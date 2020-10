Mannheim. (RNZ) Der Mannheimer Industriedienstleister Bilfinger könnte einem Bloomberg-Bericht zufolge zum Übernahmeziel werden. Wie der Nachrichtendienstleister unter Berufung auf informierte Kreise berichtet, sollen Beteiligungsgesellschaften ausgelotet haben, den Industriedienstleister von der Börse zu nehmen.

Zu den Interessenten gehört demnach die amerikanische Beteiligungsgesellschaft Clayton Dubilier & Rice. Allerdings befänden sich die Überlegungen in einem frühem Stadium. Es sei nicht sicher, ob es zu dem Deal kommen werde. Ein Sprecher von CD&R und Bilfinger lehnten Bloomberg gegenüber eine Stellungnahme ab.

Zu den Hürden des Geschäfts gehöre eine erschwingliche Finanzierung, berichtet Bloomberg weiter. Ein weiteres Thema seien die geschäftlichen Risiken in Bezug auf den Corona-bedingten Konjunkturabschwung und Bilfingers Engagement im Öl- und Gasbereich.

Angesichts der seit längerem eher niedrigen Bewertung von Bilfinger haben sich Bloomberg zufolge in der Vergangenheit immer wieder Private-Equity-Firmen für das Unternehmen interessiert. Im zweiten Quartal haben die Corona-Pandemie und der Ölpreisverfall Bilfinger tiefer in die roten Zahlen rutschen lassen. Seit Jahresbeginn hat die im SDAX notierte Aktie gut 45 Prozent eingebüßt. Am Mittwoch legte sie, getrieben von den Übernahmegerüchten, deutlich zu und stand am Abend mit einem Plus von knapp 5 Prozent bei 19,91 EUR.

Bilfinger-Chef Tom Blades, der seit 2016 an der Spitze des einstigen Baukonzerns steht, hat nach dem Verkauf der Immobiliendienstleistungen einen tiefgreifenden Umbau eingeleitet. Seitdem konzentriert sich der Konzern auf die Geschäftsbereiche Engineering & Maintenance (Ingenieurwesen und Wartung) und Technologies. Mit Hilfe geringerer Kosten bei Vertrieb und Verwaltung will das Mannheimer Unternehmen wieder profitabler werden. Dazu gehört auch ein Stellenabbau.