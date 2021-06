Von Harald Berlinghof

Mannheim. Die Landwirtschaft wird immer wieder für negative Auswirkungen auf die Umwelt verantwortlich gemacht. Die Vorwürfe von Umwelt- und Naturschützern lauten: Insektensterben, Nitrat im Grundwasser, Verunreinigungen des Bodens oder auch Vernichtung der Pflanzenvielfalt am Ackerrand. "Auf den Landwirten lastet ein zunehmender ökologischer und gesellschaftlicher Druck", erläutert Markwart von Pentz, Chef der Landmaschinensparte von John Deere.

Auf der anderen Seite gibt es einen ökonomischen Druck, profitabel zu wirtschaften und die Erträge zu steigern, um eine wachsende Weltbevölkerung zu ernähren. "Die zehn Milliarden Weltbevölkerung werden kommen", ist sich der Manager sicher. Um diesem Zukunftsszenario gerecht zu werden, sollen Landwirte nicht als Verursacher von Problemen wahr genommen werden, sondern auch als Problemlöser.

Und der US-Landmaschinen-Hersteller John Deere, der einst in Mannheim-Lindenhof als Bulldog-Hersteller unter Heinrich Lanz startete, will mit Technik, künstlicher Intelligenz, Elektrifizierung und Autonomisierung der Fahrzeuge auf dem Acker zu einer nachhaltigen "Industrie 4.0 auf dem Feld" beitragen, wie der Landmaschinenchef beim ersten John Deere Nachhaltigkeitstag ausführte.

Die Bodenverdichtung soll reduziert, die Düngung optimal an den Untergrund angepasst werden, der Einsatz von Unkraut- und Insektenbekämpfungsmitteln minimiert. Gleichzeitig soll der Düngerkreislauf weitgehend geschlossen werden, indem man die Gülle als wertvollen Biovolldünger sieht und nicht als Abfall, der weg muss und deshalb breitflächig und gelegentlich überdosiert angewendet wird.

Sensoren überwachen im Gülletank die Qualität der Gülle und entscheiden eigenständig über ihre Dosierung. Zuvor müssen Bodenproben genommen und die darin enthaltenen Nährstoffe analysiert werden. "Auf keinem Acker gibt es nur homogene Flächen", sagt Timo Rühl der Firma Agricon. Aus den Proben werden "Nährstoffverteilkarten" erstellt, auf deren Basis die Düngeplanung erfolgt.

Die Technologie dosiert mit Hilfe der Nährstoffmessung während der Gülleausbringung autonom, ohne Einflussnahme des Traktorfahrers, die ausgebrachte Gülle. Die Pflanze bekommt im Idealfall exakt, was sie benötigt und eine Überdosierung der Düngerkomponenten wird trotzdem vermieden. Verunreinigungen des Grundwassers und eine Ausgasung in die Atmosphäre werden verringert oder gar vermieden, meint Stefan Vogelsang, Vertreter einer grundwasserschonenden Landwirtschaft in Rheda. Die geringere Ausgasung in die Luft hilft Ärger mit den Nachbarn wegen einer Geruchsbelästigung zu vermeiden. Allerdings sei der Mineraldünger nicht komplett durch Gülle zu ersetzen, "denn Gülle ist nicht immer gleich", betont Alexander Berges von John Deere.

Den Zustand der Nutzpflanzen bilden Drohnen beim Überflug ab, GPS sorgt mit automatisierter Chemikaliendosierung dafür, dass keine Überschneidungen der Flächen stattfindet und an den Überlappungsbereichen doppelt dosiert wird. "See and spray" nennt man die Methode bei John Deere. Die richtige Dosis an der richtigen Stelle auszubringen gelingt mit Hilfe einer Einzeldüsensteuerung. Eine optimierte Düngung, eine optimierte Schädlings- und Unkrautbekämpfung und ein optimiertes Wässern sind Beiträge zu einer nachhaltigen Landwirtschaft.

Eine besondere Bedeutung spielt aber auch die Bodenverdichtung durch immer größere und schwerer werdende Landmaschinen. Der Traktor 8RX von John Deere ist eine Monstermaschine mit 18,7 Tonnen Leergewicht und 450 PS. Wollte man ein solches Fahrzeug elektrisch betreiben, müsste man für ein Tagwerk eine zehn Tonnen schwere Batterie mitschleppen. "Der Ackerboden ist die Ressource des Landwirts", so Pickel. Aber das Befahren der Ackerböden mit schweren Maschinen verursacht, so betont Professor Peter Pickel, John-Deere-Manager für Zukunftstechnologien, zehn bis 15 Prozent Ernteverlust.

Dem entgegen zu wirken und auch um den Kraftstoffverbrauch zu senken, setzt man bei John Deere zunehmend auf eine verbesserte Reifentechnologie. Zwillingsreifen sind dabei die einfachste Lösung. Sie verdoppeln die Aufstandsfläche und halbieren so den Druck auf die Bodenkrume.

Für den besonders schweren 8RX hat man sich statt Reifen vier Raupenlaufwerke mit einer Breite bis zu 76 Zentimeter ausgedacht. Auch damit verteilt sich so das Gewicht des Traktors auf eine größere Fläche.