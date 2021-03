Berlin/Mannheim. (dpa/mk) Der Bund hat mit dem Pharmakonzern Roche eine befristete Abnahmegarantie der Corona-Selbsttests vereinbart. Demnach können die Bundesländer insgesamt 10,5 Millionen Tests beim Mannheimer Pharmakonzern Roche bestellen, heißt es in einem Brief von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Infrastrukturminister Andreas Scheuer (CSU) an die Ministerpräsidenten der Länder, der der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt. Ab dem heutigen Mittwoch könne Roche bis zu 1,5 Millionen der Antigen-Selbsttests täglich ausliefern. Der Test, der derzeit rund 4,50 Euro kostet, wird von einem Partnerunternehmen in Südkorea produziert und in Mannheim verpackt und in alle Welt ausgeliefert.

Obwohl die Infektionszahlen steigen, wurden in den meisten Bundesländern die Corona-Regeln gelockert. Damit die Lockerungen nicht wieder zu einem noch stärkeren Anstieg der Infektionszahlen führen, setzen Bund und Länder auf Tests. Doch am Montag waren die Tests erwartungsgemäß noch nicht in allen Ländern verfügbar, Selbsttests rasch ausverkauft.

Wie aus dem Schreiben an die Länder hervorgeht, können die Bundesländer Roche mitteilen, zu welcher Adresse täglich die dem Land nach Bevölkerungsschlüssel zugeteilten Selbsttests geliefert werden sollen. Die Lieferung erfolgt durch Roche.

Update: Dienstag, 9. März 2021, 19.21 Uhr

Roche erhält Zulassung für Test

Mannheim. (mk) Der Roche-Konzern hat für seinen am Standort Mannheim bearbeiteten SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test zur Eigenanwendung eine Sonderzulassung vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte erhalten. Der Corona-Test, für den nur ein einfacher Nasenabstrich erforderlich ist, sei nun deutschlandweit in Apotheken erhältlich, teilte Roche am Freitag mit. Ergebnisse lägen nach 15 Minuten vor. Für den professionellen Einsatz war der Test bereits zugelassen.

Die Selbsttests gelten als wichtiges Mittel um Infektionsketten zu durchbrechen und könnten perspektivisch auch wieder Großveranstaltungen ermöglichen. Roche verpackt seinen SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test am Standort in Mannheim und liefert ihn von hier aus in 170 Länder.

Update: Montag, 1. März 2021, 12.42 Uhr

Ausgerechnet Weltmarktführer Roche hat noch keine Zulassung

Von Matthias Kros

Mannheim. In Deutschland wurden am Mittwoch die ersten Corona-Schnelltests für Zuhause zugelassen – doch ausgerechnet Roche, größter Hersteller von Diagnostiksystemen der Welt, muss noch warten. "Wir stehen im engen Austausch mit dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, können aber zum aktuellen Zeitpunkt noch keinen Ausblick zu einer möglichen Sonderzulassung für einen Selbsttest geben", sagte eine Sprecherin am Mittwoch. Roche verpackt seinen SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test am Standort in Mannheim und liefert ihn von hier aus in 170 Länder. Für den professionellen Einsatz ist er bereits zugelassen.

Nicht aber für die Anwendung ohne geschultes Personal. Hierfür hatte das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte am Mittwoch zunächst nur drei Genehmigungen erteilt, und zwar an die Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH, die Technomed Service GmbH und die Lissner Qi GmbH. Die Laien-Selbsttests sollen schon in Kürze in Supermärkten, Drogerien und Apotheken erhältlich sein und lassen sich auch ohne Schulung zu Hause durchführen. Sie sind unter anderem für Menschen gedacht, die für sich Sicherheit haben wollen – etwa wenn ein Besuch besonders gefährdeter Personen geplant ist. Sie könnten perspektivisch aber auch dazu dienen, wieder Besuche von Konzerten, Fußballspielen oder anderen Veranstaltungen zu ermöglichen.

Bei Roche Diagnostics sind solche Tests bereits seit Beginn der Pandemie verfügbar, das Schweizer Unternehmen spielt in der Erkennung von Covid-19 eine führende Rolle und hatte letztes Jahr insgesamt 15 Produkte für die Coronavirus-Diagnostik eingeführt, darunter auch einen einfachen Nasenabstrich, der prinzipiell auch eigenhändig von Laien durchgeführt werden kann. Eine Laboruntersuchung braucht es nicht.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte durch eine Ausweitung der Tests wieder mehr Freiheiten in Aussicht gestellt. Dazu hatte er zunächst angekündigt, dass ab 1. März ein Angebot für alle Bürger kommen soll, sich kostenlos von geschultem Personal mit Antigen-Schnelltests testen zu lassen – etwa in Testzentren, Praxen oder Apotheken. Darüber soll nun aber erst bei den nächsten Bund-Länder-Beratungen zur Pandemie am 3. März gesprochen werden.

Roche sieht dafür ausreichende Angebote. Das sei jedenfalls nicht der Grund für den abgesagten kostenlosen Schnellteststart für alle: "Gemeinsam mit anderen Marktanbietern haben wir sicherlich genügend Tests", sagte Diagnostik-Chef Thomas Schinecker gegenüber den TV-Sendern RTL und n-tv. In Mannheim ist einer der wichtigsten Standorte der Roche Diagnostiksparte. Rund 8400 Mitarbeiter werden hier beschäftigt.

Doch während die Nachfrage nach Corona-Tests im vergangenen Jahr bei Roche deutlich angestiegen ist, lief das Geschäft mit den onkologischen Tests für Gewebe und Blut eher schlecht. Sie werden etwa zur Früherkennung von Krebs angewendet. "Wir haben besonders im letzten Jahr gesehen, dass viele Patienten nicht mehr zu Vorsorge gegangen sind", erklärte Schinecker. Dass viele Menschen in der Corona-Pandemie nicht zum Arzt gingen, zeige sich auch in den Geschäftszahlen. Der Trend halte noch weiter an. "Insofern, glaube ich, dass wir noch mal einen Effekt haben werden, dass viele Leute an Krankheiten sterben werden, die in den letzten 12 Monaten nicht diagnostiziert wurden. Das ist besorgniserregend."