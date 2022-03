Leinfelden-Echterdingen/Mannheim. (dpa/RNZ) Ungeachtet des Ukraine-Kriegs will der Lastwagenhersteller Daimler Truck sein Geschäft im laufenden Jahr erheblich ausweiten. Im Gegensatz zu anderen Herstellern sei der aus dem früheren Daimler-Konzern herausgelöste Lkw-Bauer nicht von Zulieferproblemen wegen des Kriegs oder der Sanktionen betroffen. Das sagte Finanzvorstand Jochen Goetz am Donnerstag bei einer Online-Konferenz anlässlich der ersten Bilanz des nunmehr selbstständigen Unternehmens. "Im Moment kann ich nur sagen, dass die Kunden eher nach mehr Lkw fragen als nach weniger", resümierte Vorstandschef Martin Daum. Die Nachfrage übersteige das Angebot. Der Hersteller mit rund 100.000 Mitarbeitern ist aus eigener Sicht der weltweit größte Hersteller von Lastwagen und Bussen.

Daimler Truck ist mit seinem Werk in Mannheim, wo Lkw-Motoren und Stadtbusse gebaut werden, auch einer der größten Arbeitgeber der Rhein-Neckar-Region. "Unsere Auftragslage beim Truck ist nach wie vor hervorragend, entsprechend sind wir im Werk Mannheim auch sehr gut ausgelastet", sagte Andreas Moch, Standortverantwortlicher Mercedes-Benz Werk Mannheim. Auf neue Antriebe jenseits des Verbrenners sei mal vorbereitet: "Wir entwickeln unseren Standort sukzessive zum Kompetenzzentrum für Batterietechnologien und Hochvoltsysteme. Mit dem InnoLab Batterie bauen wir beispielsweise eine eigene Pilotlinie für die Herstellung von Batteriezellen auf".

Schwieriger stellte sich das Bus-Geschäft dar: "Mit Blick auf das Bus-Geschäft waren die Zeiten aufgrund der andauernden Folgen der Covid-19-Pandemie weiterhin herausfordernd", sagte Till Oberwörder, Leiter Daimler Buses. "Unser Absatz lag im Jahr 2021 mit 18.700 Einheiten auf Vorjahresniveau und konnten damit die Marktführerschaft in unseren Kernregionen erhalten". Im Werk Mannheim sei die Auslastung derzeit stabil und man produziere gemäß Kundennachfrage. Fokus liege auf der Weiterentwicklung des elektrischen Stadtbusses E-Citaro.

Das Dax-Unternehmen will im laufenden Jahr den Umsatz um mindestens 14 Prozent auf 45,5 bis 47,5 Milliarden Euro ausbauen und auch beim Absatz zweistellig zulegen. Die Halbleiterknappheit wird aber vor allem in den ersten Monaten des Jahres noch belastend wirken.

"Wir haben uns komplett rausgezogen aus dem Russland-Geschäft", sagte Daum. Daimler Truck hatte lange mit dem russischen Hersteller Kamaz kooperiert und Teile für zivile Fahrzeuge geliefert. Daum machte deutlich, dass für ein Verschieben von Unternehmensanteilen in Russland die Genehmigung der dortigen Regierung nötig sei.

In früheren Verträgen sei festgelegt worden, dass die Fahrzeuge nur für eine zivile Nutzung bestimmt seien. Es gebe "Null Lkw", die für das Militär gebaut wurden, sagte Daum. Im Zusammenhang mit Kamaz plant Daimler Truck im laufenden Jahr Abschreibungen in Höhe von rund 220 Millionen Euro.

Daum sagte, es gebe ein gemeinsames Werk mit Kamaz, wo bisher Kabinen für Kamaz-Lkw und für importierte Lkw der Schwaben hergestellt wurden. Die Produktion sei erst einmal stillgelegt. Das Engagement von Daimler Truck in Russland und in der Ukraine sei vergleichsweise gering – es habe bisher nur rund ein Prozent des weltweiten Umsatzes ausgemacht. Eine Prognose zur Zukunft des Russlandgeschäfts machte Daum nicht. "Wir bewerten das jeden Tag neu." Das Schwesterunternehmen Mercedes-Benz ist laut Geschäftsbericht mit 15 Prozent an Kamaz PAO beteiligt.