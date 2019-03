Von Harald Berlinghof

Mannheim. In den vergangenen zehn Jahren wies die Bilanz des Mannheimer Schmierstoffherstellers Fuchs Petrolub stetig steigende Umsatz- und Gewinnzahlen auf, Rekord folgte auf Rekord. Auch im gestern vorgelegten Jahresabschluss 2018 stieg der Umsatz erneut um 3,8 Prozent auf 2,57 Milliarden Euro. Auch beim Gewinn vor Steuern und Zinsen (Ebit), der 2018 um 2,7 Prozent auf 383 Millionen Euro anstieg, ist keine Delle in der zehnjährigen Aufwärtskurve erkennbar. Vor elf Jahren hatte man mitten in der Finanzkrise 2009 zum letzten Mal einen sinkenden Gewinn zu verzeichnen.

Und doch zeichnet sich jetzt ein vorläufiges Ende des Höhenflugs ab. Denn für 2019 erwartet der Fuchs-Vorstand einen Gewinnrückgang zwischen zwei und fünf Prozent. Eine positive Meldung betrifft die Aktionäre. Im 17. Jahr in Folge soll es eine Dividendenerhöhung geben. Anfang Mai werde man der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 94 Cent je Stammaktie und von 95 Cent je Vorzugsaktie vorschlagen, was einer Steigerung um vier Prozent entspricht.

Brexit, Trump, China. Der Ausstieg der Briten, auf welchem Weg auch immer, treffe die Wirtschaft insgesamt, so der Vorstandschef. Fuchs hat mit den Briten ein Handelsvolumen von "deutlich unter fünf Prozent des Auslandsgeschäfts". Dass die globale Welt, auch in der Wirtschaft weiter zusammen wächst, könne auch der amerikanische Präsident nicht verhindern, nur verlangsamen. Doch wenn China schwächelt, wie gegenwärtig, dann zeigen sich in der Weltkonjunktur schnell Bremsspuren. Das war auch der Grund, weshalb das vierte Quartal 2018 beim Umsatz leicht nachgab. Doch das hält Fuchs nicht davon ab, weiter in China zu investieren. Der Umzug in ein brandneues Werk in der Nähe von Shanghai, das dann einer der größten Fuchs-Standorte weltweit ist, steht bevor.

Die Investitionsinitiative von Fuchs Petrolub geht insgesamt weiter. Nach 121 Millionen Euro im abgelaufenen Jahr sollen 2019 rund 180 Millionen Euro in diverse Standorte investiert werden. Auch am Standort Mannheim will man 2019 und 2020 rund 50 Millionen Euro in die Hand nehmen für ein neues Rohstofflager und eine neue Verwaltung für die Holding. Zwei Grundstücke mit direktem Anschluss an die Werke auf der Friesenheimer Insel hatte man dafür gekauft. Die Mitarbeiterzahl war weltweit im abgelaufenen Jahr um 256 Beschäftigte auf 5446 gestiegen. In Mannheim stieg die Zahl der Mitarbeiter um 69 auf 957. Die nahe Zukunft sehe in Mannheim eher eine stabile Beschäftigtenzahl denn eine steigende.

Die von vielen als drohende Gefahr für einen Schmierstoffhersteller betrachtete E-Mobilität sieht Fuchs eher gelassen. Die Zahl der Neuzulassungen im Bereich der Verbrennungsmotoren inklusive Hybridantrieben werde weltweit noch viele Jahre konstant bleiben. 2018 waren es 91 Millionen Verbrenner-Kfz bei 93 Millionen verkauften Fahrzeugen insgesamt. 2040, so hat ein renommiertes Institut errechnet, werden es 89 Millionen sein bei 144 Millionen insgesamt zugelassenen neuen Autos. "Und auch die Elektrofahrzeuge benötigen ja Schmierstoffe. Und außerdem stellen wir nicht nur Öle her", erläutert Fuchs.

"Das ist wahrlich kein Horrorszenario für uns. Außerdem machen wir mit der Autoindustrie nur 31 Prozent unseres Umsatzes. Und im Bergbau oder in der Landwirtschaft ist die E-Mobilität zeitlich noch ein ganzes Stück weiter weg".