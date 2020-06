Von Barbara Klauß

Mannheim. Eine Million E-Autos sollten bis zum Jahr 2020 auf Deutschlands Straßen fahren. Dieses Ziel hatte die Bundesregierung vor zwölf Jahren ausgegeben – und inzwischen auf 2022 verschoben. Warum kommt die Verkehrswende an diesem Punkt nur so schleppend voran? Fragen und Antworten zum Thema.

Wie viele E-Autos sind denn derzeit in Deutschland zugelassen? Anfang des Jahres gab es hier einen Rekordwert zu vermelden – allerdings einen, der weit entfernt ist vom einstigen Ziel: Rund 136.600 reine Elektroautos waren am 1. Januar laut Kraftfahrtbundesamt zugelassen. Und damit gut 53.000 mehr als im Jahr zuvor. Das Interesse an E-Autos wächst – sogar in Zeiten der Corona-Krise. Allerdings auf niedrigem Niveau. Hinzu kamen gut 102.000 Hybrid-Pkw. Der Anteil der Autos mit konventionellem Verbrennungsmotor lag Anfang des Jahres laut Statista bei mehr als 98 Prozent.

Interessieren sich die Menschen nicht für Umweltthemen und alternative Antriebe? Laut einer Umfrage des Umweltbundesamtes aus dem vergangenen Jahr halten 68 Prozent der Deutschen den Schutz von Umwelt und Klima für eine sehr wichtige Herausforderung. Gegenüber dem Vorjahr habe das Thema noch an Bedeutung gewonnen, so das Amt. Bei einer anderen Erhebung, ebenfalls 2019, vertraten 85 Prozent der Befragten die Meinung, dass ohne Einschränkungen im Lebensstil der Klimawandel nicht gestoppt werden könne. Gut die Hälfte aller Auto-Kunden in Deutschland soll einer Studie von McKinsey aus dem vergangenen Jahr zufolge ernsthaft den Kauf eines E-Autos in Erwägung gezogen haben. Tatsächlich dafür entschieden haben sich dann jedoch lediglich drei Prozent.

Warum also kaufen nicht mehr Menschen in Deutschland E-Autos? Eine Antwort darauf gibt nun eine Studie des Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim: "Viele Menschen bevorzugen Verbrenner", sagt Martin Kesternich, stellvertretender Leiter des ZEW-Forschungsbereichs "Umwelt und Ressourcenökonomik, Umweltmanagement" und Mitautor der Studie. "Mögliche Gründe dafür sind die Macht der Gewohnheit und Reichweitenangst", meint er. McKinsey zufolge verzichteten 36 Prozent der Kunden, weil sie sich um Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Batterie sorgten. Auch die fehlenden Lademöglichkeiten waren für diesen Teil der Kunden entscheidend.

Wie kommt das ZEW zu seiner Einschätzung? Unter anderem beziehen sich die Wissenschaftler auf Buchungsdaten der Firma Flinkster, des größten Carsharing-Anbieters in Deutschland, aus den Jahren 2014 bis 2016. Bei diesem Anbieter sind die Fahrtkosten für die Nutzer gleich, egal ob sie elektrisch fahren oder konventionell. Daher seien Unterschiede in der Nutzung zwischen Elektroautos und Verbrennern nicht auf Kostenunterschiede zurückzuführen, so Kesternich, "sondern geben vielmehr Auskunft über die Rolle nicht-monetärer Faktoren für das Fahrverhalten."

Die Beobachtung der Wissenschaftler: Elektroautos erreichen lediglich 21 Prozent der Jahresfahrleistung herkömmlicher Autos. Zudem werden sie seltener gebucht, auch wenn beide gleichermaßen verfügbar sind. Die Wissenschaftler schließen daraus, dass die Preisunterschiede nicht den einzigen Grund für den wesentlich geringeren Marktanteil von Elektroautos darstellen. Es sei "daher derzeit fraglich, ob die Erhöhung der Förderprämien der E-Mobilität durch zusätzliche Nachfrage zum Durchbruch verhelfen kann", meinen sie.

Welche Schlüsse ziehen die Forscher des ZEW? Die Wissenschaftler sehen eine mögliche Erklärung für die geringere Nutzung trotz gleicher Kosten in einer sogenannten "Status-quo-Verzerrung": Nutzer bevorzugen den gegenwärtigen Zustand übermäßig und sind resistent gegenüber Veränderungen. "Ein anderer Grund für die Zurückhaltung bei der E-Mobilität könnte Reichweitenangst sein", meinen die Autoren, "also die Angst, mit einem Elektroauto weite Strecken nicht hinreichend bewältigen zu können. "Daher ist es wichtig, dass politische Entscheidungsträger, Autohersteller und Carsharing-Anbieter die Sorge der Autofahrerinnen und Autofahrer entkräften", meint Kesternich – etwa durch attraktive Leihangebote für die erstmalige E-Auto-Nutzung. Zudem sei der Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur eine wichtige Aufgabe für die Politik.

Wie steht es um die Ladeinfrastruktur? Viele potenzielle E-Auto-Fahrer schreckt das dünne Ladesäulennetz derzeit noch ab. Die Koalition will nun weitere 2,5 Milliarden Euro in dessen Ausbau stecken. Es gibt einen "Masterplan Ladeinfrastruktur", der nun "zügig umgesetzt" werden soll – unter anderem mit mehr Lademöglichkeiten an wichtigen Verkehrspunkten und Einrichtungen. So soll etwa durch eine Versorgungsauflage geregelt werden, dass an allen Tankstellen in Deutschland auch Ladepunkte angeboten werden. Auch an Sportplätzen, Krankenhäusern, Kitas oder Stadtteilzentren soll es mehr Optionen zum Aufladen geben.

Im Moment können Fahrer von Elektroautos im Südwesten 4950 Ladesäulen ansteuern – das sind knapp 80 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Bundesweit liegt Baden-Württemberg bei der Zahl der Ladesäulen für E-Autos damit hinter Bayern auf dem zweiten Platz, wie der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) mitteilt. Deutschlandweit können Fahrer von E-Autos an 27.730 öffentlich zugänglichen Ladepunkten Strom zapfen – auch hier eine starke Steigerung um 60 Prozent. "Die Kapazität reicht derzeit bundesweit für rund 440.000 E-Autos", sagt eine BDEW-Sprecherin. Zudem nutzten rund 85 Prozent der Fahrer vorwiegend private Lademöglichkeiten etwa in der eigenen Garage.

Wie will die Bundesregierung den Umstieg auf E-Autos voranbringen? Indem sie Kaufanreize setzt. Bis mindestens Ende 2025 können Bürger, die ein Elektroauto kaufen, von einem Umweltbonus profitieren. Bei einem Listenpreis bis 40.000 Euro gibt es 6000 Euro für reine E-Autos und bis 4500 Euro für Hybride, die elektrisch oder mit Sprit fahren. Für teurere Autos – bis 65.000 Euro – gibt es 5000 Euro Bonus für reine E-Pkw und 3750 für Hybride. Den Bonus zahlen zur Hälfte die Hersteller, die andere Hälfte kommt aus Steuergeldern. Bis Ende 2021 verdoppelt der Staat nun seinen Anteil als Teil des Konjunkturpakets. Wer jetzt ein reines E-Auto kauft, kann dann bis 9000 Euro sparen.