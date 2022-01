Mannheim. (RNZ) Der Mannheimer Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub hat einen Nachfolger für Kurt Bock, früherer Chef der BASF, an der Spitze des Aufsichtsrats gefunden. Das Kontrollgremium beabsichtige in seiner konstituierenden Sitzung im Anschluss an die kommende Hauptversammlung Christoph Loos, Vorsitzender der Konzernleitung der Hilti AG, zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu wählen, teilte Fuchs Petrolub am Mittwoch in Mannheim mit. Christoph Loos ist bereits seit zwei Jahren Mitglied des Aufsichtsrats.

Bock hatte seinen Abschied mit Ablauf der Hauptversammlung am 3. Mai 2022 bereits bekannt gegeben. Er ist seit Mai 2019 Vorsitzender. Mit seinem Schritt endet eine Ära: Ein BASF-Vertreter an der Spitze des Aufsichtsrats von Fuchs Petrolub hat eigentlich Tradition. Das Kontrollgremium schlägt der Hauptversammlung zudem als neues Mitglied Markus Steilemann, Vorstandschef der Covestro AG, vor.