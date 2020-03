Von Barbara Klauß

Mannheim/Berlin.Die Unsicherheit ist groß bei den Beschäftigten von Bombardier, seit Alstom im Februar angekündigt hat, die Bahnsparte des Konkurrenten übernehmen zu wollen. "Das wirft ungeheuer viele Fragen auf", erklärte Daniel Leuthner, Betriebsrat bei Bombardier in Mannheim, gestern bei einer Kundgebung am Werkstor: "Was bedeutet das für unser Unternehmen? Für unseren Standort? Was bedeutet es für mich als Beschäftigten?"

Gemeinsam mit rund 200 Kollegen beteiligte sich Leuthner am Aktionstag am gestrigen Donerstag – ebenso wie Bombardier-Mitarbeiter in allen anderen deutschen Werken. Ihre Forderung: Sowohl die sieben Standorte als auch die Jobs müssten im Falle einer Übernahme erhalten bleiben. "Sie dürfen nicht unter die Räder kommen", erklärte der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende in Mannheim, Otto Schäfer.

Im Februar hatte der französische TGV-Hersteller Alstom angekündigt, die gesamte Bahnsparte des kanadischen Verkehrstechnik-Unternehmens Bombardier übernehmen zu wollen. Die EU-Wettbewerbsbehörde muss dem noch zustimmen. Beobachter rechnen damit, dass sich das noch einige Wochen hinzieht.

Arbeitnehmervertreter fürchten unterdessen aufgrund etlicher Überschneidungen im Geschäftsmodell einen Jobabbau an deutschen Standorten. Janna Köke von der IG Metall Mannheim forderte beim Aktionstag das Management von Alstom auf, schnell das Gespräch mit deutschen Arbeitnehmervertretern zu suchen.

"Wir verstehen, dass diese Art von Ankündigung bei einigen Beschäftigten zu Verunsicherung führen kann", erklärte Michael Fohrer, Deutschlandchef von Bombardier, am gestrigen Donnerstag auf Anfrage – "aber ich glaube, dass es sich hierbei um eine echte strategische Chance handelt." Der Grund für die geplante Transaktion sei Wachstum, betonte er. "Diese Transaktion basiert auf der Komplementarität der beiden Unternehmen, sowohl hinsichtlich der Geografie als auch der Produkte."

Diese Chance sieht auch Betriebsratsmitglied Leuthner – forderte aber ein klares Bekenntnis zu den deutschen Standorten. Der stellvertretenden Betriebsratsvorsitzende Otto Schäfer fügte hinzu, dass das Mannheimer Werk immer ein Innovationstreiber gewesen sei. "Das soll auch in Zukunft so bleiben."

Bombardier baut Flugzeuge und Schienenfahrzeuge, in Deutschland konzentriert sich der Konzern vor allem auf Bahntechnik. Weltweit hat das Unternehmen etwa 60.000 Mitarbeiter, rund 6800 davon in Deutschland. Mannheim mit rund 1000 Mitarbeitern ist ein wichtiger Entwicklungsstandort für Antriebs- und Steuerungstechnik.

Der Konzern ist angeschlagen und hoch verschuldet. Die Zugsparte gilt als wertvollerer Teil. Zudem ringen die drei großen westlichen Bahntechnikhersteller Alstom, Siemens und Bombardier seit Jahren um Zusammenschlüsse, um dem chinesischen Eisenbahngiganten CRRC etwas entgegensetzen zu können.

Um bei der nun anstehenden Übernahme die Interessen der Beschäftigten in Deutschland zu wahren, müsse die Politik ihren Einfluss geltend machen, forderte Gewerkschafterin Köke. Daher verteilte die IG Metall gestern an allen deutschen Bombardier-Standorten Postkarten, die nun, unterschrieben von den Mitarbeitern, an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier geschickt werden. "Herr Altmaier, jetzt sind Sie am Zug!", steht darauf. "Ich arbeite in einer Zukunftsbranche", heißt es im vorgedruckten Text. "Ich will, dass mein Arbeitsplatz und die Bahnindustrie insgesamt in Deutschland erhalten bleiben und weiterentwickelt werden." Nur so könne die Verkehrswende gelingen. "Es geht um unsere Zu(g)kunft", steht zum Abschluss darunter.

Klar sei die Stimmung der Mitarbeiter nach einer solchen Ankündigung nicht immer super, erklärte Betriebsrat Schäfer. "Aber noch besteht Hoffnung, dass es hier eine Zukunft gibt für unsere Kolleginnen und Kollegen."