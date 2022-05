Von Matthias Kros

Mannheim. Die Daimler-Truck-Bussparte Daimler Buses will spätestens ab 2030 in Europa nur noch vollelektrische Stadtbusse verkaufen. "Wir fokussieren unsere Investitionen voll und ganz auf den emissionsfreien und komplett elektrisch angetriebenen eCitaro", sagte Daimler-Buses-Chef Till Oberwörder im Vorfeld einer Veranstaltung des Unternehmens rund um das Thema E-Mobilität am Montag in Mannheim. Die Aussagen des Managers sind für das Mannheimer Werk von Daimler Buses (EvoBus) von großer Bedeutung, denn der Stadtbus Citaro wird hier gebaut. Derzeit noch in zwei Ausführungen: als konventioneller Diesel und seit 2018 zusätzlich als vollelektrischer eCitaro. "Die Fertigung ist sehr flexibel", sagte Oberwörder. Man könne beide Varianten auf ein und derselben Produktionslinie bauen. EvoBus beschäftigt in Mannheim rund 4800 Mitarbeiter.

Der Absatz der Bus-Sparte lag im vergangenen Jahr bei knapp 19.000 Einheiten. Den Anteil von Elektrofahrzeugen weist das Unternehmen nicht aus. Generell ist die Zahl aber noch überschaubar. Obwohl Deutschland laut Oberwörder eine Art Vorreiterrolle zukommt, waren im vergangenen Herbst auch hierzulande nur rund 1200 reine Batteriebusse im ÖPNV-Einsatz. Das geht aus aktuellen Zahlen des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) hervor. Angesichts von rund 35.000 Linienbussen in Deutschland also nur ein sehr kleiner Teil.

Vieles spricht aber dafür, dass das Tempo beim Wandel der Busflotten in Deutschland in den nächsten Jahren deutlich steigen wird. Mit der Richtlinie Clean Vehicle Directive (CVD) hat die Bundesregierung im vergangenen Sommer eine schon länger existierende EU-Verordnung umgesetzt. Seither müssen 45 Prozent der neu angeschafften Busse über saubere Antriebe verfügen – ein großer Teil dürfte auf emissionsfreie E-Busse entfallen. Dafür setzte die Bundesregierung einen Fördertopf für die Anschaffung in Höhe von 1,25 Milliarden Euro auf. "Unser Ziel ist, dass bis 2030 jeder zweite Stadtbus elektrisch fährt", sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing bei der Veranstaltung in Mannheim. Das Geld ist auch deshalb notwendig, weil die Elektrobusse noch immer deutlich teurer sind als die Diesel-Variante. "Etwa doppelt so hoch" sei der Preis des eCitaro, so Oberwörder. Das hänge unter anderem mit der vergleichsweis aufwendigen Batterietechnologie und der notwendigen Kühlung zusammen.

Doch für die Verkehrsbetriebe sei der Umstieg nicht nur wegen der höheren Ausgaben für die Fahrzeuge eine finanziell große Herausforderung, sagte Oberwörder. Unternehmen und Energieversorger müssten sich auf eine komplett andere Betriebsart umstellen, so der Manager, das erfordere auch eine gewisse Transformationszeit. So müssten beispielsweise die Betriebshöfe angepasst und eine entsprechende Infrastruktur eingerichtet werden. Daimler Busses biete deshalb für die Umstellung nicht nur das Fahrzeug, sondern ein Gesamtpaket, so Oberwörder. "Wir liefern die Busse, wir planen die nötige Infrastruktur sowie das Lademanagement, steuern den Umbau des Betriebshofs und schulen das Personal".

Auch technologische Neuigkeiten hatte Daimler am Montag parat: Ab 2023 statte man den bislang rein batterieelektrischen eCitaro auf Wunsch zusätzlich mit einer wasserstoffbasierten Brennstoffzelle aus, heißt es in einer Presseinformation. Damit erhöhe sich die Reichweite auf bis zu 400 Kilometer. Damit, glaubt Daimler, decke man annähernd 100 Prozent aller Anforderungen von Verkehrsbetrieben an die Reichweite ab.

Der eCitaro mit Brennstoffzelle sei dabei weiterhin klar auf den Einsatz als Stadtbus ausgelegt. Der Antrieb basiere auf der Batterie, die Brennstoffzelle diene rein der Verlängerung der Reichweite und nicht als Hauptenergiequelle. Damit handele es sich bei dem Fahrzeug um einen vollelektrisch angetriebenen Hybridbus, der beide Stromquellen kombiniere.