Von Matthias Kros

Mannheim. Das Corona-Virus polarisiert. Auch, was die Rolle der Massenmedien angeht. Während auf der einen Seite in Langzeitstudien die Glaubwürdigkeit der etablierten Medien zuletzt wieder zugenommen hat, wächst auf der anderen Seite die Gruppe der radikalen Gegner, die offen von Lügen sprechen und hinter der Berichterstattung eine von der Regierung gesteuerte Stimmungsmache wittern. Doch gibt es überhaupt einen Zusammenhang zwischen der öffentlichen Meinungsbildung und den Berichten in Zeitungen, Internet und Fernsehen? Welche Wirkung geht von Massenmedien eigentlich aus?

"Daran wird sehr intensiv geforscht," sagt Philipp Müller, Akademischer Rat am Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaft der Universität Mannheim. Grundkonsens sei bislang, dass die Meinungsbildung auf sehr vielen, sehr unterschiedlichen Wegen geschehe und dass die Wirkung von Medien ganz individuell sei, also von unterschiedlichsten Faktoren abhänge wie der Situation, in der man sich gerade befinde, wie man sich gerade fühle und welche politischen Einstellungen und Interessen sich bereits herausgebildet hätten. Zweifellos sei dabei, dass "Argumente nicht automatisch übernommen werden, nur weil man sie in den Medien hört."

Gleichzeitig sei die Wahrscheinlichkeit größer, dass vorhandene Meinungen durch Medien verstärkt würden als dass sie sich komplett umdrehten. "Menschen suchen oft eher eine Bestätigung ihrer bestehenden Meinungen und wählen Inhalte danach aus oder interpretieren Medienbotschaften in diese Richtung," so der Kommunikationswissenschaftler. Nachrichtenangebote im Internet, die interaktiv genutzt werden können, könnten diesen Trend sogar noch verstärken. Das Suchen nach Bestätigung könne auch dazu führen, dass Medien, die nicht die eigenen Einstellungen wiedergäben, als inkompetent oder unglaubwürdig abgewertet würden und sogar in Verdacht gerieten, manipulieren zu wollen.

Welche Rolle nun Medien bei der Meinungsbildung spielten, hänge sicher auch von der Intensität der Nutzung ab, so Müller weiter, genauso wie von der Menge an eigenen sozialen Kontakten, die bei der Meinungsbildung ebenfalls eine wichtige Rolle spielten. Da während einer Pandemie wie jetzt diese Kontakte begrenzt zur Verfügung stünden, könnte im Umkehrschluss die Bedeutung der Medien steigen.

Aber ist es überhaupt die Absicht von Journalisten, ihre Zuschauer und Leser zu beeinflussen? "Wiederholte Befragungen sprechen eher dagegen", weiß Müller. Allerdings hätten Journalisten wie alle Menschen oftmals "eine bestimmte Version des Themas" im Kopf und suchten darauf aufbauend Kontexte, Studien und Gesprächspartner aus. Je stärker die Perspektive der Gesprächspartner dann mit denen der Journalisten übereinstimmten, desto größer sei die Wahrscheinlichkeit, in der Berichterstattung zitiert zu werden.

Das ist auch Uschi Strautmann, Leiterin der SWR Redaktion Landespolitik und Landespolitische Korrespondentin des Südwestrundfunks in Stuttgart, klar: "Natürlich können Sie auch mit Fakten Meinung machen", ist die Journalistin überzeugt. "Nehmen Sie beispielsweise die aktuelle Diskussion über die umstrittenen Ausgangssperren. Da gebe es für beide Seiten plausible Studien und Experten und es komme immer darauf an, welche man zur Berichterstattung auswähle. Deshalb bemühe sie sich stets darum, so transparent wie möglich zu sein und darum, immer beide Seiten zu Wort kommen zu lassen.

Davon abgesehen sei es aber "gar nicht meine Absicht, die Menschen zu beeinflussen", beteuert Strautmann. "Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass sich die Menschen eine eigene Meinung bilden können." Deshalb sei es ihr persönlich so wichtig, "präzise zu sein und immer alles darzustellen, was zu einem Thema auf dem Markt ist. Und wenn ich mal explizit meine Meinung sagen will, gibt es dafür ja das Format des Kommentars".