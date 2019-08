Nürnberg. (dpa) Der Bundesverband privater Brauereien fordert eine deutschlandweit einheitliche Pfanderhöhung für leere Bierkisten auf mindestens 5 Euro. Das hat Roland Demleitner, Geschäftsführer des Verbands, erklärt.

Derzeit liegt das Pfand für leere Bierkisten in der Regel bei 1,50 Euro. Wenn es bis Ende des Jahres keine bundesweite Einigung gebe, werde das deutsche Pfandsystem zersplittern, warnte Demleitner. "Das Pfand wurde bestimmt seit 40 Jahren nicht mehr erhöht." Für das Geld lohne es sich für Viele nicht, die Kisten an die Brauereien zurückzugeben, so der Verbandschef.

"Privatleute vergessen die Kisten im Keller oder basteln sich daraus Möbel", sagte auch Georg Rittmayer, Präsident des bayerischen Landesverbands private Brauereien. Hinzu komme, dass Urlauber die Kisten in ihre Heimat mitnähmen. Wenn sie die Kisten dann an den dortigen Großhändler zurückgeben, schreddere dieser die Kisten und verkaufe das Plastikgranulat. Das sei günstiger, als die Kisten zu den Brauereien quer durch Deutschland zu fahren.

Also seien die Brauereien gezwungen, immer wieder neue Kisten zu kaufen - und das geht ins Geld. Kleinere Brauereien, die vor allem im Bundesverband privater Brauereien organisiert sind, trifft es besonders hart. Sie brauchen weniger Kisten und können nicht so günstig einkaufen wie Großbrauereien.

Bayern droht nun mit einem Alleingang: 40 Bierbrauer im Freistaat wollen das Pfand auf leere Bierkisten von März 2020 an sogar auf sechs Euro erhöhen, wenn es bis dahin keine deutschlandweit einheitliche Pfanderhöhung für die Kisten gibt, wie Rittmayer ankündigte. "Wir wollen eine bundesweite Lösung, aber vielleicht geht’s nur mit Druck", sagte Rittmayer gestern.

Auch das Flaschenpfand soll teurer werden, aber erst will der Verband das Kistenpfand durchsetzen. Pfandautomaten müssen angepasst und Kassensysteme neu programmiert werden. "Das ist regional schneller umsetzbar", sagte Demleitner. "Aber bundesweit, branchenweit ist das eine ganz andere Dimension." Gespräche zwischen Brauereiverbänden in ganz Deutschland liefen seit Jahresbeginn. Alle wollen das Pfand erhöhen - am besten einheitlich. "Es kann nicht jede Kiste ein anderes Pfand haben, das wäre viel zu kompliziert", sagte Walter König vom Bayerischen Brauerbund.