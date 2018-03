In dem Barockhaus in C 4 wohnte einst BASF-Gründer Engelhorn. Foto: Yannick Wegener

Blick in die Nähwerkstatt in der Mannheimer Startup-Adresse Textilerei in C 4. Foto: Alfred Gerold

Von Gaby Booth

Mannheim. Wer erwartet schon in der unwirtlichen Mannheimer Industriestraße ein Modeunternehmen von weltweitem Renommee? Dorothee Schumacher hat hier ihre Ateliers und Werkstätten und bekennt sich bewusst zu diesem Standort im Mannheimer Hafengebiet. Sie liebe die Kontraste, sagt die Modemacherin, deren Label spätestens seit dem Film "Der Teufel trägt Prada" ein Begriff ist. Dorothee Schumacher hat sich vor 30 Jahren mit ihrer Schneiderei in dem Gewerbegebiet niedergelassen und führt von hier aus ein erfolgreiches Unternehmen mit nationalen und internationalen Dependancen.

Mit 140 Mitarbeiterinnen entwirft und schneidert sie hier Mode für die ganze Welt, hat Shops in allen Metropolen, reist von Modenschau zu Modenschau. So weit sind die jungen "Startups", die in der "Textilerei" mitten in Mannheims Innenstadt ein Zuhause gefunden haben, noch lange nicht. Aber: Sie haben Ideen und Potenzial, sind hoch motiviert und profitieren von einer Infrastruktur, die sie sich in diesem Umfang sonst nicht leisten könnten.

Hintergrund Textilerei: Die Mieter in C 4 boo. Momentan sind in der Textilerei diese Startups eingemietet: > Freifrau: Corinna Andres hat sich auf Blusen spezialisiert. Klare und doch feminine Schnittführung, ausgewählte Materialen und raffinierte Designs sind ihr Markenzeichen. Vom Stil her Business-Blusen für Kostüm oder Hosenanzug, aber auch lässige Modelle für einen eleganten Abend. [+] Lesen Sie mehr Textilerei: Die Mieter in C 4 boo. Momentan sind in der Textilerei diese Startups eingemietet: > Freifrau: Corinna Andres hat sich auf Blusen spezialisiert. Klare und doch feminine Schnittführung, ausgewählte Materialen und raffinierte Designs sind ihr Markenzeichen. Vom Stil her Business-Blusen für Kostüm oder Hosenanzug, aber auch lässige Modelle für einen eleganten Abend. www.die-freifrau.de > Monmente: Nadine Bouauni ist selbstständige Designerin und hat sich auf langlebige Schmuckstücke spezialisiert. Das Label steht für erinnerungswürdige Ereignisse im Leben ihrer Kunden, die sich personalisierte Armbänder oder Halsketten als Unikate wünschen. www.monmente.de > Trauth-Fabrikate: Modedesigner Gabriel Franz Trauth, Betriebswirt Marcel Hofmann und Marketingfachmann Paul Stro stehen hinter dem Label Trauth und entwickeln zeitgemäße Design-Arbeitsbekleidung für die Gastronomie. Hochwertige Schürzen, die trotz Leder waschbar sind, sowie funktionale, modische Kochjacken. Die Bekleidung kann bestickt und individualisiert werden. www.trauth-fabrikate.com > Goldgarn: Goldgarn ist ein innovatives Jeanslabel mit trendigen Schnitten und hochwertigen Materialien. Die einzelnen Modelle sind nach Mannheimer Stadtteilen benannt, wie Jungbusch oder Käfertal. Auf den Innentaschen ist die Quadratestruktur Mannheims zu sehen. www.goldgarndenim.de > Liebesglück: Hinter der Modemarke steckt eine Gruppe junger Köpfe aus Mannheim, die mit dieser Marke einen alltagstauglichen, aber doch persönlichen und femininen Stil entwickelt haben. www.meinliebesglueck.de > Katrin Leiber: Modedesignerin, ist zugleich Erfinderin des patentierten KLick-Systems für austauschbare Absätze für Pumps und auswechselbare Designfronten von Handtaschen. 2017 wurde ihre Erfindung von der Arthur Fischer Preisstiftung als herausragende, erfinderische Leistung anerkannt.www.katrin-leiber.com > Kalaika: Steht für kultige Netztaschen, feinen Schmuck und verspielte Accessoires, handgefertigt mit hohem Anspruch an Qualität. Kalaika legt besondere Sorgfalt in die Auswahl der Materialien und deren Verarbeitung. www.kalaika-berlin. > Anna Nickel: Die Marke Anna Nickel steht für außergewöhnliche, bequeme Mode für Frauen, die Wert auf zeitloses Aussehen und hohe Stoffqualität legt. www.annanickel.de > Piaf&Ponti bietet bequeme, pfiffige Kinderbekleidung aus ökologischen Materialien für Mädchen und Jungs bis sieben Jahre. Die Kollektionen werden vom Entwurf bis zum Endprodukt von der Designerin Dolunay Erdar in der Werkstatt der Mannheimer Textilerei handgefertigt. Kürzlich eröffnete das junge Label eine eigene Boutique in der Berliner Straße 11 in Mannheim.www.piafponti.de

In dem wunderschönen Barockhaus in C 4 bekommen die ambitionierten Gründer aus der Modebranche ein unterstützendes Netzwerk geboten. Hier gibt es mehrere Büroräume, zwei große, mit mehreren Arbeitsplätzen und Profi-Equipment ausgestattete Design- und Schneiderräume. Sie können sich mit einem kleinen Atelier und zu fairen Mietpreisen einmieten, die Werkstattateliers nutzen, ihre Arbeiten in dem Shop mit Verkaufsfläche ausstellen.

"Wir stellen uns auf die individuellen Bedürfnisse der Gründer ein und unterstützen sie auf dem Weg in die Existenzgründung und darüber hinaus", beschreibt Nico Hoffmeister, Community Manager und Leiter der "Textilerei", den Grundgedanken. Konkret bedeutet das: Die Jungunternehmer bekommen Hilfestellung durch qualifizierte Fachberater, angefangen bei der Erstellung eines Businessplans bis hin zu Fördermöglichkeiten. Sie werden bei der Verkaufsförderung und Marketing auf Messen unterstützt, können an Seminaren und Workshops teilnehmen. "Unser Ziel ist die fachmännische Beratung und Weiterqualifizierung von Existenzgründungen und jungen Unternehmen der Mode- und Textilwirtschaft", bringt es Nico Hoffmeister auf den Punkt. Der 40-Jährige Diplom-Betriebswirt brachte Erfahrungen aus dem Marketing von "Falke", dem Strumpfunternehmen aus dem Sauerland, und der italienischen Unternehmen "Sixty" mit, als er die Leitung der "Textilerei" übernahm. Er ist überdies für das Kreativzentrum C-HUB in Mannheim verantwortlich.

Die zehn Ateliers in zentraler Innenstadtlage sind momentan mit ganz unterschiedlichen "Startups" ausgebucht. Wer es zur Aufnahme in die "Textilerei" geschafft hat, bekommt einen Mietvertrag für zwei Jahre. Dieser kann in begründeten Fällen auf fünf Jahre verlängert werden.

Anna Nickel, die Kunstgeschichte in Moskau und Mode an der Pforzheimer Hochschule für Gestaltung studiert hat, ist eine Mieterin und sagt, was sie an der "Textilerei" schätzt: Den großen Maschinenpark und die individuelle Unterstützung durch Leiter Nico Hoffmeister. "Egal, welche Frage ich bisher hatte, er war und bleibt immer bereit, sich mit mir persönlich hinzusetzen, um die Frage zu besprechen und in allen Belangen zu helfen." Durch die Textilerei habe sie Zugang zu publikumswirksamen Netzwerk- und Verkaufsveranstaltungen gefunden und konnte so einen Kundenstamm aufbauen.

Noble Adresse

Die "Textilerei" in dem Barockhaus im Quadrat C 4 ist eine noble Adresse mit Geschichte. Es gehört zu den ältesten erhaltenen Häusern Mannheims, wurde 1725 erbaut. Hier wohnte einst Franz Anton von Heiligenstein, der Leibchirurg der Kurfürstin Elisabeth Auguste, denn das Kurfürstliche Schloss lag und liegt nur ein paar hundert Meter weit von dem inzwischen aufwendig sanierten Barockhaus in C 4 entfernt. Später lebte hier Friedrich Engelhorn, der Gründer der heutigen BASF. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz.

Hintergrund > Existenzgründerzentren in der Metropolregion. Die Textilerei in der Mannheimer Innenstadt (C 4) ist das jüngste Gründungszentrum unter dem Dach der mg: mannheimer gründungszentrum gmbh (mg:gmbh). Als hundertprozentige Tochter der Stadt Mannheim betreibt die mg:gmbh alle in Mannheim ansässigen Existenzgründungszentren. Dazu gehören: Musikpark, Mafinex-Technologiezentrum, [+] Lesen Sie mehr > Existenzgründerzentren in der Metropolregion. Die Textilerei in der Mannheimer Innenstadt (C 4) ist das jüngste Gründungszentrum unter dem Dach der mg: mannheimer gründungszentrum gmbh (mg:gmbh). Als hundertprozentige Tochter der Stadt Mannheim betreibt die mg:gmbh alle in Mannheim ansässigen Existenzgründungszentren. Dazu gehören: Musikpark, Mafinex-Technologiezentrum, Deutsch-Türkisches-Wirtschaftszentrum, Kreativwirtschaftszentrum Altes Volksbad, Gründerinnenzentrum gig7 sowie das Clustermanagement Musikwirtschaft und die Textilerei. Die mg:gmbh ist die größte Einrichtung zur Förderung von Existenzgründungen und Start-ups in Baden-Württemberg. Informationen unter: Startup-mannheim.de Für Existenzgründer gibt es in der Metropolregion zahlreiche weitere Adressen und Beratungsstellen. Hier einige Ansprechpartner: Startup Partners - eine gemeinsame Initiative von Forschungs- und Bildungseinrichtungen in Heidelberg vor allem im wissenschaftlichen und technologischen Bereich. Die Heidelberg Startup Partners unterstützen in der Hans-Bunte-Straße 8-10 ein von den Heidelberger Gewerbeimmobilien verwaltetes Gründerzentrum. Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft Heidelberg Gründungswerkstatt Rhein-Neckar Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald SRH Gründerinstitut Netzwerk Kreativwirtschaft Rhein-Neckar der Industrie- und Handwerkskammer Rhein-Neckar FiWeitere Informationen unter: heidelberg.de/hd,Lde/HD/Arbeiten+in+Heidelberg/Existenzgruendung.html

Bei der Restaurierung stießen die Arbeiter auf ein wunderschönes schmiedeeisernes Treppengeländer, das zugemauert war. Ein Umstand, der die Fertigstellung der Textilerei um über ein halbes Jahr verzögerte. 2015 war dann Eröffnung. Mannheim wird in der Außenwahrnehmung nicht gerade als Mode-Mekka wahrgenommen - obwohl sich Dorothee Schumacher bei jeder Gelegenheit zu der Quadratestadt und ihrem Unternehmen im Hafengebiet bekennt. Und dennoch: Hier gibt es seit Jahrzehnten die private Modeschule Kehrer (auch mit Sitz in Stuttgart), die private Designschule Manuel Fritz in Mannheim-Neckarau, die Akademie der Kommunikation mit dem Ausbildungsgang Mode und Design in der Augusta Anlage.

Anfangs ein Nischenthema

Der Weg war nicht leicht und es musste viel Überzeugungsarbeit geleistet werden, bis auch die Wirtschaftsförderer der Stadt Mannheim die Chancen für die Modebranche sahen. Die ehemalige Frauenbeauftragte Ilse Thomas entwickelte diese Idee und war überzeugt, dass man den zahlreichen kreativen Frauen einen unterstützenden Rahmen bieten sollte. Sie baute ein Netzwerk für die Textil- und Modebranche auf, erlebte die Eröffnung der Textilerei im Jahr 2015 allerdings nicht mehr. Doch ihre Hartnäckigkeit und Überzeugungskraft kam schließlich im Rathaus und auf Landesebene an. Inzwischen gibt es enge Kontakte mit der Wirtschaftsförderung im Rathaus. Man habe dem Projekt zunächst skeptisch gegenüber gestanden, dann aber festgestellt, dass in der Modebranche viel Potenzial steckt, sagte der Ministerialdirektor im Ministerium für Finanzen und Wirtschaft bei der Eröffnung. Schließlich habe die Textilindustrie im Ländle eine lange Tradition. Die Textilerei in C 4,6 konnte dann mit 1,6 Millionen von der Stadt Mannheim und 300.000 Euro vom Land realisiert werden. Aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung floss eine Million.