Mannheim. (mk) Der Vermögensverwalter First State Investment ist neuer Großaktionär der MVV Energie AG. Ein von First State verwalteter Fonds hat nach dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen und dem erfolgreichen Abschluss des öffentlichen Angebots den Erwerb von 45,8 Prozent der Aktien an der MVV abgeschlossen, teilte die MVV am Dienstag mit.

Bereits Anfang April 2020 hatte First State mit der EnBW AG und der RheinEnergie AG einen Kaufvertrag über den Erwerb von 45,1 Prozent der Anteile unterzeichnet. Nach einem pflichtgemäßen Übernahmeangebot an die MVV-Aktionäre kamen nun noch einige Anteile hinzu.

Die Stadt Mannheim bleibt mit 50,1 Prozent der Anteile auch nach dem Einstieg von First State Mehrheitseigentümer der MVV. Oberbürgermeister Peter Kurz sprach von einem guten Tag für MVV.