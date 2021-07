Von Matthias Kros

Mannheim. Die Mannheimer Inter Versicherung will ihrer Belegschaft am Stammsitz das mobile Arbeiten dauerhaft ermöglichen und kalkuliert daher mit einem um 25 bis 30 Prozent geringeren Bedarf an Büroflächen. "Entsprechende Umbaumaßnahmen haben bereits begonnen", sagte Vorstandssprecher Michael Solf bei der Vorlage der Jahresbilanz am Dienstag in Mannheim. Man werde die Mitarbeiter zusammenziehen und die frei gewordenen Büros vermieten, kündigte er an. Insgesamt könne man dadurch einen siebenstelligen Betrag einsparen, sagte Solf und verwies auch auf die wegfallenden Nebenkosten eines Büro-Arbeitsplatzes wie Strom oder Wärme. Er betonte aber, dass man parallel erheblich in die digitale Ausrüstung der Beschäftigten investiert habe, beispielsweise in Laptops und die Technik für Videokonferenzen.

Symbolfoto: dpa

Trotz des Auslaufens der von der Regierung verordneten Homeoffice-Pflicht Ende Juni, arbeiteten auch jetzt noch die meisten Inter-Beschäftigten von Daheim aus, so Solf. Ziel sei künftig ein regelmäßiger Wechsel zwischen Homeoffice und Büro-Arbeitsplatz. Deshalb plane man ein sogenanntes Desk-Sharing-Modell, bei dem sich mehrere Mitarbeiter einen Schreibtisch, aber auch einen Parkplatz teilten. Dieses System solle über eine App gesteuert werden. Bis Jahresende soll es stehen.

Das vergangene Jahr war wie bei anderen Unternehmen auch erheblich durch die Corona-Pandemie geprägt. "Angesichts der schwierigen Umstände können wir mit dem Ergebnis insgesamt zufrieden sein", resümierte Solf. Besonders im Kerngeschäft, der privaten Krankenversicherung, sei man bis dato gut durch die Krise gekommen. Zwar habe man unter den eigenen Versicherten einige schwere Verläufe von Covid-Erkrankungen verzeichnet und dafür zahlen müssen. Auf der anderen Seite habe die Inter aber auch weniger Ausgaben gehabt, etwa weil es keine nennenswerte Grippe-Welle gegeben habe und viele geplante Operationen in Krankenhäusern abgesagt oder verschoben worden seien.

Wachstumstreiber des vergangenen Jahres seien das sehr gute Kapitalanlageergebnis und die Krankenzusatzversicherung gewesen, beschrieb Solf die Lage. Unter dem Strich stand dennoch ein deutlich gesunkener Jahresüberschuss, was hauptsächlich auf das schwächere Abschneiden der Bausparkasse Mainz, die der Inter gehört, zurückzuführen sei, so Solf. Für 2021 rechnet der Vorstand mit einem leichten Wachstum in der Krankenzusatzversicherung sowie einem moderaten Anstieg sowohl der Beitragseinnahmen als auch der Aufwendungen für Versicherungsfälle. "Für unsere Kunden möchten wir im Bereich Telemedizin unser Angebot ausbauen."