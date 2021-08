Mannheim. (RNZ) Der Spezial-Chemie-Konzern Lanxess investiert einen zweistelligen Millionenbetrag an seinem Standort in Mannheim. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit. Demnach soll die Kapazität von Produkten für die Schmierstoffindustrie um mehrere Kilotonnen ausgebaut werden. Die Produkte werden hauptsächlich in Schmierstoffen für die Metallverarbeitung eingesetzt. "Mit der zusätzlichen Kapazität wollen wir unsere führende Marktposition bei den Schmierstoff-Additiven stärken und globale Wachstumspotenziale ausschöpfen", sagte Geschäftsbereichsleiter Martin Säwe. Lanxess erzielte 2020 mit 14.800 Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von 6,1 Milliarden Euro.