierung von Logistikprozessen nutzen."