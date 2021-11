Von Matthias Kros

Mannheim. Der Schweizer Bauchemiekonzern Sika übernimmt das frühere Bauchemiegeschäft der Ludwigshafener BASF, das inzwischen unter dem Namen MBCC Group firmiert und seinen Hauptsitz in Mannheim hat. Das Unternehmen zahle dafür 5,5 Milliarden Franken (5,2 Milliarden Euro) an den bisherigen Eigentümer, den Finanzinvestor Lone Star Funds, teilte Sika am Donnerstag mit.

Mit MBCC erweitern die Schweizer ihr Angebot in den Bereichen Bauchemie und Industrieklebstoffe um komplementäre Produkte. Das in Mannheim ansässige Unternehmen gehört seit der Loslösung von BASF zu den großen Anbietern der Branche und dürfte im laufenden Jahr mit rund 7500 Beschäftigten an mehr als 130 Standorten auf einen Umsatz von rund 2,7 Milliarden Euro kommen.

In Mannheim und Frankenthal sind nach Unternehmensangaben insgesamt knapp 200 Mitarbeiter beschäftigt. Am Stammsitz der BASF in Ludwigshafen ist die Sparte dagegen nicht vertreten gewesen. Die "Anilin" hatte den Unternehmenssitz der Bauchemie bereits im Jahr 2013 im Rahmen einer Neuorganisation des Geschäftsfelds nach Mannheim verlegt.

Der erneute Verkauf ist vor allem für den Finanzinvestor Lone Star ein lukrativer Erfolg. Dieser hatte erst im vergangenen September das Bauchemiegeschäft der BASF für knapp 3,2 Milliarden Euro übernommen – nun hat er es für 5,2 Milliarden Euro weiterveräußert. Innerhalb von 14 Monaten streicht der Finanzinvestor somit eine Rendite von 2 Milliarden Euro ein.

Ob diese Preissteigerung für das Bauchemiegeschäft angesichts des weltweiten Baubooms tatsächlich gerechtfertigt ist oder die BASF die Sparte womöglich unter ihrem Wert verkauft hat, ist nun Spekulation. Ein Sprecher des Ludwigshafener Chemiekonzerns wollte die von Sika angekündigte Transaktion am Donnerstag nicht weiter kommentieren. Er wies allerdings darauf hin, dass die BASF die Vereinbarung zum Verkauf des Bauchemie-Geschäfts bereits im Dezember 2019 unterzeichnet habe.

Der Vollzug des Geschäfts kam dann erst im September 2020 zustande, weil sich die Zustimmung der Kartellbehörden unerwartet lange hingezogen hatte. Seit der Unterzeichnung hätten sich die Marktbedingungen in der Bauindustrie weiterhin positiv entwickelt, sagte der BASF-Sprecher lediglich.

In der Schweiz ist die Freude über den Deal – trotz des vergleichsweise hohen Preises – groß: Die Übernahme werde Sikas Angebot in wichtigen Technologien und Absatzmärkten weiter stärken, erklärte der Konzern am Donnerstag und stellte für das neu formierte Unternehmen 2023 einen Umsatz von mehr als 13 Milliarden Franken (gut 12 Milliarden Euro) in Aussicht. Der Konzern mit Sitz in Baar stellt Chemikalien für die Betonproduktion, Dichtstoffe sowie Dach- und Fassadensysteme her. Auch MBCC produziert unter anderem Betonzusatzmittel sowie Mörtel und Bodenbeläge.