Von Matthias Kros und Friederike Marx

Mannheim/Berlin. Die Wirtschaft in der Region läuft zu Jahresbeginn nicht rund. Die Corona-Pandemie dominiere wieder strukturell die Entwicklung in vielen Bereichen, teilte die IHK Rhein-Neckar auf Basis ihrer regelmäßigen Konjunkturumfrage am Freitag mit. Dem Aufschwung in der Industrie gehe seit einigen Monaten die Puste aus. Während Teile des Handels boomten sei die Industrie stark den Einflüssen der Weltmärkte ausgesetzt, "insbesondere ist sie mit globalen Lieferengpässen und rasant gestiegenen Energie- und Rohstoffpreisen konfrontiert", sagte Axel Nitschke, Hauptgeschäftsführer der IHK einer Pressemitteilung zufolge. Die ungewohnt hohe Inflation in Deutschland und darüber hinaus löse bei den Unternehmen erkennbare Unsicherheiten aus. Der IHK-Konjunkturklimaindex liegt aktuell bei 115 Punkten – und damit 5 Punkte unter dem Wert vom Herbst. Der Index fasst die Bewertung der Lage und die Erwartungen zusammen.

Die unterschiedlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie und ihrer Bekämpfung ließen sich sehr gut im Handel erkennen, so Nitschke. "Während Lebensmittelmärkte, Baumärkte, Apotheken und der Onlinehandel starke Umsätze verzeichnen, haben viele Großhändler und beispielsweise die Schuh- und Textilbranche schwer zu kämpfen". Ähnlich sehe es in der Dienstleistungsbranche aus. "Während IT-Unternehmen und andere unternehmensbezogene Dienstleister weiter zulegen, melden personenbezogene Dienstleister und vor allem die Freizeit- und Veranstaltungswirtschaft sowie das Gastgewerbe besorgniserregende Zahlen", so der IHK-Hauptgeschäftsführer.

Materialengpässe, gestörte Lieferketten und die Unsicherheiten rund um die Corona-Pandemie sorgten dafür, dass die Exporterwartungen im verarbeitenden Gewerbe trotz voller Auftragsbücher weniger optimistisch ausfallen. Per Saldo rechneten aktuell aber immerhin noch 15 Prozent der Industrieunternehmen mit steigenden Ausfuhren in den nächsten zwölf Monaten – ein Rückgang von 10 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. Immerhin meldeten die Unternehmen der Region aktuell leicht ansteigende Beschäftigungspläne. Ob sich diese im Laufe des Jahres aber realisieren lassen, ist angesichts des Fachkräftemangels vielfach ungewiss.

Unterdessen belastet der massive Anstieg der Energiepreise die Budgets der Verbraucher und bereitet der deutschen Wirtschaft zunehmend Sorge. Der Präsident des Außenhandelsverbands BGA, Dirk Jandura, warnte am Freitag vor einer "schleichenden Deindustrialisierung" Deutschlands. Nach Einschätzung des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) bremsen hohe Energie- und Rohstoffpreise sowie Lieferengpässe den Aufholprozess der deutschen Wirtschaft. Die Inflation in Deutschland hielt sich zu Jahresbeginn auf vergleichsweise hohem Niveau von 4,9 Prozent.

In den Unternehmen herrsche zwar weiterhin eine vorsichtig optimistische Grundstimmung. "Viele wissen aber wegen großer Unsicherheiten nicht, wie es weiter geht", berichtete DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben. Der DIHK senkte seine Wachstumsprognose für dieses Jahr und erwartet nun einen Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts von 3,0 Prozent, nach zuvor angenommenen 3,6 Prozent. "Die Konjunktur hält die Luft an", sagte Wansleben.

Als größte Belastungsfaktoren nannte er neben der Corona-Krise und Lieferengpässen die stark gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise sowie den Fachkräftemangel. Hinzu kämen weitere zu erwartende Kostensteigerungen durch die laufende Transformation beim Klimaschutz.

Die Wirtschaft beurteilt sowohl ihre aktuelle Lage als auch den Ausblick auf das Gesamtjahr 2022 insgesamt negativer als vor dem Jahreswechsel, wie eine DIHK-Konjunkturumfrage zu Jahresbeginn unter knapp 28.000 Unternehmen ergab. Nur knapp ein Viertel der Unternehmen rechnet in den kommenden zwölf Monaten mit besseren Geschäften. Das Vorkrisenniveau der Wirtschaftsleistung nach dem Einbruch 2020 wird laut DIHK voraussichtlich erst zur Jahresmitte erreicht. Fast zwei Drittel der Betriebe stufen der Umfrage zufolge die Energie- und Rohstoffpreise als eines ihrer größten Geschäftsrisiken ein.