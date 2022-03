Mannheim. (mk) Die Autohandelsgruppe Ernst mit Stammsitz in Mannheim hat nach Angaben der IG Metall zum Jahresende 2021 die Mitgliedschaft im Arbeitgeberverband gekündigt. Betroffen seien rund 250 Mitarbeiter an den Standorten in Mannheim, Hockenheim und Heidelberg, teilte die Gewerkschaft am Dienstag in einer Presseinformation mit. Die Gruppe vertreibt Marken aus dem Volkswagen-Konzern wie VW, Audi, Skoda und Seat.

Die IG Metall Mannheim kritisiert den Verbandsaustritt scharf: "Das ist ein fatales Signal und ein Schlag ins Gesicht der Belegschaft!", sagte Thomas Hahl, Erster Bevollmächtigter und Geschäftsführer der Gewerkschaft, der Mitteilung zufolge. Mit dem Ausstieg aus der Tarifbindung habe die Ernst-Gruppe den Weg der Sozialpartnerschaft verlassen. "Die Beschäftigten sind wütend über diese Entscheidung des Unternehmens", glaubt Hahl. "Sie haben Angst, dass sich jetzt nach und nach ihre Entgelte und Arbeitsbedingungen massiv verschlechtern und auch Regelungen des Manteltarifvertrags gestrichen werden".

Die IG Metall Mannheim fordere die Geschäftsführung daher auf, die Tarifbindung wiederherzustellen, so Hahl weiter. Zwei Verhandlungsrunden Anfang Februar und Mitte März hätten allerdings keine Ergebnisse gebracht.

Benedikt Hummel, zuständiger Gewerkschaftssekretär der IG Metall Mannheim für das Kfz-Handwerk und Betreuer des Konzernbetriebsrats der Ernst-Gruppe sagte: "Die Arbeitgeberseite sagt zwar, dass sie bereit sei, die Tarifbindung wiederherzustellen. Dazu gab es aber bislang keine inhaltlich substanziellen Vorschläge. Die geäußerten Ideen sind meilenweit von unserem Vorschlag für einen Tarifvertragsentwurf entfernt".